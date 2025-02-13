Yapay zekâ yeniden şekilleniyor

Haberin Devamı

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Yapay Zekâ Eylem Zirvesi sorumlu yapay zekâ tartışmaları arasında son buldu. Zirvede, Fransa ve Hindistan’ın da içinde bulunduğu 61 ülke, imzaladıkları ortak bildiriyle yapay zekânın "açık, kapsayıcı ve etik" olması konusunda uzlaştı.



Bildiride, yapay zekâ yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu teknolojinin daha erişilebilir kılınması için piyasada tekelleşmenin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.



Yapay zekanın güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması için ilerleme sağlanması gerektiğinin altı çizilen bildiride, yapay zekanın toplumlar ve gezegen için "sürdürülebilir" kılınmasının öncelikli olduğu ifade edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yapay zekâyı, hayatımızı iyileştiren inovasyonların hızlandırıcısı olarak kullanmak istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

DÜNYANIN KURTULUŞU SORUMLU YAPAY ZEKÂYA BAĞLI



Fransa Ekonomi, Finans, Endüstri ve Dijital Egemenlik Bakanlığı’nın davetlisi olarak zirveye katılan Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, “Sorumluluk yalnızca bireyler için değil, STK'lar, hükümetler, kurumlar, vakıflar ve hatta teknoloji için de çok önemlidir. Bu bağlamda ileri yapay zekâ teknolojilerinin de kendine göre sorumlulukları var” diyor.



Erkul’a göre, inovasyon ve etiği bir araya getiren sorumlu yapay zekâ anlayışı, iklim değişikliğinin hafifletilmesinden adaletin sağlanmasına ve hassas bilgilerin korunmasına kadar dünyanın en acil ve zorlu sorunlarının üstesinden gelinmesini sağlayabilir.



Zirve kapsamında Atlantic Council’in düzenlediği yuvarlak masa toplantısına da katılan Erkul, Türkiye’nin yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum Tech’in Ar-Ge çalışmalarını ve insanlık yararına yapay zekâ çözümlerini paylaştı.