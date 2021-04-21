Yapay zekaya sahip Einstein geliştirildi

Yapay zekayla çalışan dijital sohbet robotları tasarlayan UneeQ isimli bir firma, ilginç bir ürün ile gündemde.

Firma Einstein’ın dış görünüşüne ve ses tonuna sahip yapay zekaya ev sahipliği yapan bir sohbet robotu geliştirdi.

Ses içeriği üretim şirketi Aflorithmic ile işbirliğine giden firma dijital Einstein'ı kullanıma sundu. Einstein görünümlü sohbet robotu kullanıcılardan gelen soruları da yanıtlıyor.

Zamanda yolculuğun mümkün olup olmayacağı sorusunun sorulduğu dijital Einstein şu yanını verdi;

'Teorik olarak, zamanda yolculuk yapmak mümkün. Henüz erken ama bir gün bunun nasıl yapılacağını anlayacağız. Ama bu yakın zamanda gerçekleşmeyecek.'

Şirketten yapılan açıklamada dijital Einstein’ın, anlamlı duygusal etkileşimlere sahip olduğu ve insan-makine etkileşiminin bir sonraki aşamasının ilk örneği olduğunun altı çizildi.

ALBERT EINSTEIN KİMDİR?

Alman İmparatorluğu'nun Ulm kentinde, 14 Mart 1879 tarihinde dünyaya gelen Albert Einstein, yaşamının ilk yıllarını Münih'te geçirdi. Lise eğitimini ve yüksek eğitimini İsviçre'de tamamladı; fakat bir üniversitede iş bulmada yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde müfettiş olarak çalışmaya başladı.

1905 yılı Einstein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuramları hemen benimsenmemiş olsa da ileride fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayımladı. 1914 yılında Max Planck'ın kişisel ricası ile Almanya'ya geri döndü.

1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nazi Partisi'nin iktidara yükselişi nedeniyle 1933'te Almanya'yı terk etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti.

Ömrünün geri kalanını geçirdiği New Jersey eyaletinin Princeton ilçesinde hayatını kaybetmiştir