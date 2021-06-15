Akıllı gençler kurnaz dolandırıcılara karşı uyanık olmalı

Veri günümüzde en değerli bilgi konumunda. Verilerin dijitalleşmesi devletlere, kurumlara, araştırmacılara, akademisyenlere ve aklımıza bir çırpıda gelmeyecek birçok meslek grubunun çalışmalarına değer ve anlam katıyor. Verinin dijitalleşmesi ve anlamlandırılması üzerine yeni meslek dallarının oluşması bu önemin sonuçlarından birisi olarak görülüyor. Ne yazık ki her bilgi ve her gelişme iyi ve yararlı amaçlar için kullanılmıyor. Siber suçlular diye genelleştirdiğimiz ve çok büyük bir ekonominin paydaşı olan kötü niyetli kişi ve organizasyonlar da verilerin peşinde. Son zamanlarda haberlerde daha çok rastladığımız veri sızıntılarını gelin bu gözle bir değerlendirelim.

2021 yılı içerisinde birçok bilinen, internet kullanıcılarının yoğun olarak kullandığı, yüksek profilli firmadan veri sızıntısı haberleri geldi. Bunların bir kısmı günceldi, bir kısmı ise aylar hatta yıllar öncesinde gerçekleşen sızıntıların yeni ortaya çıkmasıydı.

Veri sızıntısı haberlerinin son zamanlarda artması sızıntıların arttığı anlamına gelmiyor. Bu tür saldırılar ve sızıntılar dijital çağa adım attığımızdan beri yaşanıyor fakat pek azı açığa çıkıyordu. Son yıllarda GDPR, KVKK gibi düzenleyici kurumların yayınladığı kanunlar nedeni ile sızıntı veya saldırı yaşayan kuruluşlar bunu bildirmek zorundalar. Dolayısı ile karşımıza her gün yeni bir haber çıkıyor.

Her gün çalışan ve internete düşen veriler siber suçlular için büyük bir gelir kaynağı. Saldırganlar sızdırdıkları verileri birkaç farklı şekilde kullanıyorlar.

Verilerinizi başka suçlulara satıyorlar: Çalınan veriler karanlık web dediğimiz aramaya kapalı sadece bilenlerin girdiği internet sitelerinde bir, iki dolardan başlayarak on binlerce dolara çıkan fiyatlarla satıştalar. Satın alanlar bu verileri kendi art niyetli amaçları için kullanıyorlar.

Kimlik hırsızlığına giden yolun köşe taşları: Sızan verilerimiz arasında bulunan telefon numarası, adres, kimlik bilgilerimiz gibi veriler sahte kimlikler yaratmak amacı ile kullanılıyor. Suçlular bu sayede adımıza kredi kullanmaktan, cep telefonu hattı satın almaya kadar her şeyi yapabiliyorlar.

Diğer hesaplarımızı ele geçirmek için: Çalınan kişisel verilerimiz sayesinde alışveriş sitelerindeki hesaplarımız kolayca ele geçirilebiliyor. Hesapta ödeme bilgilerimiz de kayıtlı ise saldırganların adresi değiştirip yüklü miktarda alışveriş yapmaları işten bile değil.

Phishing saldırıları: Birçok kişisel bilgimize sahip olan saldırganların kredi kartı ve ödeme bilgilerimizi de ele geçirmek için oltalama saldırıları düzenlemeleri oldukça kolay oluyor.