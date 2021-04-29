Veri sızıntıları hangi tehlikelere yol açar

Bu değişimi takip edenler sadece toplumbilimciler, eğitimciler ya da pazarlama profesyonelleri değil. Bilgi ve deneyimleriyle, dijital ortamlarda yasal olmayan yolları kullanarak para kazanan siber suçlular da gelişmeleri yakından izliyorlar. Kolay yoldan para kazanabilmek için uygun zamanı ve ortamları takip ediyorlar. Kullanıcılar için bir eğlence ve sosyalleşme aracı olan sosyal medya platformlarında geliştirdikleri yöntemler ile istediklerini elde etmeye çalışıyorlar.
Pandemi döneminde beklentilerin aksine sosyal medya araçlarına yapılan saldırılarda bir artış ya da azalış olmadı, düzenli bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Büyük saldırılar gerçekleştiğinde ilgimizi ve dikkatimizi çekiyor, gündemde daha fazla yer buluyor.
Bu tür saldırıların, siber suçlular nezdinde popüler olmasının en büyük sebeplerinden biri saldırganların kısa bir sürede ve az efor ile kitleleri etkileyebiliyor olmaları. Motivasyon çoğunlukla her zamanki gibi para! Örneğin geçen yıl Twitter çalışanlarını hedefleyen oltalama saldırısını görüyoruz. Bu saldırı sonucu ele geçirilen Barack Obama, Elon Musk gibi ünlülere ait hesaplar daha sonra kripto para borsalarına yönelik dolandırıcılık saldırılarında kullanıldı.
Facebook, Twitter, Instagram, Reddit ve yeni platform ClubHouse bildiğimiz sosyal medya hesaplarından. Bazı dönemler platformun popülerliğine göre biri saldırı hedefi olarak öne çıkıyor, gelecek ay bir diğeri. Örneğin bugünlerde sahte Clubhouse uygulaması kullanılarak yapılan saldırı yine ön planda yer aldı. ESET zararlı amaçlı yazılım araştırmacılarından Lukas Stefanko, siber suçluların birçok çevrimiçi hizmetteki kullanıcı giriş bilgilerini çalmayı amaçlayan, kötü amaçlı bir yazılımı tespit etti. Zararlı yazılım Clubhouse uygulamasının popülerliğinden faydalanmaya çalışıyor ve uygulamanın aslında var olmayan sahte bir android sürümü üzerinden kullanıcıları aldatmaya çalışıyor. Bu kötü amaçlı yazılım, 458 uygulamadaki giriş kimlik bilgilerini ele geçirebiliyor ve SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulamayı atlatabiliyor. Hedef listesinde, tanınmış finansal uygulamalar ve alışveriş uygulamalarının yanı sıra sosyal medya ve mesajlaşma platformları da yer alıyor. Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA ve Lloyds Bank listedeki uygulamaların yalnızca birkaçı durumunda.
Bunun yanında çocukların, gençlerin ve hatta orta yaşlıların buluştuğu yine sosyal medya ortamlarından sayabileceğimiz oyun platformları da var. Yine geçen yıl popüler oyun platformlarından Roblox, sosyal medya platformu Facebook ve Reddit hesapları bir saldırı sonucu ele geçirilerek Trump lehine propaganda yapmak için kullanıldı.
Hesabı ele geçirilen ne yapabilir? Hesabı çaldırmamak için neler yapılmalı?
Sosyal medya hesabının ele geçirildiğini düşünen kişiler eğer önceden önlem aldılarsa ele geçirilen sosyal medya hesabının yardım merkezine başvurabilirler. Platformun hangisi olduğuna bağlı olarak bazen kolay bazen de zorlu bir süreç ile geri alınabilir.
Fakat hesabınız ele geçirilmeden önce önlem almak her zaman çok önemli. Hemen her sosyal medya platformu 2 aşamalı kimlik doğrulama (2FA) sağlıyor. 2FA sayesinde platforma giriş yaptığınız parola dışında telefonunuzda bir uygulama ile üretilen veya size sms ile gönderilen ikinci bir parolanız oluyor. Bu şekilde hesabın ele geçirilmesi daha da zorlaşıyor. İki aşamalı kimlik doğrulama özelliğini mutlaka aktif edin. Özellikle android telefon kullanıcıları için sms ile ikinci kimlik doğrulama önlemi saldırganlar tarafından atlatılabiliyor. Android işletim sistemi, mesajlaşma uygulamasına üçüncü parti diğer uygulamaların erişebilmesine izin veriyor. Bu da saldırganların gelen mesajları yönlendirebilmesine ve engellemesine olanak sağlıyor. 2FA ile kimlik doğrulama için mümkünse Google Authenticator, Microsoft Authenticator gibi bir uygulama kullanın.
Güvenlik kameraları bireysel kullanıcıların evlerini, yazlıklarını, çocuk odalarını ve işletmelerin de mülklerini hırsızlara veya davetsiz misafirlere karşı korumaları için caydırıcı bir önlem olarak kullanılmaya başlandı. Ancak bu kameraların bazı önemli açıkları var. Kullanıcıların almayı atladığı güvenlik önlemleri, üreticilerin özensiz yazılımları hatta bilerek bıraktıkları arka kapılar kullanıcıların mahremiyetlerine büyük zararlar verebilir. Güvenlik kameraları bireysel kullanıcıların evlerini, yazlıklarını, çocuk odalarını ve işletmelerin de mülklerini hırsızlara veya davetsiz misafirlere karşı korumaları için caydırıcı bir önlem olarak kullanılmaya başlandı. Ancak bu kameraların bazı önemli açıkları var. Kullanıcıların almayı atladığı güvenlik önlemleri, üreticilerin özensiz yazılımları hatta bilerek bıraktıkları arka kapılar kullanıcıların mahremiyetlerine büyük zararlar verebilir.
Ülkemizde süre gelen olağan sorunlar nedeni ile pek haber değeri taşımayan ve manşetlerde görmediğimiz güvenlik kameralarının hacklenmesi haberlerinde dünya genelinde bir artış yaşanıyor. Örneğin yakın zamanda Singapur, Güney Kore ve Canada’da evlerde kullanılan 50.000 IP kamerasının görüntüleri başta yetişkin siteleri olmak üzere internette yayınlandı.
Gelin bu kameraların güvenliğine yakından bakalım
Yaygın olarak kullanılan iki tür kamera bulunuyor. Geleneksel (evet artık geleneksel oldu) ağa bağlı IP kameralar ve Google Nest, Amazon Cloud Cam, Netatmo gibi “akıllı” kameralar.
2020 yılının Haziran ayında ‘Snake’ adı verilen fidye yazılımın saldırısına uğrayan enerji devi Enel durumu kabullenerek iki gün kesintiye uğradıklarını açıkladı. Snake, aynı zamanlarda Türkiye’de de faaliyet gösteren dünya otomotiv devlerinden birinin de başına büyük işler açmıştı.
2020 yılının özellikle ikinci yarısında Türkiye’den de en az üç büyük firma benzer fidye yazılımı saldırılarına maruz kalarak kesintiye uğradı. Fakat kesintiye uğrama nedenlerini fidye yazılımı olarak açıklamadılar.
İtalya merkezli Enel, Avrupa’nın en büyük enerji oyuncularından birisi. 40 ülkede 60 milyondan fazla müşterisi olan Enel’in 2019 yılı geliri 80,3 milyar Euro olarak açıklandı. Enel, Snake nedeniyle kesintiye uğradıklarını fakat herhangi bir veri çalınmadan saldırıyı bertaraf ettiklerini açıkladı.
Saldırılarda başlangıç noktasının, internete açık bırakılan RDP olduğu artık biliniyor.
Remote Desktop Protocol (RDP) yani Uzak Masaüstü Protokolü, Microsoft tarafından geliştirilen ve ilk defa 1996 yılında Windows NT ile birlikte sunulan, bir bilgisayardan diğerine, ağ üzerinden ve grafik arayüz ile bağlanılmasını sağlayan bir protokol. Günümüzde hemen her Windows makinede bulunuyor ve hala aktif olarak kullanılıyor.
Ve bildiğimiz başka bir şey ise Enel ve otomotiv firmasının sistemlerindeki uç nokta antivirüs yazılımlarının Snake zararlısını yakaladıkları. Bilmediğimiz şey ise RDP ile sisteme erişen saldırganların Snake’i çalıştırmadan önce ne kadar süre ile sistemde kaldıkları (bu aylar veya yıllar bile olabilir) ve hangi verilere eriştikleri.
Bu iki firmaya yapılan saldırı da hedefli saldırıydı. Yani, örneğin Enel’de Snake zararlısı, çalıştırıldığı cihazın “enelint.global” alan adına dahil olup olmadığını kontrol ediyor ve eğer değil ise çalışmıyordu.
Enel, Kasım ayı içinde tekrar ve bu sefer Netwalker grubu tarafından hedef alındı. Bu kez saldırı başarılı olmuştu ki saldırganlar 14 milyon dolar fidye talep ederek, firmayı çaldıkları yaklaşık 5 TeraByte boyutundaki veriyi sızdırmakla tehdit ettiler.
Veri sızıntıları hangi tehlikelere yol açar
Veri günümüzde en değerli bilgi konumunda. Verilerin dijitalleşmesi devletlere, kurumlara, araştırmacılara, akademisyenlere ve aklımıza bir çırpıda gelmeyecek birçok meslek grubunun çalışmalarına değer ve anlam katıyor. Verinin dijitalleşmesi ve anlamlandırılması üzerine yeni meslek dallarının oluşması bu önemin sonuçlarından birisi olarak görülüyor. Ne yazık ki her bilgi ve her gelişme iyi ve yararlı amaçlar için kullanılmıyor.
Siber suçlular diye genelleştirdiğimiz ve çok büyük bir ekonominin paydaşı olan kötü niyetli kişi ve organizasyonlar da verilerin peşinde. Son zamanlarda haberlerde daha çok rastladığımız veri sızıntılarını gelin bu gözle bir değerlendirelim.
Eposta Adresi: ahmet@hotmail.com
Doğum Tarihi: 01.01.1975
Ve arkadaş listesi elimizde.
Yemeksepeti verilerini tarıyoruz ve aynı ad, telefon ve eposta adresine sahip Ahmet’i orada da buluyoruz. Artık elimizde ev belk2021 yılı içerisinde birçok bilinen, internet kullanıcılarının yoğun olarak kullandığı, yüksek profilli firmadan veri sızıntısı haberleri geldi. Bunların bir kısmı günceldi, bir kısmı ise aylar hatta yıllar öncesinde gerçekleşen sızıntıların yeni ortaya çıkmasıydı.
Veri sızıntısı haberlerinin son zamanlarda artması sızıntıların arttığı anlamına gelmiyor. Bu tür saldırılar ve sızıntılar dijital çağa adım attığımızdan beri yaşanıyor fakat pek azı açığa çıkıyordu. Son yıllarda GDPR, KVKK gibi düzenleyici kurumların yayınladığı kanunlar nedeni ile sızıntı veya saldırı yaşayan kuruluşlar bunu bildirmek zorundalar. Dolayısı ile karşımıza her gün yeni bir haber çıkıyor.
Sızan veriler hangi amaçlar için kullanılıyor?
Her gün çalışan ve internete düşen veriler siber suçlular için büyük bir gelir kaynağı. Saldırganlar sızdırdıkları verileri birkaç farklı şekilde kullanıyorlar.
Verilerinizi başka suçlulara satıyorlar: Çalınan veriler karanlık web dediğimiz aramaya kapalı sadece bilenlerin girdiği internet sitelerinde bir, iki dolardan başlayarak on binlerce dolara çıkan fiyatlarla satıştalar. Satın alanlar bu verileri kendi art niyetli amaçları için kullanıyorlar.
Kimlik hırsızlığına giden yolun köşe taşları: Sızan verilerimiz arasında bulunan telefon numarası, adres, kimlik bilgilerimiz gibi veriler sahte kimlikler yaratmak amacı ile kullanılıyor. Suçlular bu sayede adımıza kredi kullanmaktan, cep telefonu hattı satın almaya kadar her şeyi yapabiliyorlar.
Diğer hesaplarımızı ele geçirmek için: Çalınan kişisel verilerimiz sayesinde alışveriş sitelerindeki hesaplarımız kolayca ele geçirilebiliyor. Hesapta ödeme bilgilerimiz de kayıtlı ise saldırganların adresi değiştirip yüklü miktarda alışveriş yapmaları işten bile değil.
Phishing saldırıları: Birçok kişisel bilgimize sahip olan saldırganların kredi kartı ve ödeme bilgilerimizi de ele geçirmek için oltalama saldırıları düzenlemeleri oldukça kolay oluyor.
Kişisel veriler firmaları ele geçirmek için kullanılıyor: Bireysel zararların yanı sıra bu veriler sayesinde hedeflenen bir şirket çalışanının oltaya gelmesi durumunda tüm şirket tehlike altına giriyor.
Siber suçlular bu verileri nasıl kullanıyorlar?
Yaşanan gerçek sızıntılardan yola çıkarak, bir örnekle durumu daha net anlamaya çalışalım.
2021 Nisan ayında Facebook, Yemeksepeti, LinkedIn sızıntıları ile karşılaştık. Bu olaylardaki veriler birbirinden bağımsız saldırılar sonucu farklı zamanlarda ele geçirilerek karanlık web’de yayınlandı. LinkedIn verilerin bir saldırı sonucu sızmadığını zaten halka açık profillerin toplandığını iddia etti. Birbirinden farklı günlerde ve birbirinden bağımsız haberler halinde okuduğumuz için bize çok bir şey ifade etmiyor. Fakat gerçek yaşama etkisi öyle değil.
Sızan verilerin neler olduğunu biliyoruz, gerçek isim ve bilgileri kullanmadan şekle büründürelim. Diyelim ki Facebook’dan sızan veriler içerisinde “Ahmet Yılmaz” isimli bir kişi var.
Adı: Ahmet Yılmaz
Telefon Numarası: 5322222222
i iş adresi ve verdiği siparişler var. Ahmet haftada bir iki defa hemen hemen aynı saatlerde sipariş veriyor. Genellikle hamburger yiyor.
Taramalara devam ederek aynı isme ve eposta adresine sahip Ahmet’i LinkedIn sızıntılarında da buluyoruz. Ahmet Lord isimli bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışıyor. Şirketin merkezi Beyoğlu’nda. Facebook verilerinden öğrendiğimiz yakın çevresi dışında artık iş çevresini de biliyoruz. Ayrıca iş epostası da elimizde.
Bu arada zaman zaman KVKK sitesinde de açıklanan banka ve sigorta şirketleri kaynaklı sızıntılar var. Ahmet Bey’i bir de bu sızıntı veri tabanlarında aratalım bakalım orada neler bulacağız? Ahmet’in bir bankanın Beyoğlu şubesinde maaş hesabı var. Kredi kullanmış ve ödemelerini üç ayda bir aksatıyor. Ayrıca nüfus cüzdanının fotokopisine kadar kimlik bilgileri de elimizde.
(Laf aramızda Türkiye’de nüfus cüzdanı fotokopisine ulaşmak için bir bankayı hacklemenize gerek yok. Televizyon veya telefon aboneliği yapan herhangi bir dükkâna girseniz bile onlarca kimlik fotokopisine ulaşırsınız.)
Şu an muhtemelen Ahmet Yılmaz hakkında annesinin bildiğinden daha çok şey biliyoruz.
Hem kişisel hem de kurumsal kimliği elimizde olan Ahmet’in verileri ile yapabileceklerimizin sınırı yok gibi. Adına sipariş verip kargolarını teslim alabiliriz, telefon hattı açarak terör eylemlerinde kullanılmak üzere satabiliriz, araç kiralayabiliriz.
Ama varsayalım ki biz büyük düşünen bir hacker gurubuyuz ve Ahmet sadece bir araç.
Hemen Ahmet’e bankasından gelmiş gibi görünen bir eposta gönderiyoruz. Epostanın geldiği adres bankanın resmi eposta adresine çok benzer olsun, tasarımı da yine bankanın gerçek bilgilendirme epostalarından birebir kopyalayalım ve epostayı Ahmet Bey’in LinkedIn sızıntısından öğrendiğimiz ahmet@lord.com.tr olan iş epostasına gönderelim. Ahmet Bey’i banka sızıntılarından öğrendiğimiz üç ayda bir ödemesi geciken kredisi hakkında bilgilendirelim. Ekte de kredi dökümü olan bir PDF dosyası iletelim.
Ahmet Yılmaz bu epostayı aldığında takdir edersiniz ki hiç şüphelenmeden açacaktır. Çünkü gerçekten bir kredisi vardır ve gerçekten üç ayda bir geciktiriyordur.
Peki pdf dosyasını açınca ne olacak? Ahmet Bey için hiçbir şey. Çünkü dosya bozuk ve açılamıyor. Ahmet bey iş yoğunluğu arasında banka ile görüşmesi gerektiğini düşünecek ama az önce yaşanan durumu önemsemeyecek.
Fakat saldırganlar artık Lord şirketinin içerisinde. Üstelik saldırı tamamen hedefli ve kişiye ve şirkete özel yapıldığı için hiçbir zararlı yazılım kullanılmadı. Dolayısı ile Lord şirketinin güvenlik duvarı durumu fark etmedi.
Eğer Lord şirketinin ağını sürekli izleyen bir siber güvenlik ekibi veya hizmet aldığı bir tedarikçi yoksa saldırganlar elde ettikleri yetkileri yükselterek aylarca şirket ağı içerisinde istedikleri gibi dolaşacaklar, istedikleri verileri alacaklar.
Karanlık webden 3-5 dolara satın aldığı bilgileri kullanan ve bu işi sadece basit bir ev bilgisayarından gerçekleştirebilen saldırganlar artık bir siber espiyonaj operasyonunun içindeler. Lord şirketinden elde ettikleri bilgiler milyonlarca dolara satabilecekleri gibi, şirket verilerini şifreleyerek fidye talebinde de bulunabilirler.