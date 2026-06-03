×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Teknoloji
YAPAY ZEKAMOBİLBİLİMSOSYAL MEDYAÜRÜNLER
HaberlerTeknolojiYapay Zeka Haberleri
#Teknoloji#dijital içerik#Dijital Yayıncılık#teknohaber#Promo

Google'a aramada yapay zekaya fren

Güncelleme Tarihi:

İngiltere, Google’ın yapay zekâ destekli arama özellikleri için yeni kurallar getirdi. Yayıncılar artık içeriklerinin AI özetlerinde kullanılmasını engelleyebilecek. Karar, haber sitelerinin Google trafiği ve yapay zekâ karşısındaki pazarlık gücü açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Googlea aramada yapay zekaya fren
Haberin Devamı

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu, Google’ın arama pazarındaki güçlü konumu nedeniyle şirketin arama hizmetlerine yönelik yeni davranış kuralları belirledi. Düzenleme, özellikle haber kuruluşları ve dijital yayıncılar açısından kritik görülüyor.

Google, İngiltere’deki arama sorgularının yüzde 90’ından fazlasını karşılıyor. Bu nedenle kurum, şirketi “stratejik pazar statüsüne” sahip platformlar arasında değerlendiriyor. Bu statü, düzenleyici kurumun Google’a daha fazla şeffaflık ve rekabet için özel yükümlülükler getirmesine imkân tanıyor.

Googlea aramada yapay zekaya fren

YAYINCILARA YENİ HAK

Yeni kuralların en dikkat çeken bölümü, yayıncıların içerikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlaması. Buna göre haber siteleri ve diğer yayıncılar, içeriklerinin Google’ın yapay zekâ destekli arama özelliklerini beslemek için kullanılmasını engelleyebilecek.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınRekabet Kurumundan Googlea soruşturmaRekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturmaHaberi görüntüle

Bu adım, AI Overviews ve AI Mode gibi özelliklerin giderek yaygınlaşmasıyla daha da önem kazandı. Çünkü kullanıcılar artık bazı soruların yanıtını doğrudan arama sonuçlarının içinde görebiliyor. Bu durum, haber sitelerine ve içerik üreticilerine giden tıklamaların azalabileceği endişesini büyütüyor.

Düzenleyici kurum, yeni yükümlülüklerin yayıncılara daha güçlü pazarlık gücü kazandıracağını ve içeriklerinin kullanımında daha adil bir denge kurulmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Googlea aramada yapay zekaya fren

AI ÖZETLERİ TARTIŞMA YARATTI

Google’ın yapay zekâ destekli arama özellikleri, kullanıcılar için daha hızlı yanıt üretmeyi hedefliyor. Ancak yayıncılar açısından tablo daha karmaşık. AI tarafından oluşturulan özetler, kullanıcının habere ya da kaynağa tıklama ihtiyacını azaltabiliyor.

Bu nedenle haber kuruluşları, içeriklerinin AI sistemlerinde nasıl kullanıldığı, ne kadar görünür olduğu ve bu kullanımdan nasıl değer elde ettikleri konusunda daha fazla şeffaflık istiyor.

Haberin Devamı

Yeni kurallar kapsamında Google’ın, yayıncı içeriklerini AI ile oluşturulan arama sonuçlarında açık biçimde kaynak göstermesi ve net bağlantılarla ilişkilendirmesi gerekecek. Böylece kullanıcıların bilgiye ulaşırken içeriğin asıl kaynağını daha kolay görmesi hedefleniyor.

Gözden KaçmasınGoogleın tepki çeken yapay zeka hamlesi: ‘Bu ciddi bir dayatmadır’ İşte kapatmanın yoluGoogle'ın tepki çeken yapay zeka hamlesi: ‘Bu ciddi bir dayatmadır!’ İşte kapatmanın yoluHaberi görüntüle

GOOGLE KONTROL SUNACAK

Google ise yayıncılar için yeni kontrol araçları üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, web sitesi sahiplerinin içeriklerinin üretken yapay zekâ destekli arama özelliklerinde nasıl görüneceğini daha iyi yönetebilmesini sağlayacak yeni bir sistemi test ediyor.

Ancak Google’ın açıklamasına göre içeriklerini AI Overviews ve AI Mode’dan çıkaran siteler, bu özelliklerden trafik alamayacak. Buna karşılık bu tercih, geleneksel Google arama sonuçlarındaki görünürlüğü etkilemeyecek.

Haberin Devamı

Şirket ayrıca AI yanıtlarında daha fazla bağlantı göstermeye başladığını ve yayıncılara yönelik yeni analiz araçlarını devreye aldığını belirtiyor.

İngiltere’nin hamlesi, Google’ın dünya genelinde karşı karşıya kaldığı düzenleyici baskının yeni bir örneği oldu. ABD ve Avrupa Birliği’nde de arama, reklam ve yapay zekâ alanlarında şirketin pazar gücü yakından izleniyor.

Gözden KaçmasınGoogle’ın yapay zekâsı artık şarkı yapabiliyorGoogle’ın yapay zekâsı artık şarkı yapabiliyorHaberi görüntüle

Bakmadan Geçme

Googlea aramada yapay zekaya fren
#TeknolojiGoogle'a aramada yapay zekaya fren
Çinli DeepSeek’e dev yatırım hamlesi
#Yapay ZekaÇinli DeepSeek’e dev yatırım hamlesi
Güneş ışığıyla deniz suyunun tuzu arındırıldı
#BilimGüneş ışığıyla deniz suyunun tuzu arındırıldı
Otizmde yeni bulgular şaşırtıyor
#BilimOtizmde yeni bulgular şaşırtıyor
Çinli DeepSeek’e dev yatırım hamlesi#Yapay ZekaÇinli DeepSeek’e dev yatırım hamlesi
Ücretsiz ev temizliği mi Her şey yapay zeka için#Yapay ZekaÜcretsiz ev temizliği mi? Her şey yapay zeka için!
Kaptan Kirk’e yapay zeka şoku#Yapay ZekaKaptan Kirk’e yapay zeka şoku
Yapay zekâ kanıtıyla kariyeri bitti#Yapay ZekaYapay zekâ kanıtıyla kariyeri bitti
Yapay zeka 80 yıllık matematik probleminde ilerleme kaydetti#Yapay Zeka Yapay zeka 80 yıllık matematik probleminde ilerleme kaydetti
Yapay zeka çip talebi arttı: Akıllı telefon fiyatları artabilir#Yapay ZekaYapay zeka çip talebi arttı: Akıllı telefon fiyatları artabilir
Alibaba’dan Nvidia’ya çip meydan okuması#Yapay ZekaAlibaba’dan Nvidia’ya çip meydan okuması
ChatGPT banka hesaplarınızı görebilecek#TeknolojiChatGPT banka hesaplarınızı görebilecek
Musk, OpenAI davasını kaybetti#TeknolojiMusk, OpenAI davasını kaybetti