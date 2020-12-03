Pandemi süreci ve dijital eğitim dönüşümü

Çalışmaya başladığım ilk yıllarda herkesin bilgisayarı yoktu. Herkesin bilgisayarı olmadığı gibi çok az bilgisayarın internet bağlantısı vardı. İnternet için dial-up dediğimiz bir teknoloji kullanılırdı ve internet için ayrı, telefon hattı için ayrı tarifelerden ücretler ödenirdi. Bu teknolojiyle internete bağlandığımız an modemimizden çok garip bir ses gelirdi ve bu artık internet dünyasında olduğumuzu gösterdiği için bize ayrı bir mutluluk verirdi.

Şu an bu anlattıklarımın birçoğu, yeni nesil için çok anlamsız ve tuhaf geliyor. Artık yalnızca iş için değil birçoğumuzun evinde birden fazla bilgisayar, tablet, cep telefonu ve hatta IoT dediğimiz internet bağlantısı olan teknolojik cihaz bulunuyor.

Bundan beş on sene önce, şu an hayatımızda olan teknolojik uygulamaların sanırım çoğunu tahmin edemezdik. Çocukluğumda izlediğim Jetgiller çizgi filminde ütopik olan çoğu şey sanırım artık gerçek oldu.

Çok eskiden izlediğim bir sunumda internetin yıkıcı gücünden bahsedilmişti. Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalabiliyorken, değişime ayak uyduramayanlar bu yıkıcı güç altında ufalanıp gitmeye mahkum kalıyor maalesef.

Yakın zamana kadar online alışveriş yapmak da çoğunluk için bir seçenek değildi. Kredi kartı bilgilerimiz çalınabilir, kötü niyetli birileri bizi dolandırabilirdi. Ne olursa olsun kredi kartı kullanarak internet üzerinden alışveriş yapmak istemeyen insanların sayısı Covid-19 pandemisi gündeminde giderek azalıyor.

Sosyal mesafenin korunması, evde kalmaya yönelik kısıtlamalar ile birlikte artık neredeyse bir çoğumuz internet ortamında alışveriş yapmaya başladık. Bu yıkıcı gücün altında kalmak istemeyen irili ufaklı birçok şirket, bu konuda adeta yarışa girmiş durumda kendi online satış kanalını nihai tüketici ile tanıştırmak için efor harcıyor.

Sizi bilmem ama ben yıllardır online alışveriş yapıyorum. Online alışveriş yapmanın avantajlarını güvenlik kaygıları yüzünden öteleyenler için işte burada birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum:

Öncelikle bilinen güvenilir markaların online alışveriş uygulamalarını kullanın. Tanımadığınız, daha önce hiç duyulmamış bir alışveriş kanalını kullanmadan önce mutlaka internet ortamında birkaç arama yaparak çıkan sonuçları bir kontrol edin. Kötü niyetli site ve uygulamalar ile ilgili çıkan sonuçları dikkate alın.

