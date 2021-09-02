Facebook hesabınızın güvenliği ile ilgili bilmeniz gerekenler

Yapılan araştırmalar çocukların artık yedi yaşından itibaren kendi telefonlarına sahip olmaya başladıklarını gösteriyor. Uzmanlar hatta Bill Gates gibi teknoloji dünyasının içinden isimler farklı ve karşıt görüşler ortaya koymalarına karşın artık hepimiz dijital teknolojilerle karşılaşma yaşının giderek aşağıya doğru indiğine şahit oluyoruz.

Farklı nedenler ve görüşler olsa da doğru uygulamaların doğru yaş grupları ile karşılaşması bir başka önemli noktayı oluşturuyor. Sanatı keşfetmek, kodlamanın temellerini öğrenmek ya da teknoloji okuryazarlığına iyi bir başlangıç yapmak için sadece çocukların değil aynı zamanda ebeveynlerin de doğru yönlendirilmesi gerekiyor.

Bu nedenle, çocukların ilk mobil cihazlarını ne zaman aldıklarına bakılmaksızın, ebeveyn rehberliği de çok önemlidir. Bunun için sizlerle bazı uygulamalara yönelik önerilerde bulunacağım ama öncesinde beş önemli güvenlik önerisini paylaşmak istiyorum. Bunlar en az doğru uygulamayı çocuğunuz ile paylaşmak kadar önemli.

Resmi uygulama mağazalarını kullanın

Resmi olmayan uygulama mağazalarından indireceğiniz uygulamalara dikkat edin. Maksimum cihaz güvenliği için, tercihen uygulamaları yalnızca Google Play'den veya App Store'dan indirin. Resmi olmayan uygulama mağazaları ve forumlar bazen saldırganlar tarafından kötü amaçlı yazılım yaymak için kullanılabilir.

Uygulama incelemelerini kontrol edin

Her zaman diğer kullanıcılar tarafından yayımlanan yorumları okuyun. Tüm olumsuz incelemelere özellikle dikkat edin çünkü kötü bir uygulama muhtemelen saldırganların kendileri tarafından oluşturulan birçok olumlu eleştiriye sahip olacaktır. Diğer kullanıcılar bu uygulamayı sahte, kötü amaçlı yazılım veya virüs olarak göstermiş mi? Kurulumu erteleyin ve önce internette basit bir arama yapın. Uygulama zaten güvensiz olarak etiketlenmiş olabilir.

Uygulama izinlerini gözden geçirin

Her uygulama, tam işlevsellik için erişmesi gereken veriler ve özellikler hakkında bilgi sağlar. Şüpheli uygulamalar genellikle amaçlarıyla tamamen ilgisiz özelliklere erişim ister. Mikrofona erişim isteyen bir resim görüntüleyici uygulaması mesela. Bu, kullanıcıyı takip etmek için bir girişim olabilir.