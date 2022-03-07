Instagram hesabınızı kurtarın

Instagram hesabınız için uygulamanız gereken gizlilik ve güvenlik ayarlarını daha önce anlatmıştım. Bunları zamanında uygulamadıysanız hesabınızın kötü niyetli saldırganların eline geçmesi işten bile değil.
Hesabınızı ele geçiren bir saldırgan aklınıza gelmeyecek ve bir süre haberiniz olmayacak eylemlerde bulunabilir. Örneğin arkadaş listenize güzel, kaçırılmayacak teklifler içeren mesajlar ve hikayeler paylaşabilir. Aşağıdaki örnekte görebileceğiniz gibi bu mesajları alan arkadaşlarınız size güvendikleri için bu tür dolandırıcılık tuzaklarına kolayca düşebilirler.
Bu örnekte arkadaş listesinden güvendiği birinin hikayesini görüp ilgilenen bir Instagram kullanıcısı, hikâyenin doğruluğunu Instagram mesajı ile doğruluyor. Takdir edersiniz ki karşı taraftaki tanıdığı gibi görünen kişi aslında hesabı ele geçirmiş olan saldırgan ve aralarındaki her zamanki samimiyeti kullanarak yanıt veriyor ve hikâyenin doğru olduğunu kendisi de para gönderirse yüksek kazanç elde edeceğini iddia ediyor. Belki de ikna ediyor ve gerisi malum!
Not: E-posta, sms, whatsapp veya sosyal medya ile alacağınız mesajları en ufak bir şüphede karşı tarafı telefonla arayarak veya yüz yüze doğrulayın. Bu şekilde hem dolandırılmamış olursunuz hem de arkadaşınız durumdan haberdar olmuş olur.
Instagram bu tür dolandırıcılıkları bir süre sonra fark ederek hesabı engelliyor veya saldırgan yeterince vurgun yaptıktan sonra olay mahallîni terk ediyor.
Büyük dolandırıcılıkların parçası olmamak için makalenin en altında yer alan önlemleri iş işten geçmeden bir an önce uygulayın.
Instagram hesabınıza giriş yapamıyorsanız
Instagram hesabınıza giriş yapamadığınız bazı durumlarda, hesabınızı kurtarmanız gerekebilir. Parolanızı unutmuş olabilirsiniz, yakın zamanda eposta adresinizi veya telefon numaranızı değiştirmiş olabilirsiniz veya hesabınız başka biri tarafından çalınmış olabilir.
Eğer Instagram hesabınızı daha önceden Facebook ile bağladıysanız işiniz kolay. Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bir web tarayıcısı ile https://www.instagram.com adresini açın, “Giriş Yapın”’a tıklayın ve yukarıdan “Facebook ile Devam Et”’i seçin. Facebook bilgilerinizi girin, işlem bu kadar.
Bu yöntem sadece Instagram hesabınızı Facebook ile birleştirdiyseniz ve Facebook oturum açma bilgilerinizi hatırlıyorsanız işe yarayacaktır. Eğer bunları hatırlamıyorsanız, “Şifreni mi unuttun?” Sorusuna tıklayın.
Parolanızı sıfırlayın
Şifreni mi unuttun? Sorusuna tıkladıktan sonra gelen ekranda Instagram hesabı için kullandığınız kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin. Seçeneğinize göre bir eposta veya sms ise instagram’a erişim için tek seferlik bir bağlantı gönderilir. Eğer hesapta kullandığınız e-posta adresinizi hatırlamıyorsanız veya telefon numaranızı instagram’a kaydetmediyseniz buraya kullanıcı adınızı girin. Instagram, hesabınıza bağlı e-posta adresine bir bağlantı içeren e-posta gönderir. Sahip olduğunu tüm e-posta hesaplarınızı kontrol edin. Bu bağlantıya tıklayarak hesabınıza erişim yapın ve kullanıcı bilgilerinizi derhal değiştirin.
Instagram hesabınızın çalındığını düşünüyorsanız
Hesabınız çalındıysa saldırgan muhtemelen kullandığınız e-posta adresi ve telefon numaranızı değiştirmiştir. Bu gibi durumlarda Instagram Destek Ekibine ulaşabilirsiniz.
Bir Instagram uygulamasından ayarlar, yardım ve destek sayfalarına erişin. Destek sayfalarında arama kutusuna şunu yazın: “Instagram hesabımın bir başkasının eline geçtiğini düşünüyorum.”
Eğer hesabınızda fotoğrafınızı kullandıysanız destek ekibi sizden yüzünüzün tam olarak görünebileceği başınızın farklı yönlerde hareket ettiği bir selfie video isteyecektir.
Instagram hesabı çoğu durumda kurtarılabilir. Hesabınızı çaldırmamak veya kolayca kurtarabilmek için hemen şimdi aşağıdaki önlemleri alın:
Instagram hesabınıza bir telefon numarası ve Facebook hesabı bağlayın.
Güvenlik ayarlarından İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması özelliğini açın.
Ticari bir hesap kullanıyorsanız kendinize ait birkaç fotoğraf post edin. Daha sonra Instagram destek ekibi ile iletişime geçtiğinizde çalınan hesaba sahip olduğunuzu kanıtlamak kolaylaşacaktır.
Size ait olmayan cihazlardan sosyal medya hesaplarınıza oturum açmayın.
Telefonunuza sms ile gelen kurtarma bağlantılarını başka kişilere iletmeyin.
E-posta veya SMS ile gelen farklı cihazlarda oturum açtınız uyarılarını hemen dikkate alın ve yönergeleri izleyin. Eğer oturum açan gerçekten siz değilseniz onaylamayın.
Gerçek olamayacak kadar güzel tekliflere inanmayın. Gerçek değillerdir!
Instagram hesabınızı kurtarın
Instagram hesabınız için uygulamanız gereken gizlilik ve güvenlik ayarlarını daha önce anlatmıştım. Bunları zamanında uygulamadıysanız hesabınızın kötü niyetli saldırganların eline geçmesi işten bile değil.
Hesabınızı ele geçiren bir saldırgan aklınıza gelmeyecek ve bir süre haberiniz olmayacak eylemlerde bulunabilir. Örneğin arkadaş listenize güzel, kaçırılmayacak teklifler içeren mesajlar ve hikayeler paylaşabilir. Aşağıdaki örnekte görebileceğiniz gibi bu mesajları alan arkadaşlarınız size güvendikleri için bu tür dolandırıcılık tuzaklarına kolayca düşebilirler.
Bu örnekte arkadaş listesinden güvendiği birinin hikayesini görüp ilgilenen bir Instagram kullanıcısı, hikâyenin doğruluğunu Instagram mesajı ile doğruluyor. Takdir edersiniz ki karşı taraftaki tanıdığı gibi görünen kişi aslında hesabı ele geçirmiş olan saldırgan ve aralarındaki her zamanki samimiyeti kullanarak yanıt veriyor ve hikâyenin doğru olduğunu kendisi de para gönderirse yüksek kazanç elde edeceğini iddia ediyor. Belki de ikna ediyor ve gerisi malum!
Not: E-posta, sms, whatsapp veya sosyal medya ile alacağınız mesajları en ufak bir şüphede karşı tarafı telefonla arayarak veya yüz yüze doğrulayın. Bu şekilde hem dolandırılmamış olursunuz hem de arkadaşınız durumdan haberdar olmuş olur.
Instagram bu tür dolandırıcılıkları bir süre sonra fark ederek hesabı engelliyor veya saldırgan yeterince vurgun yaptıktan sonra olay mahallîni terk ediyor.
Büyük dolandırıcılıkların parçası olmamak için makalenin en altında yer alan önlemleri iş işten geçmeden bir an önce uygulayın.
Instagram hesabınıza giriş yapamıyorsanız
Instagram hesabınıza giriş yapamadığınız bazı durumlarda, hesabınızı kurtarmanız gerekebilir. Parolanızı unutmuş olabilirsiniz, yakın zamanda eposta adresinizi veya telefon numaranızı değiştirmiş olabilirsiniz veya hesabınız başka biri tarafından çalınmış olabilir.
Eğer Instagram hesabınızı daha önceden Facebook ile bağladıysanız işiniz kolay. Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bir web tarayıcısı ile https://www.instagram.com adresini açın, “Giriş Yapın”’a tıklayın ve yukarıdan “Facebook ile Devam Et”’i seçin. Facebook bilgilerinizi girin, işlem bu kadar.
Bu yöntem sadece Instagram hesabınızı Facebook ile birleştirdiyseniz ve Facebook oturum açma bilgilerinizi hatırlıyorsanız işe yarayacaktır. Eğer bunları hatırlamıyorsanız, “Şifreni mi unuttun?” Sorusuna tıklayın.
Parolanızı sıfırlayın
Şifreni mi unuttun? Sorusuna tıkladıktan sonra gelen ekranda Instagram hesabı için kullandığınız kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin. Seçeneğinize göre bir eposta veya sms ise instagram’a erişim için tek seferlik bir bağlantı gönderilir. Eğer hesapta kullandığınız e-posta adresinizi hatırlamıyorsanız veya telefon numaranızı instagram’a kaydetmediyseniz buraya kullanıcı adınızı girin. Instagram, hesabınıza bağlı e-posta adresine bir bağlantı içeren e-posta gönderir. Sahip olduğunu tüm e-posta hesaplarınızı kontrol edin. Bu bağlantıya tıklayarak hesabınıza erişim yapın ve kullanıcı bilgilerinizi derhal değiştirin.
Instagram hesabınızın çalındığını düşünüyorsanız
Hesabınız çalındıysa saldırgan muhtemelen kullandığınız e-posta adresi ve telefon numaranızı değiştirmiştir. Bu gibi durumlarda Instagram Destek Ekibine ulaşabilirsiniz.
Bir Instagram uygulamasından ayarlar, yardım ve destek sayfalarına erişin. Destek sayfalarında arama kutusuna şunu yazın: “Instagram hesabımın bir başkasının eline geçtiğini düşünüyorum.”
Eğer hesabınızda fotoğrafınızı kullandıysanız destek ekibi sizden yüzünüzün tam olarak görünebileceği başınızın farklı yönlerde hareket ettiği bir selfie video isteyecektir.
Instagram hesabı çoğu durumda kurtarılabilir. Hesabınızı çaldırmamak veya kolayca kurtarabilmek için hemen şimdi aşağıdaki önlemleri alın:
Instagram hesabınıza bir telefon numarası ve Facebook hesabı bağlayın.
Güvenlik ayarlarından İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması özelliğini açın.
Ticari bir hesap kullanıyorsanız kendinize ait birkaç fotoğraf post edin. Daha sonra Instagram destek ekibi ile iletişime geçtiğinizde çalınan hesaba sahip olduğunuzu kanıtlamak kolaylaşacaktır.
Size ait olmayan cihazlardan sosyal medya hesaplarınıza oturum açmayın.
Telefonunuza sms ile gelen kurtarma bağlantılarını başka kişilere iletmeyin.
E-posta veya SMS ile gelen farklı cihazlarda oturum açtınız uyarılarını hemen dikkate alın ve yönergeleri izleyin. Eğer oturum açan gerçekten siz değilseniz onaylamayın.
Gerçek olamayacak kadar güzel tekliflere inanmayın. Gerçek değillerdir!