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Teknoloji
Haber Giriş: 29.09.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

Yapay zeka, Vatan'a iki Altın Effie Ödülü birden kazandırdı

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Yapay zeka, Vatan'a iki Altın Effie Ödülü birden kazandırdı
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Bir yapay zeka uygulaması olan Zeki iki altın ödülü birlikte aldı. Dünya çapında reklam verenler ve ajanslar tarafından pazarlama ve iletişim sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Effie Türkiye’de, Vatan Bilgisayar® büyük başarı elde etti.

Bu yıl onikincisi düzenlenen Effie Türkiye’de, Zeki yapay zeka uygulamasıyla Vatan Bilgisayar, ‘’Veriden Yürüyenler/Veri ile Yürüyenler’’ ve ‘’Online/Offline Perakende ve Pazar Yeri’’ kategorilerinde iki altın Effie ödülüne birden layık görüldü. 

Zeki, tüketicilerin ihtiyaçlarını öğrenip onlara en uygun bilgisayarı seçmekte yardımcı olması için geliştirilmiş bir yapay zeka uygulamasıdır. Karşılıklı sohbet şeklinde kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarını öğrenen Zeki, sonrasında bu verilere en uygun bilgisayar seçeneklerini kullanıcıya sunmakta. Ünlü sanatçı Çağlar Çorumlu’nun sesini verdiği, akıllı mı akıllı bir elektronik tezgahtar olan Zeki’ye, www.vatanbilgisayar.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Türkiye’nin 54 ilinde hizmet veren Vatan Bilgisayar’ın, mağaza adreslerine www.vatanbilgisayar.com internet sitesinden veya 0850 222 56 56 no’lu çağrı merkezinden kolayca ulaşabilirsiniz.

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