Kripto para piyasası yükselişini sürdürüyor

Teknolojide yıkıcı dönüşüm hız kesmiyor, nesnelerin interneti yerini duyuların internetine bırakıyor.

Nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi konular, bugünün ve yakın geçmişin en sıcak konuları oldu. Dijital dönüşüm araçlarından yararlanarak, tüketici teknolojilerini birçok kez test ettik ve deneyimledik. Teknoloji dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm ve değişim, yeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Günümüzde teknoloji özellikle de iki duyu ile etkileşim halinde; görme ve ses.

Ericsson ConsumerLab tarafından yapılan bir çalışmayla, 2021 yılından itibaren gelecek 10 yıllık sürece ışık tutacak yeni tüketici trendleri ele alındı. Ericsson Research'e göre, gelişmiş teknoloji 2025 yılına kadar tam bir Duyuların İnternetini beraberinde getirecek. Ayrıca bu, 2030'a kadar düşünceleri dijital olarak iletme yeteneğini de içerecek . Şu anda akıllı telefonların hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu ekran tabanlı bir 4G dünyasında yaşıyoruz. Ancak Ericsson Research, 12 bin 590 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre insanların bunun daha uzun süre böyle olmasını beklemediklerini söylüyor.

Dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarının yarısı, 2025 yılına kadar hepimizin hafif, modaya uygun AR gözlükleri takacağını tahmin ediyor . Tüketiciler ayrıca, anında çeviri yapabilen giyilebilir cihazların hayatımızda olacağını, ses ile bulunduğumuz ortamı kontrol etme, koku ve tat deneyimleme imkanımız olacağını tahmin ediyor. Tüketiciler bu duyusal dijital dünyaya adım attıkça, hiper hızlı bağlantı, fark edilemeyen Edge Computing tabanlı gecikme ve gelişmiş otomasyona ihtiyaç duyacaklar.

Duyuların İnterneti dönemini isteyenlerin yüzde 40'ı, sürükleyici eğlenceyi bu değişimin ana itici gücü olarak görüyor. Sonuçlara göre yüzde 33’lük kesim, duyuların internetinin daha iyi çevrimiçi alışverişin anahtar olacağını düşünüyor. Sektöre özgü şirketlerle birlikte beş büyük teknoloji şirketinin 2030 yılına kadar tüm The Internet of Senses temelli hizmetlerinin yaklaşık yarısına hakim olması ve bunları yönetmesi bekleniyor .

Duyuların İnterneti, birçoğu bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ve şimdi gerçeğe dönüşen heyecan verici uygulamaları mümkün kılacak. Önümüzdeki on yıl kesinlikle büyük bir teknolojik değişim getirecek.

Not: Rapor; Bangkok, Delhi, Cakarta, Johannesburg, Londra, Mexico City, Moskova, New York, San Francisco, Sao Paulo, Şanghay, Singapur, Stockholm, Sidney ve Tokyo'da ikamet edenler arasında 2019’da yapılan çevrimiçi bir ankete dayandırılmış. Örneklemde, her şehirden en az 500 katılımcıdan oluşmaktadır, toplamda 12.590 kişiyle iletişime geçilmiş.