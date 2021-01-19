Teknolojinin gelişimi, hayatımızdaki yeri ve geleceği

Değerli Hürriyet okurları, yeni makalemde sizlere gündemi oldukça meşgul eden ve ana haber bültenleri dahil olmak üzere birçok mecrada ana konu haline gelen mesajlaşma uygulamalarının bizlere getirdiklerinden ve bizden götürdüklerinden bahsedeceğim.

ep telefonlarının hayatımıza girmesinden sonra yaşantımız oldukça değişti. Teknolojinin nimetlerinden olan cep telefonu kullanımının ilk yıllarında sınırlı bir şekilde kullanılan kısa mesaj servisi yani bilinen ismiyle (SMS) oldukça sık kullanılan bir servis haline geldi. Kullanımı öyle bir hal aldı ki; espirili mesajlar, noktalama işaretleriyle kendimizi ifade edebildiğimiz karakterler gibi birçok işlevini hayatımızın içerisine aldık. SMS sonrasında gelişmiş mesajlaşma servisleri ve cep telefonlarının akıllı telefonlara dönüşmesiyle uzun yazışma karakterlerine izin veren operatör sistemleri kullanıcılar için hem büyük bir rahatlık hem de herkesin kendini rahatça ifade edebileceği eğlenceli bir kullanım sunuyordu. Kısa mesaj servisi, operatörlerin telefon görüşmeleriyle birlikte sunduğu ana servis ürünü olurken, bir anda hayatımıza data üzerinden akış sağlayan mesajlaşma uygulamaları girmeye başladı.

GÜVENLİK VE HIZ, MESAJLAŞMA SERVİSLERİNİN KULLANIMININ YAYGINLAŞMASINI SAĞLADI Telefonlarda kullanılan kısa mesaj servisinin ilerleyen yıllarda hantallaşması ve operatörlerin bu servisi etkin bir şekilde geliştirememesi sebebiyle farklı alternatifler ortaya çıkmaya başladı. Bu alternatiflerin en güçlüsü, güvenli eposta kullanımı ve data kullanımı sağlayan, telefon görüşmelerinde de bu güvenlik sistemini öne çıkartan, kendi özel data merkezlerini kullanan Blackberry oldu. BBM ismini verdiği mesajlaşma servisiyle bir anda parlayan bir yıldız haline gelen servis, bir anda çok popüler bir mesajlaşma servisi haline geldi. Ortaya çıktığı dönemde rakibi de olmayan BBM, Blackberry cihazlarının vazgeçilmezi olmakla birlikte, bu markanın kullanımının tercih edilmesinde de büyük bir etken haline geldi. BBM’ in tahtı çok sağlam gibi gözükse de, Apple’ın iOS işletim sisteminin ve Google’ın başını çektiği açık kaynak kodlu Android işletim sisteminin ortaya çıkmasıyla birlikte dengeleri bir anda değiştirdi.

YENİ MESAJLAŞMA SERVİSLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Tahtı çok sağlam gibi gözüken ve global manada hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi olan BBM, Blackberry OS işletim sisteminin zayıflaması ve iOS ile Android işletim sistemlerine karşı büyük kayıplar vermesiyle birlikte kullanıcı tarafında çok zayıfladı. iOS işletim sisteminin BBM gibi yine güçlü bir şifreleme ve güvenlik sistemiyle entegre olarak iMessage mesajlaşma servisini kullanıcılarına sunması ve gelişmiş özellikler eklemesi BBM servisini çok zor durumda bıraktı ve Blackberry kullanıcılarının da azalmasıyla birlikte servise olan ilgi oldukça düştü. Kanadalı firma bu durumu BBM servisinin kullanımını iOS ve Android işletim sistemi kullanıcılarına açarak aşmaya çalışsa da, maalesef tren çoktan kaçmıştı.

GÜVENLİ MESAJLAŞMA YERİNE, ÇOĞUNLUĞUN KULLANDIĞI MESAJLAŞMA TERCİH EDİLDİ BBM’in kullanımındaki ana tema olan güvenlik olgusu, iOS tarafında iMessage ile korunsa da, Android dünyası tarafında pek ön plana çıkmadı. iMessage’ın iOS işletim sistemindeki cihazlar ile sınırlı kalması, BBM’in ise neredeyse tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte gündeme farklı mesajlaşma uygulamaları oturdu. Bu uygulamalar oldukça eğlenceli özellikler sunmakla birlikte birbirleriyle de çılgın bir rekabet içerisine girdi. Akıllı telefonların son derece gelişmiş bir hal alarak bilgisayar kullanımını dahi zorlamasına operatörlerde yanıt veremedi ve data kullanımı çağında operatörler arama dışında farklı bir servise yani kısa mesaj gibi bir servisin geliştirilmesine odaklanamadı. Bu durum, Android kullanım oranının %87’lere ulaşmasıyla birlikte mesajlaşma uygulamalarını vazgeçilmez kıldı.



REKABET, SATIN ALMALAR VE SERVİS ÇEŞİTLİLİĞİ Mesajlaşma uygulamalarının liderlik sıralamaları bölgelere ve ülkelere göre değişiklik göstermekle birlikte hızla çoğaldı ve belirli uygulamalar üzerinde yoğunlaştı. WeChat, WhatsApp, Telegram, Line, Viber gibi uygulamalar farklı lokasyonlarda, farklı kullanıcı sayılarına sahip olmakla birlikte en çok kullanılan uygulamalar oldular. Facebook 2014 yılında dünyada yaklaşık 450 milyon kullanıcısı bulunan ve en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp’ı 19 Milyar Dolar ödeyerek satın aldı. Daha önce 1 Milyar Dolar ödeyerek satın almış olduğu popüler sosyal medya uygulaması Instagram gibi WhatsApp’ın da özerk olarak kalacağının bilgisini veren Facebook CEO’nun asıl amacı ise ikiye ayrılıyordu. Birincisi WhatsApp’ın sahip olduğu sistemi Facebook ve Instagram’ın mesajlaşma kısmına entegre ederek güçlendirmek ve ilerleyen yıllarda aynı dili konuşmasını sağlamak (şu an Facebook Messenger, Instagram Mesajlaşma ve Whatsapp birbirine tamamen entegre oldu), ikinicisi ise, tabii ki kullanıcı verileri.

MESAJLAŞMA UYGULAMALARI ÜCRETLİ DEĞİL, PEKİ GELİRLERİ NEREDEN GELİYOR?