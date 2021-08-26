'Yarını Kodlayanlar' 5 yılda 185 bini aşkın çocuğa ulaştı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle ortaklaşa hayata geçirdikleri “Yarını Kodlayanlar” projesini ülke genelinde daha çok çocuğa ulaşacak şekilde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Proje için Ekim 2020’de koyulan “bir yılda 70 bin çocuğa ulaşma” hedefi aşılarak Ağustos 2021 itibarıyla 10 ayda 80.594 çocuğa daha ulaşıldı. Böylece, projenin başlangıç tarihi olan Ağustos 2016’dan bu yana ulaşılan toplam çocuk sayısı 186.828 oldu.

“Yarını Kodlayanlar” projesinde eğitim içerikleri de zenginleştirildi. Buna göre, Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla da çocukların dijital yetkinlikleri artırılıyor. Proje kapsamında, 7-10 yaş grubuna Scratch ve Tinkercad, 11-14 yaş grubuna Scratch ve Microbit eğitimleri veriliyor. Eğitimler, pandemi nedeniyle tamamen dijital ortamda yapılıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım. Böylece, Ağustos 2016’da Habitat Derneği işbirliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 185 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Diğer yandan, eğitim içeriklerimizi de zenginleştiriyoruz. Scratch eğitimlerinin yanı sıra Tinkercad ve Microbit gibi farklı dijital eğitim başlıklarıyla da çocuklarımızın dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Projemizi Türkiye genelinde daha çok çocuğa ulaşacak şekilde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“‘Yarını Kodlayanlar’ Projemizin her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşması sadece bizler için değil ülkemiz için de büyük bir mutluluk kaynağıdır. Projenin başlangıcından bu yana ulaşılan toplam çocuk sayısı 180 binin üzerinde. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya, Türkiye’nin dijital dönüşümünün en etkin aktörleri haline gelmelerine ve dijital dünyanın lisanı olan kodlamayı öğrenmelerine katkı sağlayan bu değerli projenin eğitim içerikleri de zenginleşmeye devam ediyor. Scratch eğitiminin yanı sıra çocukların üç boyutlu dünyaları keşfettiği Tinkercad ve elektronik dünya yazılımlarını keşfettiği Microbit gibi birbirinden önemli dijital eğitim içerikleriyle çocuklarımızın dijital yetkinlikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın hayatına her gün daha da zenginleşen eğitim içerikleri ile dokunacak olmamız ise bizlere ayrı bir heyecan ve motivasyon sağlıyor. İnanıyorum ki içerikleri zenginleşen ve daha fazla çocuğun yararlanacağı bu değerli proje ile toplumları dönüştüren ve liderlik eden bireylerin ortaya çıkmasına destek olacacağız. Çünkü biliyoruz ki 21.yüzyıl dijital yetkinlikleri ile bireylerin toplumları dönüştürdüğü ve liderlik ettiği bir yüzyıl olacaktır.”

8 farklı konuda hackathon

“Yarını Kodlayanlar” projesinde 8 farklı konuda düzenlenen hackathon ve ideathon etkinlikleri de tamamen online ortamda yapılıyor. Bu etkinliklerle özellikle somut toplumsal sorunlara çözüm üretilecek hikâyeler çıkarılması hedefleniyor. Birincisi “Çevre İçin Akıllı Teknolojiler Fikir Maratonu” adıyla düzenlenen ideathon’a 45 takım halinde 103 öğrenci katıldı. Katılımcılardan akıllı teknolojileri kullanarak iklim ve çevre sorunlarına çözüm bulmalarının istendiği ideathon’u Lise grubunda “Fişmatik” projesiyle TED-R Yeşil Gelecek takımı, Ortaokul grubunda ise “Yapay Çiy Ağacı” projesiyle Stenocora takımı kazandı.

Yapay Zekâ eğitimi de verilecek

Proje kapsamında ayrıca, 14-17 yaş grubuna mobil uygulama geliştirme, oyun ve Yapay Zekâ gibi eğitim içerikleri de sunulacak. Yapay Zekâ eğitimlerine meslek liseleri de dahil edilerek istihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması hedeflenecek. Geçen yıl dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliği yapan Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, bu yıl online ortamlarda The Clubhouse Network içinde yer alarak gençleri bu gruplara dahil edecek.

Her 1 TL’lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Proje kapsamında, 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.