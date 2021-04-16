Yapı Kredi Mobil uygulamasına iki ödül

Tasarımın “Oscar”ı olarak da nitelendirilen ve 1953’ten beri sahiplerini bulan iF Tasarım Ödülleri’nde bu yıl, 52 ülkeden 10 bine yakın ürün ve proje, uzman ve bağımsız 91 uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirildi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “2020 yılında Yapı Kredi Mobil’in ara yüzünü en güncel kullanılabilirlik ve UX/UI trendlerini baz alarak güncelledik ve müşterilerimize daha yalın, gelişmiş ve etkileşimi yüksek bir deneyim sunmayı amaçladık. Bu doğrultuda, mobil uygulamamızın ara yüzünü Flat 2.0 tasarım prensipleri doğrultusunda yeniledik ve kullanıcılarımızın çok tercih ettiği Karanlık Mod seçeneğini yine sektörde öncü olarak müşterilerimize sunduk.



Bununla birlikte, müşterilerimizin günlük hayattaki kullanım alışkanlıklarına da uygun olacak şekilde Yapı Kredi Mobil’de ‘Hikayeler’ alanını yarattık. Bu alanda etkileşim odaklı içeriklerle kullanıcılarımıza en yeni ürün ve teknolojilerimizi sunarken müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda ilgilendiği ürünlere kolayca ulaşma imkanı da sağlıyoruz. Bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işleminin kolaylıkla gerçekleştirebildiği, tasarımıyla kullanıcı dostu Yapı Kredi Mobil uygulamamızın bu değerli platformda ödüllendirilmesi de bizi ayrıca motive ediyor.” dedi.