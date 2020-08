Yaz aylarında en çok dinlenen şarkı ve podcast'ler belli oldu

2020 yazında tüm dünyada en çok dinlenen ikinci şarkı, The Weeknd’den “Blinding Lights” olurken, Spotify’ın spor/egzersiz çalma listelerine sıklıkla eklenen SAINt JHN’un “Roses - Imanbek Remix” adlı hareketli şarkısı da 3’üncü sıraya yerleşti.

Harry Styles “Watermelon Sugar” adlı şarkısıyla beğeni toplayarak 2020 yazının en çok dinlenen TOP 5 listesinde yerine aldı. Bir başka isim Dua Lipa ise karantina döneminde müzikseverlerle buluşturduğu Future Nostalgia albümünden “Don’t Start Now” ve “Break My Heart” adlı şarkılarıyla TOP 20 listesinde iki kez boy gösterdi. Ariana Grande de TOP 20 listesinde birden fazla kez karşımıza çıkan isimlerden. Lady Gaga ile birlikte seslendirdiği “Rain On Me” ve Justin Bieber’la olan düeti “Stuck with U” 2020 yazının en çok dinlenen şarkıları arasında yer aldı.



Gelelim Türkiye’de 2020 yazında en çok dinlenen şarkılara… 1 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasındaki verilere göre, Türkiye’de Oğuzhan Koç’un ardından, listesinin ikinci sırasında Ezhel, Murda düeti Bi Sonraki Hayatımda Gel yer alırken, iki rapçinin bu şarkısını ise Zeynep Bastık’ın eğlenceli POP şarkısı Her Mevsim Yazım takip etti. Listenin 2 ve 3’üncü sırasına yerleşen bu isimler, TOP 20 listesinde birden fazla kez karşımıza çıkıyor. Made In Turkey ve AYA düetleri ile birlikte Ezhel ve Murda ikilisini TOP 20 Türkiye listesinde toplam üç kez görürken, Zeynep Bastık’ı ise Uslanmıyor Bu şarkısı ile birlikte listede ikinci kez görüyoruz. Türkiye’de 2020 yazına damga vuran TOP 20 şarkı arasındaki tek yabancı şarkı ise global listede 3’üncü sıraya yerleşen Roses - Imanbek Remix oldu.

Yayına yalnızca üç hafta önce başlaması bile The Michelle Obama Podcast yayınının milyonlarca dinleyicisiyle yazın en çok dinlenen podcast olmasını engelleyemedi. 2020 yazının global TOP 10 Podcast listesinin ilk sırasına yerleşen Michelle Obama’yı, 1 Haziran 15 Ağustos arasındaki dinleyici sayısına dayanarak NPR News Now ve The Daily takip etti. Listenin en çok dinlenen global diğer podcast yayınları ise şöyle: Call Her Daddy, TED Talks Daily, Harry Potter At Home: Readings, Crime Junkie.

Türkiye’de ise 2020 yazının en çok dinlenen podcast’lerinin başında tanınan isim Serdar Kuzuloğlu tarafından yayınlanan Zihnimin Kıvrımları yer alıyor. Türkiye’de listenin geri kalanında yer alan bazı podcast yayınları ise şöyle: O Tarz Mı?, umarim annem dinlemez ve Nasıl Olunur.