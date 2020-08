Yapay zeka teknolojisi ihracat sektörüne de girdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda geliştirilen, Türkiye’nin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlamayı amaçlayan, yapay zeka destekli “Kolay İhracat Platformu”nu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde tanıttı.



Mevcut ihracatçıların yanı sıra ihracatçı adaylarının e-devlet şifresi ile giriş yapabileceği Kolay İhracat Platformu’nda, yeni nesil teknolojiler, veri bilimi ve yapay zeka bileşimi ile 10 milyon satırı aşkın veri işlenerek, ihracatçıya kolay ve güvenli bir şekilde, tek bir kanaldan ulaştırılıyor.



İhracatta devrim niteliği taşıyan Kolay İhracat Platformu, Akıllı İhracat Robotu, Pazara Giriş Haritaları, İhracat Kokpiti gibi modülleriyle dünyadaki benzerlerinden ayrışıyor. Platform ayrıca, uluslararası birçok veri tabanı ile entegre olarak, canlı veri akışı sayesinde ihracatçılara anlık veriler sunuyor. Kolay İhracat Platformu tüm bu özellikleri ile, benzerleri arasında açık ara en kapsamlı ve öncü platform olarak öne çıkıyor.



“Her ihracatının yapay zeka teknolojisi kullanan bir danışmanı olacak”



Kolay İhracat Platformu ile her ihracatının yapay zeka teknolojisi kullanan bir danışmanı olacağını söyleyen Pekcan, “Bakanlık olarak özellikle dijitalleşeme ve otomasyon projelerine önem veriyoruz. Kolay ihracat platformundan önce bugüne kadar dijitalleşme ve otomasyon merkeze alan Türkiye’nin ticaretin en hızlı, kolay ve güvenilir yapılan ülkeler arasında yer alması için çalışmalarımıza odaklandık” dedi.



Bakanlık olarak dijitalleşmeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Pekcan, “Bakanlık olarak dış ticaret ile 7 ayrı dijital projeyi, iç ticaret ile ilgili 15 projeyi, gümrüklerle ilgili 12 eğitim ve bilgilendirme ile ilgili 7 projeyi devreye almışız. Gümrüklerin dijitalleşmesine çok önem verdik. Gümrüklerde dijitalleşme de Avrupa çok öndeyiz. Pandemi döneminde tüm dış ticaret firmalarımız evlerinde veya iş yerlerinden gümrük işlemlerini yapabildiler”diye konuştu.



“Bugüne kadar devreye alınmış en gelişmiş ihracat destek platformu olduğunu açıklamaktan gurur duyuyoruz”

Bakan Pekcan, kolay ihracat platformunun kapsamı, niteliği, hedef kitle ve etki alanı ayrıca içinde barındırdığı teknoloji itibarıyla bugüne tamamladıkları tüm projelerin ötesine geçtiğini belirterek, “Türkiye olarak ekonomik büyümede, kalkınmada yerli ve milli üretim ve ihracatta çok ciddi hedeflerimiz var. Bunu gerçekleştirebilmek için dijital ekonomiye adapte olmalıyız. Firmalarımızı dijitalleşme alanında desteklemenin ötesinde bakanlık olarak kendi iç süreçlerimizde sunduğumuz hizmetlerde dijital teknolojileri yakından takip ediyor, bunları iş süreçlerimize adapte ediyoruz. Kolay ihracat platformumuz bu vizyonla geliştirdiğimiz projelerin en son ve en gelişmiş hali. Kolay ihracat platformumuz ile dış ticarette yepyeni bir döneme geçiyoruz. Hem ihracatımız, hem de bakanlığımız için yeni bir sayfa olarak değerlendiriyoruz. Kolay ihracat platformu dünyadaki benzer örneklerinde açık ara ayrışıyor. Benzer platformları detaylı olarak inceledik. Platform, kapsamlı sürdürebilirliği ve kullanıcı dostu ve gelişmiş veri analiz yöntemlerine sahip. Bu güne kadar devreye alınmış en gelişmiş ihracat destek platformu olduğunu açıklamaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



“İhracatı tabana yaymak istiyoruz”



Bakan Pekcan, “Kolay ihracat platformu ile başta 90 bin ihracatçı 3 milyonu aşkın KOBİ olmak üzere ihracat hedefi olan tüm girişimcilere ulaşmak istiyoruz. Amacımız ihracatı tabana yaymak, KOBİ’lerimizi, girişimcilerimiz ve kooperatiflerimizi ihracatçı yapmak. Bu doğrultuda onların çalışmalarına destek olmak, yön vermek, aynı zamanda da yeni alternatif pazar açılımları yapabilmek, yeni, tamamlayıcı ve yan ürün ihracatını da desteklemek üzere bu platformumuzu yönlendirdik” dedi.



Platformun kalbinde akıllı ihracat robotu isminin verildiği hedef pazar tavsiye modülü bulunduğunu belirten Pekcan,”Burada firmalarımıza ilgilendikleri ürünler için hangi pazara açılmaları noktasında objektif veriler verecek. İhracatçılarımızın ve potansiyel ihracatçılarımızın, ihracata hazırlık ve ihracat süreçlerinde ihtiyacı olan her türlü bilgiye bu platform üzerinden ulaşabilecekler. Ayrıca kullanıcı dostu kolay ulaşılabilir bir platform. Yapay zeka teknolojisini etkin kullanarak pazar önerisi yapacak. 5 bin 400’den fazla ürünle ilgili, 190’dan fazla ülke, 10 binden fazla veri alanı için 10 milyon satırdan fazla veriyi kullanarak sonuç verecek. Kolay ihracat platformunda 15 farklı yerli ve yabancı kaynaktan sayısal veri ve bilgi akıyor olacak. Ticareti doğrudan destekleyen bir danışmanlık hizmetini tüm firmalarımıza ve girişimcilerimize vereceğiz” şeklinde bilgi verdi.



Akıllı ihracat robotu



Kolay ihracat platformu içinde oluşturulan ‘akıllı ihracat robotu’ modeli hakkında bilgi veren Pekcan, “İhracatçı ürünüm için hangi ülkelere ihracat yapmalıyım? Hedeflediğim ülkelere hangi ürünler satılabilir? İlgilendiğim ülkedeki pazar payımız nedir? Bu ülkedeki rakiplerim kimlerdir? Gibi sorularının cevaplarını akıllı ihracat robotu üzerinden alacaklar. Robot, küresel ticaret seviyesini, ülkemizin o üründeki ihracat düzeyini, firmanın ihracat geçmişini, firmanın pazar tercihlerini de dikkate alarak, 4 katmanlı bir analiz çerçevesinde, ihracatçımıza hedef pazarlarla ilgili önerilerini sunacak. Bu sayede hem ülkemizin rekabetçi olduğu pazarları hem de pazar çeşitlendirmesi için en uygun ülkeleri çok kapsamlı ve güncel bir veri setine dayanan analitik bir yaklaşımla firmalarımıza sunmuş oluyoruz” diye konuştu.



“Birinci fazı bugün devreye alıyoruz”



Bakan Pekcan, platformda birinci fazın bugün devreye alındığını, ikinci fazdaki çalışmaların da yılsonuna kadar tamamlamış olacağını söyleyerek, birinci fazda 6 modül bulunduğunu kaydetti. Bakan Pekcan bu modülleri; “akıllı ihracat robotu, pazara giriş haritası modülü, ülke sayfası modülü, sektör sayfası modülü, ihracat kokpiti modülü ve mevzuat modülü” şeklinde sıraladı.



Pazara giriş haritası ve ülke sayfaları



Platformun Pazara Giriş Haritası ve Ülke Sayfası modüllerinde ise hedef pazarla ilgili sosyo-ekonomik göstergeler ve rakip ülke firmalarının pazar payları ve büyüklükleri gibi kritik bilgiler yer alacak. Ayrıca; Gümrük vergisi oranları, tarife dışı önlemler, Menşe belgesi örnekleri, Tercihli ticaret koşullarını sağlayan Anlaşmalar ve kümülasyonlara ilişkin bilgiler, Yurt dışındaki ticaret müşavirlerimizce belirtilen güncel gelişmeler ve ayrıntılar, Ülke ve sektör bazında ithalat ve ihracat verilerindeki değişim ve trendler, İhracatta zorunlu belgeler, Pazara girişteki temel koşullar, kriterler ve mevzuat gibi; pazara girişte bir ihracatçının ihtiyaç duyacağı hemen her bilgi, en etkin görsellerle ve en güncel haliyle ihracatçımızın kullanımına sunulmuş olacak.



1 milyon farklı pazara giriş haritası



Kolay İhracat Platformunda, bu kadar büyük veri ve çok sayıda entegrasyon kullanılarak ürün ve ülke özelinde 1 milyon farklı Pazara Giriş Haritası oluşturabiliyor. Bu haritalar 5400 ürün ve 190 ülke özelinde farklılaşabiliyor. Sektörel haberler ve fuarlar, sektöre yön veren global trendler, ilgili ürünler için ihracat potansiyeli en yüksek ilk 10 Pazar, sektörün Türkiye’deki durumu gibi kritik bilgiler yine etkili görsellerle tek bir yerde sunulmuş olacak.



İhracat kokpiti modülü



Kolay İhracat Platformumuzun en temel amaçlarından bir tanesi de her firmamıza, kendi firmaları bazında, firmaya özel, terzi usulü içerikler üretebilmek. İhracat Kokpiti adını verdiğimiz Modül bu prensiple çalışacak. Platformda, her firma kendisine ait bir web sayfası oluşturmuş olacak.



İhracat Kokpiti, ihracat miktarı veya Bakanlığımızdan kullandıkları devlet destek tutarı potansiyelin altında olduğu değerlendirilen firmalarımıza özel yönlendirmeler yapabilecek ve firma özelinde tavsiyelerde bulunabilecek. Ayrıca firmalarımız kendi favori ülke ve sektör sayfalarına hızla ulaşarak güncel haber ve etkinlikleri kolaylıkla takip edebilecekler.