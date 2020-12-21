Kripto para piyasası yükselişini sürdürüyor

Nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi konular, bugünün ve yakın geçmişin en sıcak konuları oldu. Dijital dönüşüm araçlarından yararlanarak, tüketici teknolojilerini birçok kez test ettik ve deneyimledik. Teknoloji dünyasında yaşanan hızlı dönüşüm ve değişim, yeni bir dönemi beraberinde getiriyor. Günümüzde teknoloji özellikle de iki duyu ile etkileşim halinde; görme ve ses.
Ericsson ConsumerLab tarafından yapılan bir çalışmayla, 2021 yılından itibaren gelecek 10 yıllık sürece ışık tutacak yeni tüketici trendleri ele alındı. Ericsson Research'e göre, gelişmiş teknoloji 2025 yılına kadar tam bir Duyuların İnternetini beraberinde getirecek. Ayrıca bu, 2030'a kadar düşünceleri dijital olarak iletme yeteneğini de içerecek . Şu anda akıllı telefonların hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu ekran tabanlı bir 4G dünyasında yaşıyoruz. Ancak Ericsson Research, 12 bin 590 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre insanların bunun daha uzun süre böyle olmasını beklemediklerini söylüyor.
Dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarının yarısı, 2025 yılına kadar hepimizin hafif, modaya uygun AR gözlükleri takacağını tahmin ediyor . Tüketiciler ayrıca, anında çeviri yapabilen giyilebilir cihazların hayatımızda olacağını, ses ile bulunduğumuz ortamı kontrol etme, koku ve tat deneyimleme imkanımız olacağını tahmin ediyor. Tüketiciler bu duyusal dijital dünyaya adım attıkça, hiper hızlı bağlantı, fark edilemeyen Edge Computing tabanlı gecikme ve gelişmiş otomasyona ihtiyaç duyacaklar.
Duyuların İnterneti dönemini isteyenlerin yüzde 40'ı, sürükleyici eğlenceyi bu değişimin ana itici gücü olarak görüyor. Sonuçlara göre yüzde 33’lük kesim, duyuların internetinin daha iyi çevrimiçi alışverişin anahtar olacağını düşünüyor. Sektöre özgü şirketlerle birlikte beş büyük teknoloji şirketinin 2030 yılına kadar tüm The Internet of Senses temelli hizmetlerinin yaklaşık yarısına hakim olması ve bunları yönetmesi bekleniyor .
Duyuların İnterneti, birçoğu bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ve şimdi gerçeğe dönüşen heyecan verici uygulamaları mümkün kılacak. Önümüzdeki on yıl kesinlikle büyük bir teknolojik değişim getirecek.
Duyuların İnterneti, birçoğunu bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ve şimdi gerçeğe dönüşen heyecan verici uygulamaları mümkün kılacak. Önümüzdeki 10 yıllık süreç, kesinlikle büyük bir teknolojik değişimi beraberinde getirecek.
Not: Rapor; Bangkok, Delhi, Cakarta, Johannesburg, Londra, Mexico City, Moskova, New York, San Francisco, Sao Paulo, Şanghay, Singapur, Stockholm, Sidney ve Tokyo'da ikamet edenler arasında 2019’da yapılan çevrimiçi bir ankete dayandırılmış. Örneklemde, her şehirden en az 500 katılımcıdan oluşmaktadır, toplamda 12.590 kişiyle iletişime geçilmiş.
Uzayda süzülen ve dünyamıza muazzam miktarda enerji gönderen devasa güneş panelleri ilk başta bilim kurgu gibi gelebilir. 1920’li yıllarda Rus bilim insanı Konstain Tsiolkovsky’ın geliştirdiği konsept, uzun bir süre bilim insanlarına ve bilim kurgu yazarlarına ilham kaynağı oldu. Tsiolkovsky’ın bu konseptinden yaklaşık bir asır sonra, bilim insanlarını bunu gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladı. Özellikle Avrupa Uzay Ajansı bu projelerin potansiyelini fark edip, finanse etme konusunda daha hızlı adımlar atmaya başladı.
İklim değişikliğinin, küresel sıcaklık ve hava koşulları değişiminin üstesinden gelebilmek için birçok ülke yenilenebilir enerjiye yönelmiş durumda. Ancak günün 24 saati enerjiye ihtiyaç duyarken; rüzgar santralleri yalnızca yeterli rüzgar hızı olduğunda, güneş panelleri ise gündüz saatlerinde enerji üretebilmekte. Günümüzdeki bataryalı enerji depolama sistemleri ise maliyet ve şebeke ölçeğinde uygulanabilirlik yönleriyle henüz yeterli seviyede değil.
Tüm bunları göz önüne aldığımızda dünyamız için enerji üretiminin yollarından biri, Tsiolkovsky’ın tasarladığına benzer şekilde uzayda güneş enerjisini kullanmak. Uzay tabanlı bir güneş enerjisi santralleri, günün 24 saati güneş alacak şekilde konumlandırıldığında enerji ihtiyacımızı çok rahat bir şekilde karşılayabilecek. Ancak bunun üstesinden gelebilmenin en önemli zorluklarından biri, bu devasa yapıların yörüngede sabit bir şekilde monte edilebileceği. Çünkü tek bir güneş santralinin 1.400 futbol sahasına denk gelecek 10 kilometrekare büyüklüğünde olması gerekliliği, bu yapıların roketlerle uzaya gönderilmesinde oldukça büyük bir maliyeti de beraberinde getiriyor.
California Teknoloji Enstitüsü, 2017 yılında yaptığı çalışmada ultra hafif güneş panelleri üzerine çalışmış ve metrekare başına ağırlığı 280 grama düşürebilmişti. Bunun yanı sıra bilim insanları dünyadan uzaya malzeme göndermek yerine, Ay’daki malzemeleri kullanıp kullanamayacakları üzerinde de çalışıyor.
Uzayda üretilen enerjinin dünyaya iletilebilmek için Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı liderliğindeki araştırmacılar, üretilen enerjinin elektromanyetik dalgalarla dünyadaki bir antene aktarılması ve daha sonra bunun dünyada elektrik enerjisine çevrilmesi üzerine çalışmalar yürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar, bunun yapılabileceğini gösteriyor. Bu alandaki en büyük somut adımı ise Çin atacak gibi görünüyor. Çin, 2050 yılına kadar faaliyete geçirmeyi planladığı Omega adlı bir sistem ile uzayda enerji üretip dünyaya 2GW güç sağlamayı hedefliyor.
Dijitalleşme birçok alanda verimliliği artırırken, bir yandan çevre ve iklim değişikliği konusunda olumsuz etkileri olabiliyor. Örneğin, web sitesi sayısında yaşanan artış, karbon salınımında önemli bir etkiye sahip. Bu yazıda, aslında birçok kişinin şimdiye kadar üzerinde pek araştırma yapmadığı, web sitelerinin karbon salınımına etkisini en ince detaylarına kadar değinerek düşüneceğiz. Bu alanda elbette yol gösterici somut çalışmalar mevcut, ancak bunu Peter Drucker’ın ’ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz’ sözünden yola çıkarak ele alacağız. Web sitelerinin karbon salınımındaki etkisinin hesabını temel olarak şu şekilde yapılabilir;
Bir sitedeki tüm URL’ler ve yıllık sayfa görüntüleme sayıları ile o sayfanın ağırlığı listelenir. Sayfa görüntülemeleri ağırlıkla çarpıldığında, bir yıl içinde aktarılan toplam veriye ulaşılır. Buradan da veriyi aktarmak için gereken enerji kWh cinsinden hesaplanabilir. Tüm bu hesaplamalarla birlikte, karbon yoğunluğu sayısını kullanarak bir web sitesinin sorumlu olduğu karbon miktarına ulaşılabilir.
Ancak bu şekilde hesaplanarak elde edilecek sonucun tam olarak doğru olması mümkün değil. Çünkü; web sitelerinin karbon yoğunluğunu hesaplamada, trafik alınan farklı ülkeler varsa farklı karbon yoğunluğu sayıları da kullanılabiliyor. Hatta web sitesine hangi cihazdan bakıldığı da karbon salınım miktarında önemli bir etkiye sahip. Örneğin mobil veri, kablosuz ağdan daha fazla enerji gerektirdiği için daha fazla karbon salınımına neden oluyor.
Elbette dizel araçlar ve kömür santralleri gibi geleneksel araçlar ve yöntemler dururken, günümüzdeki karbon emisyonlarından web sitelerini tam anlamıyla sorumlu tutamayız. Ancak büyük ölçekte baktığımızda veri merkezleri, günümüz ve gelecek için önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli switchler, routerlar ve cihazlar elektrik kullanımında büyük bir paya sahip oluyor. Veri merkezlerini soğutmak için kullanılan enerjiyi de buna katabiliriz. Ayrıca bu yıl internete bağlı olacak 30 milyar cihaz ve bu cihaz sayısındaki eksponansiyel artış, web siteleri ve veri merkezlerinin karbon salınımındaki etkisini artıracak.
Sunucu kullanımını azaltmak için ise botları engellemek gerekiyor. İnternetteki insan etkinliği, internet trafiğinin yalnızca yüzde 48’ini oluşturuyor. Bu trafiğin yüzde 52’si botlar tarafından oluşturuluyor. Botların trafiğinin yarısı ise kötü amaçlı diyebilirim. Bu botlar içerik kazıma, trafiği artırma ve web sitelerini çökertme, güvenlik açıklarını bulmaya çalışma, reklam tıklamalarını simüle etme gibi görevleri yerine getiriyor.
Yazıyı tamamlarken şunu unutmamak gerekiyor; karbon emisyonlarını kısa vadede azaltmanın yolu emisyona neden olan işlemleri azaltmakken, uzun vadede azaltmanın yolu ise kullanılan elektrik enerjisini yenilenebilir enerjiden sağlamak.
Oyun sektörüyle hayatımıza giren sanal gerçeklik (VR) teknolojisi, artık iş hayatından eğlenceye kadar birçok alanda kilit rol oynuyor. Hatta sanal gerçeklik, artık bilimsel araştırmalar için de kullanılıyor.
VR teknolojisi; sosyal kaygı, ahlaki karar verme ve duygusal tepkileri belirleme gibi psikoloji araştırmalarında önemli bir araç haline gelmiş durumda. Liverpool John Moores Üniversitesi’nden Stephen Fairclough’un liderliğinde yapılan bir çalışma bu konuda örnek teşkil ediyor. Sanal gerçeklikle korku ve endişe içeren bir test gerçekleştiren araştırmacılar, katılımcıları 200 metre yüksekliğindeki bir buzlu dağ vadisinde, buz bloklardan oluşan bir zemin üzerinde yürüttü. Araştırmacılar, beklenildiği şekilde bu blok yoldaki güvenilirlik azaldıkça, katılımcıların davranışlarında daha temkinli ve daha düşünceli davrandığını gördü. Uygulanan sanal gerçeklik senaryosunda, katılımcıların temkinli olmak gibi belirli davranış biçimleri net bir şekilde belirlenebildi.
Çalışmada katılımcıların başına sanal gerçeklik gözlükleri takıldı ve hareketlerin kontrolü için el kumandaları verildi. Ayrıca ayaklarına da sensörler konulan katılımcıların, buz blokları test etme durumları analiz edildi. Çatlakların ve düşme engellerinin sayısı arttıkça, katılımcıların blokları adım atmadan önce tek ayakla test etme durumları da artış gösterdi. Ancak riskten kaçınmaya yönelik yapılan bu eğilimde, bazı katılımcıların ‘nevrotiklik’ derecesinde güvensizlik ve kaygı yaşadığı görüldü.
Araştırma sonuçları, teknoloji şirketlerinin sanal gerçeklik etkileşimleri yoluyla insanların kişilik profillerini çıkarabileceğini, bu profillerin reklam hedefleri gibi dijital ortamda kullanılabileceğini gösteriyor. Ancak bu durum, sanal gerçeklikle elde edilen bu verilerin nasıl kullanılacağı ve kişisel verilerin gizliliği konusunda endişelere neden oluyor. Örneğin; sanal gerçeklik gözlüğü kullanan kişilerden verilerin izinsiz bir şekilde toplanması, bu verilerle kullanıcılara kişiselleştirilmiş dijital reklamlar ve kampanyaların yapılması gibi tehlikeler bulunuyor. İlerleyen süreçte sanal gerçeklik alanında çalışan şirketlerin, kullanıcı verilerini izleyip izlemedikleri ve geçmiş kayıtları tutup tutmadıkları, verilerin neden kullanıldığı ve kimlerle paylaşıldığı konusuna açıklık getirmesi gerekebilir. İş ve eğitim hayatını kolaylaştıran, eğlenceyi daha keyifli hale getiren sanal gerçeklik teknolojisinin önünde gelecekte çözülmesi gereken veri gizliliği stratejisi de yer alıyor.
Artık günümüzdeki her teknolojinin sonunda, veri mahremiyeti konusu gündeme geliyor. Aslında sanal gerçeklik ile veri toplama uzun bir süredir endişe kaynağıydı. Ancak geçtiğimiz günlerde Facebook’un Oculus VR isimli sanal gerçeklik donanımını kullanan kişiler için Facebook hesaplarını bağlama zorunluğu getirmesi, bu alandaki endişelerin artmasına neden oldu.
İnternet sitelerinde gezinirken, bir siteye kayıt yaparken veya bir işlemi onaylarken Captcha testleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan sadece birkaç yıl öncesine kadar, kimlik doğrulama amacıyla farklı yazı tipleriyle yazılmış kelimeler karşımıza çıkarılıyor ve ekranda gördüğümüz kelimelerin yazılması bekleniyordu. Bu doğrulama testinin arkasında ise çok ilginç bir hikaye yatıyor.
Carnegie Mellon Üniversitesi’nde öğrenci olan Luis von Ohn, profesör Manuel Blum ile ortak bir çalışmaya imza atıyor. Kötü amaçlı kullanılan internet botlarını engellemeyi hedefleyen ikili, CAPTCHA testini geliştiriyor. CAPTCHA testiyle kullanıcılara, bozulmuş şekilde yazı parçaları sunuluyor ve bu yazıyı doğru bir şekilde yazması bekleniyor. İnsanlar bu yazıları doğru bir şekilde ayırt edebilirken, botlar bu testte takılıyordu. Bu nedenle birçok internet sitesi güvenliği sağlamak amacıyla bir şey satın alırken, e-mail girişi yaparken, bir yere kaydolurken CAPTCHA testini karşımıza çıkarmaya başladı.
CAPTCHA testinin geliştiricisi ikili, testten elde ettikleri verileri ise insanlık yararına kullanmayı tercih etti. Testlerde fiziksel kitaplardan taranan parçalar sunulmaya başlandı. Elde edilen bu veriler, OCR yani optik karakter tanıma teknolojisi ile yapay zekanın eğitimi için kullanıldı. İstatistiklere göre günde ortalama 200 milyon kişi, yaklaşık 10 saniyesini ayırarak bu testleri çözdü. Daha sonra reCaptcha adı verilen bu projede ‘stop spam read boks’ sloganı belirlendi. Özellikle de eski kitapların dijitale aktarılmasını sağlayan bu projeyle 2.5 milyon kitap dijitalleştirildi. Yani karşımıza çıkan bu sinir bozucu testler, aslında insanlık yararına kullanıldı. Ayrıca The New York Times’ın 1800’lü yıllardan günümüze uzanan tüm arşivi de dijitale aktarıldı.
Ancak günümüzde Captcha testleri miadını doldurmuş durumda. Görüntü işleme teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle artık botlar, çok karmaşık testlerde bile yüzde 99,8 başarıyı yakalayabiliyor. Bu nedenle Captcha testlerinde yeni bir dönüşüm yaşandı ve ‘Ben Robot Değilim’e geçiş yaşandı. Artık kullanıcılara işlemlere devam edebilmelerinde “I’m not a robot”u işaretlemeleri için seçeneği sunuluyor.
İlk olarak küçük objelerin basımıyla hayatımıza giren 3D yazıcılar, sandalye gibi büyük eşyalardan ev inşasına kadar birçok alanda kullanılabilir hale geldi. 3D yazıcıların kullanıldığı en ilginç alanlar arasında ise gıda sektörü yer alıyor. 3D baskılı gıdalar, gelecekte restoranların çalışma şeklini değiştirebilecek potansiyele sahip. Ancak hangi baskı yönteminin gıda için en uygun olacağını belirlemek gerekiyor. Örneğin ekstrüzyon tabanlı 3D baskı düşük fiyatlı giriş seviyesi yazıcılarda kullanılırken, bunu direkt olarak gıda alanında kullanmak pek de mümkün değil. Çünkü ABS plastik ile bir fıstık ezmesinin reolojisi yani akış bilimi farklılık göstermektedir.
BIS Research tarafından hazırlanan pazar analiz raporuna göre, 3D baskı gıda pazarı 2023 yılına kadar yaklaşık yüzde 46 büyüyerek 525,6 milyon dolara ulaşacak. Gıda alanında 3D baskıya olan ilginin artmasındaki ana nedenlerden biri olarak, restoranların kalite kontrolünü daha iyi sağlayabilecek olmasını gösterebiliriz. Örneğin; Natural Machines adlı bir şirket, Foodini adında bir 3D yazıcı sunuyor. Bu yazıcıyla kullanıcılar, dokunmatik ekran paneli üzerinden istedikleri seçeneği seçerek, gıdalarını basabiliyor. Basılan gıdalar, kullanılan malzemeler aynı olduğu sürece hep aynı kalitede oluyor. Ayrıca işletmeler, 3D yazıcılar sayesinde talepteki dalgalanmalardan da minimum seviyede etkilenecek hale gelebilir.
3D baskılı yiyecekler için tasarım parametreleri üzerinde çalışan araştırmacılar, 3D baskı ürünlerindeki çeşitliliği de artırmaya çalışıyor. Ukraynalı Dinara Kasko tarafından yapılan 3D baskılı pastalar, özel etkinliklerde sunulmuş ve büyük bir beğeni toplamayı başarmıştı. Ancak 3D baskının gıda alanında kullanılabilmesi için bazı iyileştirmelerin de yapılması gerekiyor. Örneğin; 3D baskı çok yüksek sıcaklıklarda yapılırken, çikolataların yapısı bu sırada bozulabiliyor. Ayrıca 3D yazıcıların kısmen yavaş olması, genel kullanımda verimliliği azaltabiliyor.
3D baskıda malzemelerin tam verimlilikte kullanılması ve sürdürülebilir bir üretim yapılması, halk arasında benimsenmeyi daha kolay hale getiriyor. Yapılan araştırmalar, küresel olarak vatandaşların yüzde 66’sının sürdürülebilir şirketler tarafından üretilen ürünler için ödeme yapmakta daha istekli olduğunu gösteriyor. Hollanda’da üniversite öğrencileri tarafından yapılan çalışmada ekmek, meyve ve sebze gibi atık gıdalardan 3D baskıyla atıştırmalıklar üretmiş olması da bu teknolojinin geldiği seviyeyi gösterir nitelikte diyebiliriz.
Ayrıca vegan beslenmeyi de ortadan kaldırabilecek bitki bazlı et üretimiyle 3D yazıcılar, sosyolojik açıdan da değişim yapacak. Peki tüm bunlara ek olarak 3D yazıcılar artan gıda ihtiyacını karılayabilecek mi?
Nüfustaki artış hızı dikkate alındığında, gelecekte besleyici yiyeceklere ulaşmak bir hayli zor hale gelebilir. 3D baskılı sarf malzemeler, insanların sağlıklı kalabilmesi için ihtiyaç duyacaklara gıdaya ulaşmayı kolaylaştırabilir. Örneğin artan nüfusun et ihtiyacını karşılamak besicilik ile zor bir hal alırken, 3D baskılı etler artan talebi karşılamakta kullanılabilir.
Kripto para piyasası yükselişini sürdürüyor
Pandeminin başlarında bir hayli düşüş yaşayan kripto para piyasası, 2020’nin son aylarında çok hızlı bir şekilde toparlanmayı başardı.
2019 yılının son ayları kripto para piyasası için adeta bir dip nokta gibiydi. Piyasanın en güçlü kripto para birimi Bitcoin bu dönemde 7 bin dolar seviyelerine görerek, yatırımcılarını bir hayli hayal kırıklığına uğratmıştı. 2020’nin ilk ayları kripto para piyasası için toparlanma dönemi gibi geçmiş ancak bu kez de pandemi durumu altüst etmişti. Özellikle de pandeminin birçok ülkede görüldüğü 2020’nin Mart ayında Bitcoin ve diğer kripto paralar için düşüş yaşanmıştı.
Ardından yaşanan yukarı yönde ivmelenme, bu kez kripto para piyasası için uzun sürdü diyebiliriz. Hatta Aralık ayında Bitcoin 23 bin dolar barajını geçerek tarihi bir rekora ulaştı. Bunda pandemiyle para birimlerinde yaşanan değersizleşme ve vatandaşların güvence için farklı yatırım araçlarına yönelmesinin de payı oldu. Hatta bir dönem Bitcoin’i dolandırıcılık aracı olarak gören Amerikan yatırım bankası JPMorgan da altın ve dolar gibi yatırım araçlarının, kripto para sektörü karşısında güç kaybettiğini duyurdu. JPMorgan, kurumsal yatırımcıların da Bitcoin’i benimsemeye başlamasıyla bu alandaki yatırımların artış göstermeye başladığını açıkladı.
Elbette bu durum kripto para sahibi kişi sayısında da artışa neden oluyor. Ünlü kripto para analisti Willy Woo’nun tahminlerine göre; mobil hesaplar, internet kullanıcıları, PayPal hesapları göz önüne alındığında dünya nüfusunun yüzde 1,7’si Bitcoin’e sahip. Woo, Bitcoin sahiplik oranını 2021 yılında seviye atlayacağını ve 2024 yılında yüzde 25’e ulaşacağını öngörüyor. Geçtiğimiz 11 yıllık süreçte yüzde 1’in altında kalan bu oranda Woo, parabolik bir artış olacağını tahmin ediyor.
Kripto para piyasası, yatırım aracı olmasının yanı sıra merkeziyetsiz yapısı ve kullanıcılara sağladığı para transfer imkanlarıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 8 bin 692 Bitcoin’in bir hesaptan başka bir hesaba geçişi sırasında işlem ücreti için sadece 0,0000652 Bitcoin’in alınması, kripto para piyasasının geleneksel bankacılık sistemine karşı üstünlüğünü gösteriyor. Ancak Bitcoin’in değerinde yaşanan artış, kesmen de olsa transfer ücretlerine yansımış durumda. Aralık ayının ikinci haftasında 2.7 dolar seviyelerinde olan Bitcoin transfer ücreti, üçüncü haftada 11.91 dolar seviyelerine ulaştı. Yaklaşık yüzde 400 oranındaki bu artışta Bitcoin’in değerinde yaşanan artışla, daha fazla para transferinin yapılması ve madencilikte harcanan eforun artması önemli rol oynadı.
Bitcoin’in yükselişine paralel olarak diğer kripto para birimlerinde de yükseliş gördük. Her ne kadar bir zamanki rekor seviyelerinden uzakta olsalar da ETH, Litecoin, XRP, Bitcoin Cash gibi diğer kripto para birimleri de 2020’nin son aylarını başarılı bir şekilde geçirdi.
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