2021’de öne çıkacak olan teknoloji trendleri

Time dergisi tarafından, “şimdiye kadarki en kötü yıl” olarak nitelen-dirilen 2020, teknoloji dünyası açısından da unutulmayacak bir yıl oldu. Pandemi, bizi rutinlerimizden çıkmaya zorlayarak, yaşama ve çalışma şeklimizi çarpıcı bir biçimde değiştirdi. Zorunluluktan kaynaklı değişim, kullandığımız teknolojilere de yansıdı. Uzun süredir tartışılan pek çok uygulamanın hızla hayatımıza girişine tanıklık ettik. Şu bir gerçek ki teknoloji bu denli hayatımızda olmasa, bu süreçte işlerimizi bu denli kesintisiz devam ettirmemiz de mümkün olmayacaktı. Bu nedenle pek çok kez dile getirdiğimiz üzere, tüm sektörler açısından yeni teknolojiler hayat kurtarıcı bir etkiye neden oldu.
2020’de tanıştığımız yeni normalin özellikle yeni teknolojiler özelindeki etkilerini, bu yıl çok daha fazla hissedeceğiz. Bu yazımda, teknolojideki son gelişmeler doğrultusunda, 2021’de öne çıkacak olan teknoloji trendlerini analiz ettim.
Yapay zeka her yerde
Yapay zekan (AI) uygulamalarını, çoğu zaman farkında olmadan, pek çok alanda tecrübe etmekteyiz. Doğal dil işleme uygulamaları olarak, ses komutlu dijital asistanlar ya da sohbet robotları, günümüzde yapay zekanın en ilgi çeken kullanım alanlarından biri. Özellikle, teknoloji devlerinin dijital asistanlara yönelik artan yatırımları ve birbirleri ile yarışırcasına ürünlerini geliştirmeleri, son kullanıcılar nezdinde de bu teknolojiye olan ilgiyi artırdı (Apple Siri, Google Assistant ve Amazon Alexa dijital asistan kategorisinde global olarak da öne çıkan uygulamaların başında yer alıyor).
Bunun dışında yapay zeka, verileri analiz ederek daha iyi kararlar alınmasını sağlamak, değişen müşteri davranışlarını tespit etmek ve gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş deneyimler sağlamak için de kullanılıyor.
Duygusal yapay zeka da gelişiyor…
Yapay zekanın, karşısındaki insanın duygu durumu ve hisleri doğrultusunda iletişim kurması ve bu doğrultuda tahmin oranını arttırması şu anda en ilgi gören alanlardan biri. Duygusal yapay zeka olarak adlandırmaya başlayan bu alan hızla gelişiyor. Şu anda, pek çok chatbot, kullanıcıların değişen cümlelerinden, vurgularından ya da noktalama işaretlerinden, sinirlenip sinirlenmediğini anlıyor ve görüşmeyi bu doğrultuda devam ettirebiliyor. Benzer bir şekilde, müşterilerin, bir e-ticaret sitesi içerisinde dolaşırken, inceledikleri ürünleri almaya ne derece yatkın oldukları da çok büyük hassasiyet ile hesaplanabiliyor. Tahmine dayalı duygusal yapay zeka ile ilgili en büyük zorluk, farklı kültürlerden farklı insanların aynı olayları değişkenlik gösterecek şekilde yorumlayabilmeleri ya da aldıkları aksiyonların değişmesi.
Pek çok sektörde etkisi hızla artmakta olan AI, genellikle mesleklere yönelik tehdit olarak ele alınsa da; özellikle programlama, test, destek ve bakım alanlarında yeni işler de ortaya çıkaracak. 2021’den itibaren yapay zekanın 58 milyon yeni iş alanı ortaya çıkarması bekleniyor.
Uzaktan çalışma iş hayatında kalıcı değişikliklere sebep oluyor
2020’de uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimi tam anlamıyla deneyimleyerek, bu süreçlere yönelik ciddi bir alışkanlık kazandık. Artık pek çok süreci uzaktan yönetme konusunda çok daha rahat hale geldik. Aşı ile birlikte 2021’de Korona’nın etkisi azalacak olsa da uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve dijital sağlık gibi alanlar önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Son araştırmalar, ABD’deki işgücünün % 42’sinin artık evden çalıştığını, pandemiden sonra da evden çalışmanın, pandemi öncesine kıyasla en az üç katına çıkacağına işaret ediyor.
Nereden ve nasıl çalıştığımızın tamamen kişisel hale geldiği bir iş hayatına doğru ilerlerken, pek çok işletme, iş ortamındaki ihtiyaçlar açısından hala kısa vadeli çözümler geliştiriyor. Bununla birlikte, 2021’de liderlerin, uzaktan çalışmayı etkin kılacak ve verimi “ofis seviyesine” çıkaracak teknolojilere ve platformlara yatırım yapmaları gerekecek (eğer hala bu yatırımı yapmadılarsa tabi…). Artık hayatlarımızın önemli birer parçası olan video konferans platformları, firmaların ihtiyaçlarını ve daha verimli uzaktan çalışma opsiyonlarını destekleyecek şekilde farklılaşıyor olacak. Bu platformlar ayrıca, müzisyenler, spor hocaları, danışmanlar, doktorlar için de müşterilerine hizmet vermek, hatta daha fazla müşteriye hitap etmek adına önemli kanallardan biri haline gelecek.
5G’yle tanışmaya çok az kaldı
3G ile mobil internet ile tanışmamızın ardından sürekli her yerde daha hızlı bağlantı ve internet hizmetlerini talep eder hale geldik. 3G ile birlikte Whatsapp, Facebook Messenger gibi internet destekli mesajlaşma uygulamaları hayatımıza girdi. 4G ile birlikte Netflix, Spotify gibi dijital platformlar en önde gelen eğlence servisleri olarak önemli bir etki yarattı. 5G ile birlikte artacak bağlantı hızı ile gerçekleştirilebilecek olan hizmetler neredeyse hayal gücü ile sınırlı. 5G teknolojisi hayatımıza girdikten sonra, son kullanıcılar çok daha düşük gecikme oranıyla daha hızlı bir internet bağlantısına sahip olacaklar.
Öne çıkan, gelişmekte olan tüm teknoloji trendleri 5G’den faydalanacak ve yeni kullanım alanlarının ortaya çıkışına neden olacak. 5G ile daha erişilebilir ve yaygın hale gelecek olan teknolojiler önemli paradigma değişikliklerine de neden olacak (sürücüsüz araçlar, fiziksel robotlar, robotik cerrahi süreçleri ve VR (sanal gerçeklik) uygulamaları gibi).
Temassız yaşam, nakitsiz toplum…
Pandeminin öne çıkardığı bir diğer teknoloji trendi de temassız süreçleri destekleyen servislerin yaşamın her anında artış göstermesi oldu. ATM’lerden para çekmenin ve restoranlarda menülere erişimin QR kod ile sağlanmasından, ödemelerde temassız kredi kart kullanımının artmasına ve temassız teslimata kadar pek çok uygulama hızla yayılıyor. Bununla birlikte, bu trendin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pandemi etkisi ile temassız ödemelerin ve dijital ödeme sistemlerinin artış göstermesi, pek çok devletin gündemine girmiş olan “nakitsiz toplum” vizyonunu da destekleyici bir etkiye neden oldu. 2023 yılında İsveç’in, dünyanın ilk nakitsiz toplumu olması bekleniyor. Avrupa Ödeme Konseyi’ne göre, İsveç’te nakit parayla yapılan işlemler 2019 yılında ülkenin GSYH’sinin sadece %1’ini oluşturdu.
Giyilebilir teknolojiler sağlık sektörünü dönüştürüyor
Giyilebilir cihazların yükselişi son beş yıldır devam ediyordu. Ancak gelişmiş sensör yetenekleri ve yapay zeka destekli öngörü analizleri ile birlikte, artık bu cihazlar sağlık sektörü başta olmak üzere, pek çok sektörü de derinden etkiliyor. Özellikle Apple, Apple Watch ile kalp krizini erken teşhis etmekten; kandaki oksjen miktarını ölçümleyerek kullanıcının Korona olup olmadığına kadar oldukça gelişmiş tahminler çıkarmaya başladı.
2020, gelecekte yepyeni gelişmelerle birlikte daha önce hiç karşılaşmadığımız, beklenmedik sorunların da birdenbire tüm insanlığı etkileyebileceğini bize hatırlattı. Tüm belirsizliklerin yanında, 2021 için şunu net bir şekilde söyleyebiliriz; teknoloji sürekli yanımızda olacak ve her sektörün teknoloji ile tanışması, dijitalleşmesi hızlanacak…
2021’de öne çıkacak olan teknoloji trendleri
Time dergisi tarafından, “şimdiye kadarki en kötü yıl” olarak nitelen-dirilen 2020, teknoloji dünyası açısından da unutulmayacak bir yıl oldu. Pandemi, bizi rutinlerimizden çıkmaya zorlayarak, yaşama ve çalışma şeklimizi çarpıcı bir biçimde değiştirdi. Zorunluluktan kaynaklı değişim, kullandığımız teknolojilere de yansıdı. Uzun süredir tartışılan pek çok uygulamanın hızla hayatımıza girişine tanıklık ettik. Şu bir gerçek ki teknoloji bu denli hayatımızda olmasa, bu süreçte işlerimizi bu denli kesintisiz devam ettirmemiz de mümkün olmayacaktı. Bu nedenle pek çok kez dile getirdiğimiz üzere, tüm sektörler açısından yeni teknolojiler hayat kurtarıcı bir etkiye neden oldu.
2020’de tanıştığımız yeni normalin özellikle yeni teknolojiler özelindeki etkilerini, bu yıl çok daha fazla hissedeceğiz. Bu yazımda, teknolojideki son gelişmeler doğrultusunda, 2021’de öne çıkacak olan teknoloji trendlerini analiz ettim.
Yapay zeka her yerde
Yapay zekan (AI) uygulamalarını, çoğu zaman farkında olmadan, pek çok alanda tecrübe etmekteyiz. Doğal dil işleme uygulamaları olarak, ses komutlu dijital asistanlar ya da sohbet robotları, günümüzde yapay zekanın en ilgi çeken kullanım alanlarından biri. Özellikle, teknoloji devlerinin dijital asistanlara yönelik artan yatırımları ve birbirleri ile yarışırcasına ürünlerini geliştirmeleri, son kullanıcılar nezdinde de bu teknolojiye olan ilgiyi artırdı (Apple Siri, Google Assistant ve Amazon Alexa dijital asistan kategorisinde global olarak da öne çıkan uygulamaların başında yer alıyor).
Bunun dışında yapay zeka, verileri analiz ederek daha iyi kararlar alınmasını sağlamak, değişen müşteri davranışlarını tespit etmek ve gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş deneyimler sağlamak için de kullanılıyor.
Duygusal yapay zeka da gelişiyor…
Yapay zekanın, karşısındaki insanın duygu durumu ve hisleri doğrultusunda iletişim kurması ve bu doğrultuda tahmin oranını arttırması şu anda en ilgi gören alanlardan biri. Duygusal yapay zeka olarak adlandırmaya başlayan bu alan hızla gelişiyor. Şu anda, pek çok chatbot, kullanıcıların değişen cümlelerinden, vurgularından ya da noktalama işaretlerinden, sinirlenip sinirlenmediğini anlıyor ve görüşmeyi bu doğrultuda devam ettirebiliyor. Benzer bir şekilde, müşterilerin, bir e-ticaret sitesi içerisinde dolaşırken, inceledikleri ürünleri almaya ne derece yatkın oldukları da çok büyük hassasiyet ile hesaplanabiliyor. Tahmine dayalı duygusal yapay zeka ile ilgili en büyük zorluk, farklı kültürlerden farklı insanların aynı olayları değişkenlik gösterecek şekilde yorumlayabilmeleri ya da aldıkları aksiyonların değişmesi.
Pek çok sektörde etkisi hızla artmakta olan AI, genellikle mesleklere yönelik tehdit olarak ele alınsa da; özellikle programlama, test, destek ve bakım alanlarında yeni işler de ortaya çıkaracak. 2021’den itibaren yapay zekanın 58 milyon yeni iş alanı ortaya çıkarması bekleniyor.
Uzaktan çalışma iş hayatında kalıcı değişikliklere sebep oluyor
2020’de uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimi tam anlamıyla deneyimleyerek, bu süreçlere yönelik ciddi bir alışkanlık kazandık. Artık pek çok süreci uzaktan yönetme konusunda çok daha rahat hale geldik. Aşı ile birlikte 2021’de Korona’nın etkisi azalacak olsa da uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve dijital sağlık gibi alanlar önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Son araştırmalar, ABD’deki işgücünün % 42’sinin artık evden çalıştığını, pandemiden sonra da evden çalışmanın, pandemi öncesine kıyasla en az üç katına çıkacağına işaret ediyor.
Nereden ve nasıl çalıştığımızın tamamen kişisel hale geldiği bir iş hayatına doğru ilerlerken, pek çok işletme, iş ortamındaki ihtiyaçlar açısından hala kısa vadeli çözümler geliştiriyor. Bununla birlikte, 2021’de liderlerin, uzaktan çalışmayı etkin kılacak ve verimi “ofis seviyesine” çıkaracak teknolojilere ve platformlara yatırım yapmaları gerekecek (eğer hala bu yatırımı yapmadılarsa tabi…). Artık hayatlarımızın önemli birer parçası olan video konferans platformları, firmaların ihtiyaçlarını ve daha verimli uzaktan çalışma opsiyonlarını destekleyecek şekilde farklılaşıyor olacak. Bu platformlar ayrıca, müzisyenler, spor hocaları, danışmanlar, doktorlar için de müşterilerine hizmet vermek, hatta daha fazla müşteriye hitap etmek adına önemli kanallardan biri haline gelecek.
5G’yle tanışmaya çok az kaldı
3G ile mobil internet ile tanışmamızın ardından sürekli her yerde daha hızlı bağlantı ve internet hizmetlerini talep eder hale geldik. 3G ile birlikte Whatsapp, Facebook Messenger gibi internet destekli mesajlaşma uygulamaları hayatımıza girdi. 4G ile birlikte Netflix, Spotify gibi dijital platformlar en önde gelen eğlence servisleri olarak önemli bir etki yarattı. 5G ile birlikte artacak bağlantı hızı ile gerçekleştirilebilecek olan hizmetler neredeyse hayal gücü ile sınırlı. 5G teknolojisi hayatımıza girdikten sonra, son kullanıcılar çok daha düşük gecikme oranıyla daha hızlı bir internet bağlantısına sahip olacaklar.
Öne çıkan, gelişmekte olan tüm teknoloji trendleri 5G’den faydalanacak ve yeni kullanım alanlarının ortaya çıkışına neden olacak. 5G ile daha erişilebilir ve yaygın hale gelecek olan teknolojiler önemli paradigma değişikliklerine de neden olacak (sürücüsüz araçlar, fiziksel robotlar, robotik cerrahi süreçleri ve VR (sanal gerçeklik) uygulamaları gibi).
Temassız yaşam, nakitsiz toplum…
Pandeminin öne çıkardığı bir diğer teknoloji trendi de temassız süreçleri destekleyen servislerin yaşamın her anında artış göstermesi oldu. ATM’lerden para çekmenin ve restoranlarda menülere erişimin QR kod ile sağlanmasından, ödemelerde temassız kredi kart kullanımının artmasına ve temassız teslimata kadar pek çok uygulama hızla yayılıyor. Bununla birlikte, bu trendin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Pandemi etkisi ile temassız ödemelerin ve dijital ödeme sistemlerinin artış göstermesi, pek çok devletin gündemine girmiş olan “nakitsiz toplum” vizyonunu da destekleyici bir etkiye neden oldu. 2023 yılında İsveç’in, dünyanın ilk nakitsiz toplumu olması bekleniyor. Avrupa Ödeme Konseyi’ne göre, İsveç’te nakit parayla yapılan işlemler 2019 yılında ülkenin GSYH’sinin sadece %1’ini oluşturdu.
Giyilebilir teknolojiler sağlık sektörünü dönüştürüyor
Giyilebilir cihazların yükselişi son beş yıldır devam ediyordu. Ancak gelişmiş sensör yetenekleri ve yapay zeka destekli öngörü analizleri ile birlikte, artık bu cihazlar sağlık sektörü başta olmak üzere, pek çok sektörü de derinden etkiliyor. Özellikle Apple, Apple Watch ile kalp krizini erken teşhis etmekten; kandaki oksjen miktarını ölçümleyerek kullanıcının Korona olup olmadığına kadar oldukça gelişmiş tahminler çıkarmaya başladı.
2020, gelecekte yepyeni gelişmelerle birlikte daha önce hiç karşılaşmadığımız, beklenmedik sorunların da birdenbire tüm insanlığı etkileyebileceğini bize hatırlattı. Tüm belirsizliklerin yanında, 2021 için şunu net bir şekilde söyleyebiliriz; teknoloji sürekli yanımızda olacak ve her sektörün teknoloji ile tanışması, dijitalleşmesi hızlanacak…
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle