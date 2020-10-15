Yasuo Counter (Ct) - Yasuo Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
League Of Legends oyuncularının büyük bir bölümünün beğenisini kazanmış ve toplulukta 800K olarak tanımlanan şampiyon olan Yasuo, oynaması en zor şampiyonların başında yer alıyor. Yasuo oynarken nelere dikkat edilmesi gerekir? Yasuo’ya karşı iyi olan şampiyonlar, Yasuo’ya karşı nasıl oynanması gerekir ve Yasuo’nun yetenekleri nelerdir gibi tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
Büyük azma sahip olan Yasuo, hava gücünü kullanarak hareket eden Ionia’lı bir savaşçıdır. Pasifi ve W yeteneği sayesinde savaşlarda oldukça estetik görünümlü performans ortaya koyabilen Yasuo, ulti yeteneği sayesinde rakip takımları dize getirebilir.
Yasuo Counter Karşı Güçlü Rakipleri
- Annie
- Swain
- Camille
- Neeko
- Sett
- Rumble
- Pyke
- Malphite
- Nocturne
Yasuo Counter Karşı Zayıf Rakipleri
- Ziggs
- Ryze
- Twisted Fate
- Syndra
- Corki
- Zoe
- Sylas
- Azir
- Lux
Yasuo Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
Yasuo’nun en iyi yönlerinin başında haritada sürekli aktif olarak hareket edebilmesi geliyor. Minyon ve tarafsız canavarlar sayesinde oldukça hareketlidir. Yasuo yetenekleri şunlardır:
- Pasif / Avarenin Yolu: Yasuo’nun kritik vurma şansı artar. Aynı zamanda hareket ettiği takdirde kalkan kazanır. Şampiyon veya canavardan hasar alması hainde kalkan etkin hale gelir.
- Q / Çelik Fırtına: Yasuo iler doğru gider ve tüm rakibe hasar verir. Saldırının isabetli olması durumunda Yaklaşan Kasırga yükleri biriktirir. Bu yüklerin birikmesinin ardından Çelik Fırtına hortumu yollar ve bu hortum rakibe isabet ederse rakipler havaya savrulur.
- W / Rüzgâr Duvarı: Yasuo 4 saniyeliğine bir duvar oluşturur. Bu duvar rakiplerden gelen tüm saldırıları engeller.
- E / Atılgan Kılıç: Yasuo rakibe ya da canavarlara doğru atılır ve onlara büyü hasarı verir. Aynı rakip ya da canavar üzerinde belirli süre yeniden kullanılamaz.
- R / Son Nefes: Havada olan tüm rakiplerin yanında belirir. Bu bölgedeki diğer rakipleri de belli süre hava tutar. Kullanım sonrasında Yasuo’nun kritik vuruşları bir süre zırh delme etkisi sağlar.
Yasuo Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları
Yasuo’nun en zayıf olduğu an Çelik Fırtına’yı kaçırdığı andır. Bu yeteneği kaçırmasının ardından oldukça savunmasızdır. Ayrıca W yeteneğinin bekleme süresinde olması, rakipler ile savaşamayacak anlamına gelir
Yasuo Counter Karşı Öneriler
Yasuo’ya karşı oynarken Çelik Fırtına yeteneğinden kaçmanız gerekir. Belirli bir bölgeyi kapsayan bu yetenekten kaçmak için genel olarak sağ ve sol tarafı kullanın.
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