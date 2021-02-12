2 kere düşün bir kere Clubhouse’da söyle

Bu sözleşmeleri okuyanlardan biriyseniz, azınlıksınız diyebilirim. Maalesef çoğumuz, bir uygulamayı kullanmaya hızlı adım atmak için bu sözleşmeleri okumadan onaylıyoruz. Kullandığımız çoğu uygulama için kullanıcılar, belirli ölçülerde uygulama sahiplerine kendi özeli ile ilgili hak ve izinler verebiliyor. Kimisi kameramıza ve mikrofonumuza erişim için izin alıyor, kimisi de lokasyonumuzu öğrenmek, kişi kayıtlarımza erişmek istiyor.

Whatsapp sözleşmesine kadar kullandığımız kaç uygulamaya ne izinler verdiğimizi biliyor muyuz? Clario şirketi bunu aşağıdaki gibi detaylı bir şekilde tablolaştırmış. Sizin için Türkçeleştirdim. Instagram ve Facebook gibi uygulamaların mesajlaşma uygulamalarını herkes kullanmıyor mu? Benim çevremdeki herkes en azından bunları da kullanıyor diyebilirim.

Başka bir soru işareti de bu kadar Whatsapp’tan korkup 3. parti başka bir uygulamanın kullanımına koşan insanların, orada ne kadar güvende olabileceği konusunda ne kadar emin oldukları.

Herhangi bir markanın savunmasını yapmak veya güvenilirliğini tartışmak benim üzerime vazife değil kesinlikle ancak ben de bir kullanıcı olarak fikirlerimi sizinle paylaşmak istedim. İnsanlar, bir sürü farklı senaryolar üretip değişik fikirlerle bu durumu çok daha farklı boyutlara taşımayı başardı. Belki de bu durum en çok, Telegram uygulamasına yaradı! Yarın Telegram üzerinden yapılan diyalogların gizliliği konusunda nasıl bir garanti verecekler bu da ayrı bir bilinmezimiz.

Facebook’un, Instagram’ı satın aldıktan sonra uygulamalar arasındaki entegrasyonlar için benzer protokolleri devreye sokması gibi şimdi WhatsApp için gizlilik sözleşmesi istemesi bana pek garip gelmiyor. Günün sonunda kendisine açılacak kişisel veri ihlali davalarına karşı bir nevi önlem alıyor.

Sonuç olarak bana göre, WhatsApp en az diğer uygulamalar kadar güvenilir veya güvenilmez. Herkesin, kullandığı uygulamalar üzerinde otokontrolü eline alması asıl güvenilir olan yöntem. İnternet üzerinde paylaşılmış en ufak bir mesaj ya da fotoğraf, siz silseniz dahi siliniyor anlamına gelmiyor. Siz farkına varmadan birçok alanda kopyalanmış ve saklanmış olabilir.

Ayrıca “Bizim bilgilerimizi ne yapsınlar?” diyenler var. Özetle “Tek başına sizin bilgileriniz belki anlamlı olmayabilir ama milyonların verisi bir araya getirilerek dijital dünyada oluşturulan çok muazzam, bigdata dediğimiz bir kavram var. Biz istesek de istemesek de dünyada artık bu veriyi kullanarak pazarlama yapılıyor.” diyebiliriz.