Yapay zeka tabanlı Akıllı Arı Kovanı Takip Sistemi projesi ödül aldı

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından düzenlenen, gençlerin çevre, eğitim, finansal okuryazarlık, kültür – sanat, sağlık, spor, teknoloji ve toplumsal alanlarda fikirlerle yarıştığı Hayal Edin Gerçekleştirelim sosyal invasyon proje fikirleri yarışmasının yedinci döneminin kazananları belli oldu.

Türkiye genelinde 132 farklı üniversiteden, 1.134 projenin başvurduğu yarışmada Birincilik Ödülü’nün sahibi Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Arı Kovanı Takip Sistemi projesi oldu. 2013 yılında başlayan ve üniversitelilerin yıldan yıla ilgisinin arttığı Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Proje Fikirleri Yarışması’na bugüne kadar 10 bine yakın başvuru yapıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle Hayal Edin Gerçekleştirelim Sosyal İnovasyon Proje Fikirleri Yarışması’nın yarı final ve final aşamaları dijital platformda tamamlandı. Birbirinden değerli binlerce yaratıcı fikir içerisinden ilk 100’e girmeye hak kazanan projeler girişimciye dönüş online platformuna dahil olarak projelerini geliştirmek üzere finale uzanan süreçte gerekli aşamaları geçti. 100 proje içerisinden ön değerlendirme görüşmeleri kurulan online sistem üzerinden yapıldı ve ilk 10’a kalan finalistler 3 hafta boyunca, eşleştikleri KKB Yöneticisi ile mentorluk görüşmesi gerçekleştirdi. Mentorluk desteğinin ardından finalistler projelerini anlattıkları bir video hazırladılar, bu videolar da jüri üyelerimize, proje dokümanları ile birlikte ulaştırıldı. Jüri değerlendirmesi ile birlikte kazananlar Hayal Edin Gerçekleştirelim web sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden açıklandı.

Yarışmada ‘Birincilik Ödül’ünü, jüriden en yüksek puanı alan Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Arı Kovanı Takip Sistemi projesiyle Kırklareli Üniversitesi öğrencisi Kemal Akkuş almaya hak kazanarak 30.000 TL tutarında ödülün sahibi oldu. Proje ile arı kovanlarının uzaktan kontrol edilebileceği bir mobil uygulama ile fiziksel kovan kontrolünde yaşanan ezilmelerden kaynaklı arı ölümlerinin azaltılması, verimin artırılması, zaman ve maliyet kaybının da azaltılması hedefleniyor.

İkincilik Ödülü, Algae Biodiesel projesine verildi

İkincilik Ödülü ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Selen Şenal’a ait olan Algae Biodiesel projesine verildi. Proje sahibi öğrenci 20.000 TL’lik ödülü almaya hak kazandı. Proje ile çevrede ve atmosferde kirlilik yaratan atık suların ve CO2’in yarattığı problemleri önlemek için bu kaynakları mikroalgler yardımıyla arıtarak ve absorbe ederek elde edilen biyokütleden biyodizel üretilmesi amaçlanıyor.

Üçüncülük Ödülü, Avus Akıllı Güç Devreleri projesinin oldu

İstanbul Kültür Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri Mustafa Yılmaz ve Mehmet Can Doğan’ın hazırladığı Avus Akıllı Güç Devreleri projesi üçüncü olarak 15.000 TL’lik ödülü almaya hak kazandılar. Proje ile dış aydınlatmalarda sıklıkla karşılaşılan gün batımından erken açılma, geç kapanma ya da gün ortasında çalışma gibi problemlere çözüm sunarak gereksiz enerji tüketimini ortadan kaldıran akıllı güç devrelerinin kullanılması amaçlanıyor.

Findeks Özel Ödülü’nün sahibi Mahall projesi oldu

Findeks Özel Ödülü ise Mahall projesinin sahiplerine verildi. Boğaziçi Üniversitesi’nden Umut Ulaş Tarhan ve Ferkan Yaman projeleri ile 10.000 TL’lik ödülü almaya hak kazandılar. Proje ile komşuluk ve mahalle kültürünün dijital ortamda tekrar canlandırılması ile birlikte ekonomik anlamda katma değer sağlayarak mikro düzeyde döngüsel ekonomi kurulması hedefleniyor.

İlk 10 sıralamasında yer alan kalan projeler ise Jüri Özel Ödülünü almaya hak kazanarak 1.000 TL’nin sahibi oldu. Jüri Özel Ödülü kazanan projeler diğer projeler ise şöyle sıralandı:

Proje Adı: Unkurtları ile Plastik Geri Dönüşümü

Öğrenci Adı: Onur Can Mığırdağı, Kemal Gökçay, Duha Yurtbay

Üniversite: İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi

Proje Detayı: Proje ile plastik atıkların doğada geç çözünmesine çözüm olarak plastik ile beslenen unkurtlarının plastiklerin geri dönüşümünde kullanılması amaçlanıyor.

Proje Adı: Teener Network

Öğrenci Adı: Asım Köroğlu, Berkay Güler, Fatma Şeyma Çankaya

Üniversite: Dumlupınar Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Proje Detayı: Proje ile gönüllülük bilincini üniversite öncesi bireylerde (yaygınlaştırarak Türkiye’de gönüllü sayısını ve gönüllü çalışma saatini artımak ve bireyleri ilgi alanlarında profesyonel gönüllülük projeleriyle buluşturmak amaçlanıyor.

Proje Adı: Prospektüs App

Öğrenci Adı: Deniz Erten

Üniversite: Trakya Üniversitesi

Proje Detayı: Proje ile tıbbi ilaçların en basit ve en doğru ifadelerle kullanımın talimatları, içerdiği etken maddeler, hangi durumlarda nasıl alınması gerektiği ve olası yan etkilerinin yer aldığı bir mobil uygulama amaçlanıyor.

Proje Adı: Spolly

Öğrenci Adı: Emre Uzun

Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Proje Detayı: Proje ile yabancı dil öğrenimini kolaylaştırmak ve pratik yaparken oluşan hata yapma kaygılarını ortadan kaldıracak yapay zeka tabanlı bir mobil uygulama amaçlanıyor.

Proje Adı: Bekçi Arama ve Kurtarma Sistemleri

Öğrenci Adı: Mustafa Furkan Gedik, Yunus Berfu Özcan, Burhan Karabay

Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Proje Detayı: Proje ile kırsal bölgelerde, ormanlık arazilerde, dağlarda gibi zorlu bölgelerde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere daha hızlı ve daha uzun sürelerde arama yapılmasını sağlayacak teknik ekipman tasarlanması amaçlanıyor.

Proje Adı: Kursponsor

Öğrenci Adı: Hüseyin Anıl Akbaş

Üniversite: Anadolu Üniversitesi

Proje Detayı: Proje ile şirketlerin dilediği sayıda gence ister online ister fiziki kurs / eğitim masraflarını karşılayabilecekleri bir sponsorluk platformu oluşturulması amaçlanıyor.