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"Yarını Kodlayanlar" çocukları Metaverse ile tanıştıracak

#Metaverse#Vodafone#Kodlama
Yarını Kodlayanlar çocukları Metaverse ile tanıştıracak

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak projesi “Yarını Kodlayanlar”da metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine başlandı. Buna göre, Nisan-Aralık döneminde 13 yaş üzeri bin çocuk metaverse’de algoritma eğitimi alacak. Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri kullanılarak gerçekleştirilecek eğitimler, “Yarını Kodlayanlar” kapsamında belirli köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarında düzenlenecek.

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Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine başlandı. Buna göre, proje katılımcısı 13 yaş üzeri çocuklar Scratch ile kodlama eğitiminin ilk adımı olan algoritma eğitimini metaverse’de alacak. Toplam 20 Sanal Gerçeklik (VR) gözlüğünün kullanılacağı eğitimlerde, algoritma ve kodlama mantığının anlaşılması, algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yazılımların arkasındaki algoritmanın farkına varılması konuları ele alınacak. Metaverse’de ortalama 45-60 dakika sürecek seanslar sonrasında eğitimlere bilgisayarlarda devam edilecek. “Yarını Kodlayanlar” kapsamında belirli köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarında düzenlenecek eğitimlerle Nisan-Aralık döneminde bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. 

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Konuyu değerlendiren vakfın başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: 

“Projemizi tüm Türkiye’de yaygınlaştırırken, bir yandan da farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocuklarımızın dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, projemize metaverse’ü de dahil ettik. Dünya genelinde canlı sınıf ortamları üç boyutlu metaverse ortamlarına doğru kayıyor. Biz de kodlama eğitimlerimizi metaverse’e taşıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı teknolojideki en güncel kavram ve uygulamalarla tanıştırmak. Bu kapsamda, 13 yaş üzeri bin çocuğumuzun kodlamanın ilk adımı olan algoritma eğitimini metaverse ortamında Sanal Gerçeklik gözlükleriyle almasını sağlayacağız. Metaverse’de vereceğimiz eğitimler, çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlama hedefimizde önemli bir kilometretaşı olacak. Attığımız bu adımın, eğitim sektöründe de örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Gelişen teknolojilerle birlikte metaverse’deki eğitim yolculuğumuzun zenginleşerek devam etmesini hedefliyoruz.”

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#Metaverse#Vodafone#Kodlama

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