Yarını kodlayan” Denizlili öğrenciler, Alzheimer hastaları için akıllı kapı tasarladı

Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Projeye Denizli’den katılan öğrenciler Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, mezun oldukları okulda düzenlenen Yarını Kodlayanlar Eğitimi’ne bu kez “konuk eğitmen” olarak katıldı. Yarını Kodlayanlar Gönüllü Eğitmeni Yasin Köse’nin denetiminde gerçekleştirilen ve toplam 15 öğrencinin katıldığı eğitimde, Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, kodlama konusundaki deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaştı.



Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu: “Türkiye Vodafone Vakfı olarak, daha iyi bir gelecek için çocuklarımızın eğitimine destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında düzenlediğimiz eğitimlerde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Projemize Denizli’den katılan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe de ulusal düzeyde elde ettikleri başarılarla bize büyük bir gurur yaşattı. Bugün artık kodlama konusundaki deneyimlerini arkadaşlarıyla paylaşabilir hale gelen bu çocuklarımızın başarısı, bizi ülkemizdeki diğer çocuklara da ulaşma ve projemizin erişimini artırma konusunda motive ediyor. Çocuklarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.”



Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şunları kaydetti: “Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli ayaklarından biri geleceğe yatırım yapmaktır. Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizde bugüne kadar 60 ilde 462 gönüllü eğitmenimiz ile 43 bini aşkın çocuğumuza ulaştık. Çocuklarımızı kodlama ile buluştururken, ortaya çıkan başarı hikayeleri ile çocuklarımızın kurdukları hayallerine ulaştıklarını, analitik düşünme becerisi kazandıklarını ve kodlamayı hayatlarında ve çevrelerinde karşılaştıkları sorunların çözümünde bir enstrüman olarak kullanmaya başladıklarını görmek bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Projemize Denizli’den katılan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe’nin başarıları da bizleri gururlandırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Sosyal Kooperatifçilik Hackathonu’nda kendilerinden yaşça büyük bireylerden oluşan gruplara karşı mücadele ederek, mültecilere yönelik olarak geliştirdikleri istihdam fikriyle Türkiye 4'üncüsü olma başarısı gösteren ve kendi tasarladıkları ve kodladıkları elektronik devrelerle Alzheimer hastaları için akıllı kapı yapan başarılı öğrencilerimizi kutluyor, halihazırda hazırlandıkları Uluslararası Olimpiyatlar’da kendilerine başarılar diliyorum.”



Alzheimer hastaları için akıllı kapı yaptılar



“Yarını Kodlayanlar” projesine 2017 yılında dahil olan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, projenin gönüllü eğitmenleri Yasin Köse ve Makbule Çavuş’tan eğitim ve mentorluk aldı. Denizli’de okudukları ortaokulda ilk kulüplerini kuran Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, daha sonra burada Habitat Derneği’nin de desteğiyle okul arkadaşlarına yönelik kodlama eğitim ve etkinlikleri düzenledi. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği ve yaş ortalamasının 27 olduğu Sosyal Kooperatif Hackathonu’nda tek ortaokul grubu olarak yer alan Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, mültecilerle ilgili istihdam fikriyle Türkiye 4'üncüsü oldu. Ayrıca, kendi tasarladıkları ve kodladıkları elektronik devrelerle Alzheimer hastaları için akıllı kapı yapan başarılı öğrenciler, C# diliyle yazdıkları ve tasarladıkları The Golden Ball (Altın Top) oyunuyla da büyük ilgi gördü. Halihazırda Fen Lisesi’nde okumakta olan, aynı zamanda masaüstü ve mobil oyun geliştirmeye devam eden Alper Arda İpek ve Alperen Cebe, bir yandan da Uluslararası Olimpiyatlar’a hazırlanıyor.



Hedef 100 bin çocuk



“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Ağustos 2016’dan bu yana 60 ilde 43 bini aşkın çocuğa ulaşan projeyle, önümüzdeki bir yılda 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.



Gençlere Yapay Zeka eğitimleri



Eğitici eğitimlerine Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerini de dahil eden Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, The Clubhouse Network ile işbirliği yaparak 14-17 yaş arasındaki gençlere Yapay Zeka eğitimleri verecek. Böylece, bir yandan kodlama eğitimlerini tüm Türkiye’de yaygınlaştırırken, bir yandan da belli illerde fiziksel eğitim lokasyonlarıyla eğitimlere derinlik katarak içeriklerini zenginleştirecek.