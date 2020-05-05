Yaşı ilerlemiş akrabalarınızın internette güvende olmasını nasıl sağlarsınız?

Bu hizmetlere en çok ihtiyaç duyan grup ise yaşı ilerlemiş kişiler. En riskli gruptaki bu kişiler çoğumuzun kolayca kullanabildiği modern araçlardan yararlanmakta zorlanabiliyor. Ayrıca, sosyal mesafeyi koruma adına alınan ek önlemler de teknolojiden anlayan gençlerin yaşlılara daha önceki gibi kolayca yardımcı olmasını engelliyor.

Yaşı ilerlemiş kişiler sevdikleriyle iletişim kurmak ve ihtiyaç duydukları şeyleri satın almak için teknolojinin nasıl çalıştığını öğrenmeye başladı. Artık internette daha fazla zaman geçiren bu grup, diğer risklerin yanında şimdi siber güvenlik riskleriyle de karşı karşıya. Kaspersky’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye’de 55 ve üzeri yaşlardaki insanların %29’u internette kendilerini korumak için hiçbir özel önlem almıyor. Bu oran 25 ile 34 yaşlar arasındaki nesle kıyasla %28 daha yüksek.

Bu durum ileri yaştaki kullanıcıların bilgilerinin çalınmasına veya başkalarına açık hale gelmesine neden olabiliyor. Bu gruptaki kullanıcılar gerçek kampanyalar ile dolandırıcılık amaçlı sahte teklifler arasındaki farkı görmekte zorlanabiliyor.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşı ilerlemiş akrabalarınızın internette güvenle gezebilmesi için Kaspersky şu önlemleri almanızı tavsiye ediyor:

Telefon ve video görüşmeleriyle uzaktan teknik destek verin. Skype gibi birçok programda bulunan masaüstü paylaşım özelliği sayesinde daha rahat destek verebilirsiniz.



Gıda malzemesi sipariş edebilecekleri web siteleri hakkında bilgi verin veya karşılaştıkları önemli sorunlar hakkında yardım alabilecekleri yerler bulun. Yardım etmek için bu tür sitelere onların hesabıyla da girebilirsiniz.Ancak kimlik bilgilerinizi kimlerle paylaştığınıza dikkat edin. Ayrıca internette onların yerine alışveriş de yapabilirsiniz. Çoğu servis birden çok adrese teslimat yapabiliyor.



Aynı parolayı birden çok web sitesi veya hizmet için kullanmamaları gerektiğini anlatın. Bu durumu kolaylaştırmak için onlara bir parola yönetim aracıyla yardımcı olmayı deneyin.



İstenmeyen e-postalardan, sosyal medya ve SMS mesajlarından gelen bağlantılara tıklamamaları gerektiğini ve kimlik avı saldırılarının ne kadar tehlikeli olduğunu anlatın. Böylece internetten alışveriş yaparken dolandırıcılık teşebbüslerinden korunabilirler.



Alışveriş yaptıkları sitelere kart bilgilerini kaydetmekten kaçınmaları gerektiğini söyleyin.



Devletin sunduğu hizmetlerini veya güvenilir yardım servislerini nasıl bulabileceklerini anlatın veya buralara onların adına kayıt olun.



Birçok farklı tehdit için, ailenizi ve özel verilerinizi koruyan güvenilir bir çözüm kurmalarını sağlayın.