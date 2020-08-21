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Teknoloji
Haber Giriş: 21.08.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Yapay zeka ve robotlar iş hayatını ele geçiriyor

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Yapay zeka ve robotlar iş hayatını ele geçiriyor
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Merkezi Nürberg'de bulunan İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırma Enstitüsü (IAB) yapay zeka ve robotların çalışma hayatında daha fazla etkili olmaya başladığını açıkladı. IAB, her şeyin aynı kaldığı bir iş arayanlara kuaför olmalarını önerdi. Diğer tüm sektörlerde yazılım programlarının etkisinin olduğunu belirtilen IAB açıklamasında “Kuaförlükte bile ileride değişim yaşanacak ve yazılım etkili olacaktır” denildi.

Uzun yıllardır dijitalleşme konusunda araştırmalar yapan ve bu alanda ülkenin önemli isimlerinin başında gelen IAB Yetkilisi Enzo Weber, meslek eğitimi konusunda ciddi olarak karar vereceklerin artık dijitalleşmeyi gözönünde tutmalarını önerdi. Weber, neredeyse tüm mesleklerde bilgisayar kullanma becerisinin gerekli olduğuna da işaret etti. Weber “Er yada geç yazılım programları insanların şimdiye kadar yaptıkları işlerin bir bölümünü ya da tamamını devralacaktır. Örneğin fırıncılık alanında insan unsuru olmadan ekmek pişirmek mümkün” dedi.

DİJİTALLEŞME NÜFUZ EDECEK

Bartelsmann Vakfı da bu alanda yaptığı araştırmada 'Dijitalleşme tüm çalışma dünyasına artık nüfuz ediyor' sonucuna ulaştı. Vakıf konuyla ilgili yaptığı açıklamada dijitalleşmenin şimdiye kadar girmediği alanlarda da artık önemli etkisini göstereceğine işaret etti. Robotların ve dijitalleşmenin istihdamı olumsuz etkileyeceği endişesinin doğru olmadığını belirten Weber “Dijitalleşme, otomasyon ve robot kullanımı yeni istihdam alanları da açacaktır” dedi. Otomasyon ve yapay zeka kullanımının verimi artıracağını belirten Weber, maliyetlerin düşeceğini ve gelirin de artacağına işaret etti.

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