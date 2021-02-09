Uzay yolculuğu yarışı ve yeni teknolojiler

Endüstri 4.0 kapsamında üretimdeki farklılaşmayı ve katma değerli değişimi sağlayan teknolojilerin birçoğu, tekstil ve moda sektöründe de öne çıkıyor. Dijitalleşmenin moda ve güzellik sektöründe, üretimden pazarlamaya sağladığı katkılar ve bu yeni anlayış Moda 4.0 (Fashion 4.0) kavramı ile tanımlanıyor. Moda 4.0 kapsamında öne çıkan teknolojilerden 3 boyutlu yazıcılar ile hazırlanan tasarımlar, Paris Haute Couture 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonları’nda da öne çıktı.

Moda sektörüne ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor. Sonrasında da iş hayatımda bu alanda çalıştım. Bu anlamda bir süredir teknoloji ve modanın sinerjisi olarak tanımlanan Moda 4.0 ile ilgili gelişmeler benim için son derece cazip diyebilirim.

Hatta bu konuda pandemi öncesinde 2019 yazında Bodrum ve Çeşme Alaçatı’da “Yapay Zeka’nın Moda ve Güzellik Sektörü’ne Etkileri” konulu seminerler düzenlemiştim. Moda tasarımlarında teknoloji ile gerçekleşmekte olan değişimler ve yenilikçi ürünler katılımcıların oldukça ilgisini çekmişti.

Şimdi Moda 4.0 kavramına biraz daha yakından bakalım.

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0, dünya genelinde etkilerini sürdüren ve tüm sektörlerde işletme fonksiyonlarını ve iş yapma yöntemlerini değiştiren iki önemli kavram. Bu kavramlar, moda sektöründe Moda 4.0 (Fashion 4.0) olarak karşılık buldu. Moda 4.0 kapsamında modaya katkı sağlayacak birçok teknoloji bulunuyor., Fashion ve Technology kelimelerinin birleşiminden oluşan Fashtech kelimesi ile de tanımlanan bu teknolojiler arasında nesnelerin interneti, sanal ve artırılmış gerçeklik, blok zincir teknolojisi, 3 boyutlu yazıcıları ve yapay zeka bulunuyor.

Peki bu teknolojiler moda sektöründe nasıl kullanılıyor?

Moda Sektörü’ne Katkı Sağlayan Teknolojiler

Moda trendlerinin belirlenmesinden, ürün kişiselleştirmesine, tasarımdan satışa kadar birçok alanda uygulamalar görülüyor.

Yapay zeka, trend geliştirme ve satın alma davranışların analizi ile kişisel beğeniye uygun giysi tasarımlarına katkı sağlayabiliyor. Ünlü trend tahminleri sitesi WGSN, moda sektöründe yapay zeka kullanımının 5G internet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla artacağını öngörüyor.