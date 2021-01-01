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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 01.01.2021 - 13:06 | Son Güncelleme:

Yasa dışı yayın yapan yüzlerce internet sitesi kapatıldı

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Yasa dışı yayın yapan yüzlerce internet sitesi kapatıldı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında yasa dışı yayın yaptığı tespit edilen 302 internet sitesi erişime kapatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis oynatılan 204, oltalama metoduyla dolandırıcılık yapılan 16, kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama içeren 13, fuhuş ve müstehcenlik içeren 69 internet sitesi tespit edildi.

Toplam 302 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan idari tedbir kararı gereği erişime kapatıldı.​​​​​​​

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