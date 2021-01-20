Kullanıcı koşulları sözleşmelerini okuyor muyuz?

Teknoloji derya deniz, bilmediğimiz birçok şeyi öğrenmemiz için gerçekten muazzam, uçsuz bucaksız bilgi okyanusu diyebiliriz. Çocukluğumu hatırlıyorum, evimizde 20 ciltten oluşan Meydan Larousse Ansiklopedi serisi vardı. Okulda verilen ödevler ya da bitirme projeleri olduğunda her zaman kaynak olarak kullanırdık. Şu an artık böyle bir alışkanlık kalmadı. Herkes bilmediği bir şeyi internetten araştırıyor, buluyor ve öğreniyor.

Hobi olarak aldığım dikiş makinemin, iğnesine ipi nasıl takacağımı dahi bilmiyordum. Youtube’da birkaç aramadan sonra izlediğim videolar sayesinde dikiş dikmeye başladığımda inanılmaz bir haz almıştım. Yine bilmediğimiz her şeyi Google arama motoruna yazıp sormamız mümkün. Google, öyle algoritmalar geliştirdi ki sorularımızın tamamını biz yazmadan tamamlayabiliyor.

Teknolojinin faydası kadar yıkıcı bir güce sahip olduğunu hep söylüyoruz. Teknolojiyi hep iyi ve güzel şeyler için kullansak keşke ama maalesef durum böyle değil. Aradığımız veya internet ortamında gördüğümüz her bilgiye güvenmeli miyiz?

İnternet ortamında insanların manipüle edilmesi artık gerçekten çok kolay. Yaşanmamış olaylar, yaşanmış gibi gösterilebiliyor. Instagram’da gördüğümüz her fotoğrafın anlık olmaması, insanların birkaç ay önce çekmiş veya başkasından almış olma olasılığı da artık azımsanmayacak kadar yüksek. Günümüzde en çok yaşanılan internet facialarından birinin de fotoğrafını görüp çok beğendiği biriyle buluştuğu anda hüsrana uğrayan insanlar diyebiliriz. Yeni bir uygulama ile insanlar kendi fotoğrafını Zeyna’nın yüzüne yerleştirip videolar oluşturabiliyor. Bu video trendi son dönemde çok popüler ve tanıdığım birçok insan tarafından kullanıldı.



Bu işin bir de karanlık tarafı var ki biz buna DeepFake diyoruz. Uzmanlar 2021 güvenlik öngörülerinde DeepFake ile çok karşılaşılacağını açıkladı. Sizi, istemediğiniz videolar ve görüntüler içerisine yerleştirip manipüle etmek isteyecek kötü niyetli saldırganlar olabilir. Müstehcen diyebileceğimiz bu uygunsuz videoları yapan saldırganların ikinci hamlesi, şantaj tehdit ve para talep etmeleri oluyor.



Konu hassas olunca bu durumda kalıp itibar kaybetmek istemeyen insanların para ödemesi çok daha kolay ve hızlı oluyor. Parayı alamadıkları zaman videolar, birçok sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Maalesef bunu önleyebilecek çok fazla yöntem yok. Bu saldırıların hedefi genelde ünlü ve varlıklı insanlar ancak bu kesim dışında kalanlara önerim ise bu tip görüntüleri paylaşıp kötü niyetli insanların ekmeğine daha fazla yağ sürmemek olacaktır.