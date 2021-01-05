İnterneti kullan, yüzde 100 güvenme

Akıllı cep telefonlarının ilk çıktığı zamanı hatırlıyorum da herkeste olması zordu ve bu cihazlar ile internete girmek oldukça maliyetliydi. Operatörlerin o zamanlar sınırsız internet paketleri şimdiki gibi maalesef yoktu. O yüzden insanlar sosyal medya uygulamalarına girmek için evdeki masaüstü cihazlarını kullanırdı.

Bir defasında kuzenim, “Sabah ilk kalktığımda bilgisayarımı açıyorum, Facebook’a girip sonra yüzümü yıkıyorum.“ demişti! Şimdi de çok farklı bir durum yok değil mi? İnsanlar sabah uyandığında hemen ilk önce cep telefonunu eline alıyor ve sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor. Yapılan araştırmalar da çoğu sosyal medya uygulamasına yoğun ilgi gösterdiğimizi ortaya koyuyor. Ekim 2020 rakamlarına göre Türkiye Facebook’ta 37 milyon kullanıcı ile 13. sıradayken, Instagram’da 44 milyon kullanıcı ile 6. sıradayız. TikTok kullanıcımız ise 23,2 milyon. Hala TikTok kullanmamak için direniyorum! Covid-19 salgın günleri ile birlikte hepimiz biraz daha mobil cihazlara bağımlı hale geldik. Üstelik sadece bu uygulamaları da değil maillerimizi de cep telefonumuz üzerinden takip ediyoruz. Kimilerimiz iş için bazı uygulamalar kullanıyor, fotoğraflar, videolar, egzersiz uygulamaları ve daha birçok şey için cep telefonlarımızı kullanıyoruz.

Cep telefonlarımız mı bizim oyuncağımız, biz mi onların oyuncağı olduk paradoksuna sizi sokmak istemiyorum. Ancak bu kadar bağımlı hale geldiğimiz ve tüm özel bilgilerimizin olduğu cihazlar ile ilgili yeterli güvenlik önlemlerini alıyor muyuz?

Benden size ufak tavsiyeler;

Cep telefonunuzda PIN kodu ve şifre kullanın.

“Yok artık!” diyenleri duyabiliyorum. Ancak evet hala bunu yapmayanlar var aramızda. Sevgilisine, eşine güven vermek isteyenler bir kenara, telefonunuzun tanımadığınız insanların eline geçmeden önce alabileceğiniz en basit önlem bu olabilir.

Cep telefonunuzun yedeğini alın.

Herkesin yakınında birinin başına gelmiştir; tüm telefon defterindeki kişilerin silinmesi, doğduğundan beri çocuğunun çektiği fotoğrafların kaybedilmesi. Bazen cihazın hasar görmesi, bazen de kaybedilmesi sebep olsa da bu tip şeyler başımıza gelmeden önlem almakta fayda var. Cep telefonunuzu güncelleyin.

Genelde kullanıcılar işletim sistemi güncellemelerini itici bulsa da bu genel düzeltmelerle birlikte bir güvenlik açığı yaması da olabilir. Bildirimi gelen güncellemeleri yapmamız bizim için önemli. Aynı şey kullandığımız uygulamaların güncellemeleri için de geçerli.