Şu an bu anlattıklarımın birçoğu, yeni nesil için çok anlamsız ve tuhaf geliyor. Artık yalnızca iş için değil birçoğumuzun evinde birden fazla bilgisayar, tablet, cep telefonu ve hatta IoT dediğimiz internet bağlantısı olan teknolojik cihaz bulunuyor.
Bundan beş on sene önce, şu an hayatımızda olan teknolojik uygulamaların sanırım çoğunu tahmin edemezdik. Çocukluğumda izlediğim Jetgiller çizgi filminde ütopik olan çoğu şey sanırım artık gerçek oldu.
Çok eskiden izlediğim bir sunumda internetin yıkıcı gücünden bahsedilmişti. Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalabiliyorken, değişime ayak uyduramayanlar bu yıkıcı güç altında ufalanıp gitmeye mahkum kalıyor maalesef.
Yakın zamana kadar online alışveriş yapmak da çoğunluk için bir seçenek değildi. Kredi kartı bilgilerimiz çalınabilir, kötü niyetli birileri bizi dolandırabilirdi. Ne olursa olsun kredi kartı kullanarak internet üzerinden alışveriş yapmak istemeyen insanların sayısı Covid-19 pandemisi gündeminde giderek azalıyor.
Sosyal mesafenin korunması, evde kalmaya yönelik kısıtlamalar ile birlikte artık neredeyse bir çoğumuz internet ortamında alışveriş yapmaya başladık. Bu yıkıcı gücün altında kalmak istemeyen irili ufaklı birçok şirket, bu konuda adeta yarışa girmiş durumda kendi online satış kanalını nihai tüketici ile tanıştırmak için efor harcıyor.
Sizi bilmem ama ben yıllardır online alışveriş yapıyorum. Online alışveriş yapmanın avantajlarını güvenlik kaygıları yüzünden öteleyenler için işte burada birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum:
Öncelikle bilinen güvenilir markaların online alışveriş uygulamalarını kullanın. Tanımadığınız, daha önce hiç duyulmamış bir alışveriş kanalını kullanmadan önce mutlaka internet ortamında birkaç arama yaparak çıkan sonuçları bir kontrol edin. Kötü niyetli site ve uygulamalar ile ilgili çıkan sonuçları dikkate alın.
Pandemi süreci ve dijital eğitim dönüşümü
İnsanlar özgeçmişlerini hazırlarken “Okuma yazma biliyorum.” diye yazmıyor değil mi? “Bilgisayar kullanmayı biliyorum.”, “Office uygulamalarını kullanabiliyorum.” diye yazması da artık “Okuma yazmayı biliyorum.” diye yazması kadar anlamsız geliyor bana. Bugün bilgisayar işletmenliği sadece yetişkinlerin değil bence çocukların bile uzmanlığı olması gereken bir kriter haline geldi.
Yakın geçmişe kadar çocuklar sadece oyun oynamak, video izlemek ve çeşitli eğlenceli uygulamaları kullanmak için tablet ve telefon gibi cihazları kullanıyordu. Hatta birçok ebeveyn çocuklarına telefon almıyor, kendi telefonlarını çocukları ile paylaşıyordu. Geçmişte eğitimi desteklemek için birçok dijital eğitim platformu projesi oldu ama açık konuşmak gerekirse Covid-19 salgınına kadar başarılı olan bir uygulama duymadım.
Devir Değişti!
Çocuklar evlerde ve neredeyse koca bir eğitim yılını evde geçirmeye mahkûm oldular. Dijital cihazlara karşı olan, çocuklarını dijital dünyadan tecrit eden birçok aile de pes etti ve artık çoğunluğun kendine ait bir cihazı var. Çocuklarımızın birçoğu Youtube’da video izlemek ve Minecraft oynamak dışınsa başka bir uygulama kullanmıyorken artık yelpaze iyice genişledi.
Bir kere çocuklar da artık e-posta hesabı sahibi olmaya başladı. Zoom, Gsuite, Teams, Word, PDF ve benzeri çok sayıda uygulama ve dosyayı kullanmaya başladılar. Dürüst olacağım, bu dünyanın içinde olmama rağmen kendi kızımla online eğitim sürecine adapte olmamız hiç kolay olmadı. Teknoloji dünyasına yabancı olan ebeveynlerin durumunu ne yalan söyleyeyim düşünemiyorum.
Bu durumun ne kadar süreceği belli değil ve ayrıca her şey normale dönse bile bizim bu aşamadan tekrar geçmişteki duruma geri dönmemiz de pek mümkün olacak gibi durmuyor. Peki o zaman ne yapmalıyız, çocuklarımızı bu dünyanın içinde kendi başlarına bırakıp hayatta kalmalarını şansa mı bırakmalıyız? Bu konuda bir uzman olmamakla birlikte bir anne olarak çocuklarımıza balık vermesek de balık tutmayı öğretmekle yükümlü olduğumuzu düşünüyorum.
Uygulamalara hakim olun. Bilmediğiniz uygulamaları öğrenin, siz de bilen birilerinden yardım alın. Çocuğunuzun yanında olacağınızı hissettirin ve yardımcı olmaya çalışın. Okul yöneticileri ve diğer ebeveynlerle konuşarak yardım istemekten çekinmeyin.
Çocuğunuzla sosyal medyada da iletişimde kalın. Birçoğumuz çocuğunun okul ihtiyaçları dışında internet ortamında ne yaptığını bilmiyor. Çocuğunuzu sosyal medya hesaplarından takip edin ve arkadaş listenize ekleyin. Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından takip ederek arkadaşlarının gösterdiği aksiyonları da izleyebilirsiniz.
Durumu takip edin. Çocuğunuzla konuşmaya devam edin ve onu daima dinleyin. “Bugün okul nasıldı?” gibi soruların çoğu zaman “İyiydi” cevapları olması normal. Bu konuda basma kalıp sorulmuş olması gereken sorular yerine gerçekten daha duyarlı bir ilgi göstermemiz gereken dönemdeyiz.
Ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik yazılımı kullanın. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz ebeveyn kontrolü içeren bir güvenlik çözümü edinin. Her dakika çocuğumuzun yanında olamayacağımız için güvenli temiz bir içerik ile karşılaştığından emin olalım. Saatlerini geçirmesini istemediğiniz uygulamalar için sınırlar koyalım.
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