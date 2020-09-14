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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 14.09.2020 - 07:19 | Son Güncelleme:

Yapay zeka teknolojisi iki ülkeyi bir araya getirdi

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Yapay zeka teknolojisi iki ülkeyi bir araya getirdi
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İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Muhammed bin Zayid Yapay Zeka Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Merkezi İsrail'in Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Enstitü Başkanı Prof. Dr. Alon Chen ile BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ve Muhammed bin Zayid Yapay Zeka Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sultan el-Cabir'in katılımıyla dün görüntülü olarak imza töreninin gerçekleştirildiği belirtildi. 

Enstitü Başkanı Chen önderliğinde bir İsrail heyetinin gelecek hafta anlaşmanın ayrıntılarını ve uygulama yollarını görüşmek için Abu Dabi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

İşbirliği, yapay zeka alanında ortak çalışmaları, doktora sonrası öğrenciler ve araştırmacıları için değişim programları, bilim adamlarının değişimi, konferans ve seminerler düzenlenmesi, yapay zeka için ortak bir sanal araştırma enstitüsü kurulmasını içeriyor. 

Açıklamada, bu işbirliğinin Tel Aviv ile Abu Dabi arasında salı günü ABD'nin başkenti Washington'da imzalanacak normalleşme anlaşması kapsamında gerçekleştiği aktarıldı. 

BAE ve İsrail'in iki yüksek öğretim kurumu arasında ilk kez böyle bir anlaşma imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu. İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imza töreni, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.

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