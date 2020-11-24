Siz hala online alışveriş yapmayanlardan mısınız?

Çalışmaya başladığım ilk yıllarda herkesin bilgisayarı yoktu. Herkesin bilgisayarı olmadığı gibi çok az bilgisayarın internet bağlantısı vardı. İnternet için dial-up dediğimiz bir teknoloji kullanılırdı ve internet için ayrı, telefon hattı için ayrı tarifelerden ücretler ödenirdi. Bu teknolojiyle internete bağlandığımız an modemimizden çok garip bir ses gelirdi ve bu artık internet dünyasında olduğumuzu gösterdiği için bize ayrı bir mutluluk verirdi.
Şu an bu anlattıklarımın birçoğu, yeni nesil için çok anlamsız ve tuhaf geliyor. Artık yalnızca iş için değil birçoğumuzun evinde birden fazla bilgisayar, tablet, cep telefonu ve hatta IoT dediğimiz internet bağlantısı olan teknolojik cihaz bulunuyor.
Bundan beş on sene önce, şu an hayatımızda olan teknolojik uygulamaların sanırım çoğunu tahmin edemezdik. Çocukluğumda izlediğim Jetgiller çizgi filminde ütopik olan çoğu şey sanırım artık gerçek oldu.
Çok eskiden izlediğim bir sunumda internetin yıkıcı gücünden bahsedilmişti. Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalabiliyorken, değişime ayak uyduramayanlar bu yıkıcı güç altında ufalanıp gitmeye mahkum kalıyor maalesef.
Yakın zamana kadar online alışveriş yapmak da çoğunluk için bir seçenek değildi. Kredi kartı bilgilerimiz çalınabilir, kötü niyetli birileri bizi dolandırabilirdi. Ne olursa olsun kredi kartı kullanarak internet üzerinden alışveriş yapmak istemeyen insanların sayısı Covid-19 pandemisi gündeminde giderek azalıyor.
Sosyal mesafenin korunması, evde kalmaya yönelik kısıtlamalar ile birlikte artık neredeyse bir çoğumuz internet ortamında alışveriş yapmaya başladık. Bu yıkıcı gücün altında kalmak istemeyen irili ufaklı birçok şirket, bu konuda adeta yarışa girmiş durumda kendi online satış kanalını nihai tüketici ile tanıştırmak için efor harcıyor.
Sizi bilmem ama ben yıllardır online alışveriş yapıyorum. Online alışveriş yapmanın avantajlarını güvenlik kaygıları yüzünden öteleyenler için işte burada birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum:
Öncelikle bilinen güvenilir markaların online alışveriş uygulamalarını kullanın. Tanımadığınız, daha önce hiç duyulmamış bir alışveriş kanalını kullanmadan önce mutlaka internet ortamında birkaç arama yaparak çıkan sonuçları bir kontrol edin. Kötü niyetli site ve uygulamalar ile ilgili çıkan sonuçları dikkate alın.
Kendinize mutlaka bir sanal kredi kartı oluşturun ve bu kredi kartına online alışveriş bütçenizde ayırabileceğiniz bir limit belirleyin. Bir keresinde kızımın oynadığı online oyundaki harcamaları bu limit aşımı sayesinde öğrendiğimi burada ayrıca söylemeden geçemeyeceğim.
Online alışveriş sitelerine üye olurken kullandığınız e-posta adreslerine dikkat edin. İş için kullandığınız kurumsal e-posta adresinizi bu uygulamalar için kullanmayın. Zaten sizin özel alışveriş harcamalarınızın şirket hesabınızda olmasını siz de istemezsiniz değil mi? Burada en basit ama en çok yapılan hatalardan biri, tüm hesapları için tek kullanıcı şifresi kullanılması diyebilirim. Ortalama bir insanın günlük hayatında 15’in üzerinde şifresi olduğunu düşünürsek, tek şifre kullanımının yoğun olmasını anlayabiliyorum. Üye olurken kullandığınız e-posta adresinin üye olduğunuz uygulama ile aynı şifreye sahip olması normal koşullarda sıkıntı yaratmıyorken, kötü niyetli bir uygulama sahibinin eline geçtiğinde canınızı sıkabileceğini düşünebilirsiniz. En azından online alışverişlerde kullandığınız hesaplar ile şifrelerinizi birbirinden ayırın.
Alışveriş ve hatta diğer kullandığımız tüm uygulamalarda hesap doğrulama yöntemini özellikle 2FA (Çift Faktör Doğrulama) doğrulama seçmeliyiz. Aynı banka uygulamalarında olduğu gibi cep telefonumuz üzerinden doğrulama kodu ile hesaplarımıza erişelim.
Mobil cihazınız için güvenlik önlemleri alın. Mobil cihazlarımız üzerinden her şeyi yapabildiğimiz gibi online alışverişi de artık yapabiliyoruz. Peki mobil cihazlarımızı ne kadar çok koruyoruz? İlk yapılması gereken cep telefonunuzu bir şifre ile güvende tutmak. Sonra bir güvenlik yazılımı kullanmalıyız, bunun için bütçeniz uygun değilse ücretsiz olan çözümleri de deneyebilirsiniz. Hatta bu aklımızda bir türlü tutamadığımız şifrelerimiz için güvenlik yazılımının şifre yönetimi uygulamasını da kullanabiliriz. Güvenlik yazılımı arka planda bilgilerinizi çalmaya çalışan kötü niyetli uygulamalara karşı sizi koruyabilir.
Hem işletim sisteminizin hem de kullandığınız uygulamaların yeni bir güncellemesi varsa mutlaka bu güncellemeleri yapın. Bu güncellemelerin bazıları, uygulamalar üzerindeki güvenlik açıklarını ve program hatalarını gidermek üzere tasarlanıyor.
Son olarak harcamalarınızı düzenli olarak kontrol edin ve bilginiz dışında bir harcama olup olmadığına bakın. Özellikle bu günlerde gerçekten ihtiyacımız olan ürünler için online alışveriş fırsatlarından yararlanalım ve ihtiyacımız dışı harcamalar yapmamak için olağan dışı teklifleri kabul etmeden önce iki kere düşünelim.
Siz hala online alışveriş yapmayanlardan mısınız?
Çalışmaya başladığım ilk yıllarda herkesin bilgisayarı yoktu. Herkesin bilgisayarı olmadığı gibi çok az bilgisayarın internet bağlantısı vardı. İnternet için dial-up dediğimiz bir teknoloji kullanılırdı ve internet için ayrı, telefon hattı için ayrı tarifelerden ücretler ödenirdi. Bu teknolojiyle internete bağlandığımız an modemimizden çok garip bir ses gelirdi ve bu artık internet dünyasında olduğumuzu gösterdiği için bize ayrı bir mutluluk verirdi.
Şu an bu anlattıklarımın birçoğu, yeni nesil için çok anlamsız ve tuhaf geliyor. Artık yalnızca iş için değil birçoğumuzun evinde birden fazla bilgisayar, tablet, cep telefonu ve hatta IoT dediğimiz internet bağlantısı olan teknolojik cihaz bulunuyor.
Bundan beş on sene önce, şu an hayatımızda olan teknolojik uygulamaların sanırım çoğunu tahmin edemezdik. Çocukluğumda izlediğim Jetgiller çizgi filminde ütopik olan çoğu şey sanırım artık gerçek oldu.
Çok eskiden izlediğim bir sunumda internetin yıkıcı gücünden bahsedilmişti. Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalabiliyorken, değişime ayak uyduramayanlar bu yıkıcı güç altında ufalanıp gitmeye mahkum kalıyor maalesef.
Yakın zamana kadar online alışveriş yapmak da çoğunluk için bir seçenek değildi. Kredi kartı bilgilerimiz çalınabilir, kötü niyetli birileri bizi dolandırabilirdi. Ne olursa olsun kredi kartı kullanarak internet üzerinden alışveriş yapmak istemeyen insanların sayısı Covid-19 pandemisi gündeminde giderek azalıyor.
Sosyal mesafenin korunması, evde kalmaya yönelik kısıtlamalar ile birlikte artık neredeyse bir çoğumuz internet ortamında alışveriş yapmaya başladık. Bu yıkıcı gücün altında kalmak istemeyen irili ufaklı birçok şirket, bu konuda adeta yarışa girmiş durumda kendi online satış kanalını nihai tüketici ile tanıştırmak için efor harcıyor.
Sizi bilmem ama ben yıllardır online alışveriş yapıyorum. Online alışveriş yapmanın avantajlarını güvenlik kaygıları yüzünden öteleyenler için işte burada birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum:
Öncelikle bilinen güvenilir markaların online alışveriş uygulamalarını kullanın. Tanımadığınız, daha önce hiç duyulmamış bir alışveriş kanalını kullanmadan önce mutlaka internet ortamında birkaç arama yaparak çıkan sonuçları bir kontrol edin. Kötü niyetli site ve uygulamalar ile ilgili çıkan sonuçları dikkate alın.
Kendinize mutlaka bir sanal kredi kartı oluşturun ve bu kredi kartına online alışveriş bütçenizde ayırabileceğiniz bir limit belirleyin. Bir keresinde kızımın oynadığı online oyundaki harcamaları bu limit aşımı sayesinde öğrendiğimi burada ayrıca söylemeden geçemeyeceğim.
Online alışveriş sitelerine üye olurken kullandığınız e-posta adreslerine dikkat edin. İş için kullandığınız kurumsal e-posta adresinizi bu uygulamalar için kullanmayın. Zaten sizin özel alışveriş harcamalarınızın şirket hesabınızda olmasını siz de istemezsiniz değil mi? Burada en basit ama en çok yapılan hatalardan biri, tüm hesapları için tek kullanıcı şifresi kullanılması diyebilirim. Ortalama bir insanın günlük hayatında 15’in üzerinde şifresi olduğunu düşünürsek, tek şifre kullanımının yoğun olmasını anlayabiliyorum. Üye olurken kullandığınız e-posta adresinin üye olduğunuz uygulama ile aynı şifreye sahip olması normal koşullarda sıkıntı yaratmıyorken, kötü niyetli bir uygulama sahibinin eline geçtiğinde canınızı sıkabileceğini düşünebilirsiniz. En azından online alışverişlerde kullandığınız hesaplar ile şifrelerinizi birbirinden ayırın.
Alışveriş ve hatta diğer kullandığımız tüm uygulamalarda hesap doğrulama yöntemini özellikle 2FA (Çift Faktör Doğrulama) doğrulama seçmeliyiz. Aynı banka uygulamalarında olduğu gibi cep telefonumuz üzerinden doğrulama kodu ile hesaplarımıza erişelim.
Mobil cihazınız için güvenlik önlemleri alın. Mobil cihazlarımız üzerinden her şeyi yapabildiğimiz gibi online alışverişi de artık yapabiliyoruz. Peki mobil cihazlarımızı ne kadar çok koruyoruz? İlk yapılması gereken cep telefonunuzu bir şifre ile güvende tutmak. Sonra bir güvenlik yazılımı kullanmalıyız, bunun için bütçeniz uygun değilse ücretsiz olan çözümleri de deneyebilirsiniz. Hatta bu aklımızda bir türlü tutamadığımız şifrelerimiz için güvenlik yazılımının şifre yönetimi uygulamasını da kullanabiliriz. Güvenlik yazılımı arka planda bilgilerinizi çalmaya çalışan kötü niyetli uygulamalara karşı sizi koruyabilir.
Hem işletim sisteminizin hem de kullandığınız uygulamaların yeni bir güncellemesi varsa mutlaka bu güncellemeleri yapın. Bu güncellemelerin bazıları, uygulamalar üzerindeki güvenlik açıklarını ve program hatalarını gidermek üzere tasarlanıyor.
Son olarak harcamalarınızı düzenli olarak kontrol edin ve bilginiz dışında bir harcama olup olmadığına bakın. Özellikle bu günlerde gerçekten ihtiyacımız olan ürünler için online alışveriş fırsatlarından yararlanalım ve ihtiyacımız dışı harcamalar yapmamak için olağan dışı teklifleri kabul etmeden önce iki kere düşünelim.
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