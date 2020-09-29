Yapay zeka, Vatan'a iki Altın Effie Ödülü birden kazandırdı

Bu yıl onikincisi düzenlenen Effie Türkiye’de, Zeki yapay zeka uygulamasıyla Vatan Bilgisayar, ‘’Veriden Yürüyenler/Veri ile Yürüyenler’’ ve ‘’Online/Offline Perakende ve Pazar Yeri’’ kategorilerinde iki altın Effie ödülüne birden layık görüldü.

Zeki, tüketicilerin ihtiyaçlarını öğrenip onlara en uygun bilgisayarı seçmekte yardımcı olması için geliştirilmiş bir yapay zeka uygulamasıdır. Karşılıklı sohbet şeklinde kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarını öğrenen Zeki, sonrasında bu verilere en uygun bilgisayar seçeneklerini kullanıcıya sunmakta. Ünlü sanatçı Çağlar Çorumlu’nun sesini verdiği, akıllı mı akıllı bir elektronik tezgahtar olan Zeki’ye, www.vatanbilgisayar.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin 54 ilinde hizmet veren Vatan Bilgisayar’ın, mağaza adreslerine www.vatanbilgisayar.com internet sitesinden veya 0850 222 56 56 no’lu çağrı merkezinden kolayca ulaşabilirsiniz.



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