WordPress web sitelerinde yeni bir açık keşfedildi

Etrafımdaki çoğu insan anlatıyor, okuduğum çoğu makalede de Clubhouse karşıma çıkıyor. “Algıda seçicilik mi yapıyorum?” diyorum ama galiba hayır, son günlerde kitleleri peşinden sürükleyen bir platform oldu Clubhouse!

Yeni bir restoran açılmış gittin mi?

Normal koşullarda insanlar yeni açılan bir restoran olduğunda birbirine ballandırarak anlatır ve bir şekilde o restoran ilgi odağı haline gelirdi. Covid-19 pandemisi dönemiyle birlikte dışarıdaki sosyalleşme alanları kısıtlandığından ötürü bu reaksiyon artık uygulamalar üzerinde yaşanmaya başlandı. Yapacak fazla bir şeyimiz olmadığı için yeni gelen bir uygulamayı merak edip deniyoruz.

Eşsiz, seçilmiş olma arzusu?

Clubhouse şu an iPhone kullanıcıları için sunulan bir uygulama ve sadece davet yoluyla uygulama içerisindeki sohbet odalarına girilebiliyor. İnsanlar böyle olunca kendini seçilmiş özel kişi olarak değerli hissediyor. Eskiden pazarlama oyunlarında uygulanan bir yöntem vardı; “bu fiyat sadece kısıtlı bir kullanıcı grubuna uygulanıyor ve siz de bu küçük gruba ait nadide bir insansınız“. Şu an bu kısıtlı grup, binlerce kişinin bir arada olduğu sohbet odaları curcunasına dönüşmüş durumda. Ayrıca ünlü, fenomen, tanınmış kişiler ile bir platform üzerinde canlı sohbet deneyimi de bu konunun diğer bir cazibeli yanı.

Clubhouse ile kayıt dışı özgürce iletişime sahip oluyorsunuz!

Son dönemde sosyal medya uygulamalarının kişisel bilgilerimizi kaydetmesi, kullanması ve hatta 3. parti kurumlarla paylaşması ile ilgili söylentiler birçoğumuzu tedirgin etti. Uygulamada kayıt alınamaması, konuşulanların sadece anlık olması, kullanıcıların rahat bir biçimde kendilerini ifade etmelerine olanak sağlıyor diye de çok ilgi gördü. Clubhouse web sitesinde "Geçici kayıtlar oda canlı yayındayken yapılır." deniliyor ve buna göre görüşme sırasında katılımcılar tarafından ses kaydı saklanabiliyor. Tabii bu yapılıyor diye bir şey iddia etmiyorum ama kötü niyet olduktan sonra burada da bir güvenlik zafiyeti oluşabilir.

Her uygulamada olduğu gibi bu uygulamaya olan ilginin de bir süre sonra söneceğine inanıyorum. En azından belli dönemlerde kullanılmayan uygulamalarımızı cihazlarımızdan kaldırıp temizlik yapmamız gerekiyor. Birçok kullanıcı ne zaman ne için bile yüklediğini bilmediği uygulamayı hala cihazında tutuyor. Genel olarak önerdiğim gibi ben herkesin hangi platform olursa olsun ister fotoğraf ister metin ister söylem paylaşımlarımızda mümkün olduğu kadar ketum davranmasını tavsiye ediyorum. Büyüklerimizin dediği gibi 2 kere düşün bir kere Clubhouse’da söyle!