Yapay zeka 'metal yakalı' çalışanlara dönüşmeye başladı

Öney, yaptığı açıklamada, pandeminin ardından yeni normal, yeni normalin nasıl olacağı ve bireylerin buna nasıl adapte olacağının konuşulduğunu ifade ederek, bugünlerde çok büyük ve hızlı bir dijitalleşme sürecinin yaşandığını söyledi.

Halihazırda 21. yüzyılın değişen ve dönüşen değer ve kavramlarıyla uyum içinde yaşamaya çalışırken, Kovid-19 salgınıyla tüm dünyanın daha hızlı dijitalleşmek zorunda kaldığını aktaran Öney, "Salgın, şirketlerin ve ülkelerin 2-3 yıl bandında planladıkları dijitalleşme sürecini 2-3 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirmelerine sebep oldu." dedi.

"En ihtiyaç duyulan beceriler programlama gibi dijital beceriler olacak"

Zehra Öney, salgın öncesi tahminlere göre, bilgi teknolojileri alanında 2030'a kadar dünya çapında 20 milyon ila 50 milyon iş ortaya çıkabileceğini belirterek, 40 ila 160 milyon kadının daha kalifiye rollere geçmesi gerektiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Dünyada 2030 yılına kadar 400 milyondan 800 milyona kadar bireyin otomasyonla işlerinden olabileceğini aktaran Öney, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası bir araştırma yapıldı ve bu araştırmada, çalışanların yüzde 47'sinin becerilerinin geçerliliğini yitireceğinden dolayı 5 yıl içerisinde işsiz kalacaklarından endişe duydukları sonucuna varıldı. Öyle görünüyor ki 2030 yılına kadar en ihtiyaç duyulan beceriler; bilişim teknolojileri ve programlama gibi dijital beceriler olacak. Tekrar eden, insan hatasına müsait, dijital veriye dayalı, belirli kurallara bağlı çoğu iş, insanların elinden robotların eline geçmeye başladı. Artık robotlar ve yapay zeka; sadece mavi yakalı kesimin işlerini değil, beyaz yakalılara özgü işlerde de kullanılmaya başlanarak 'metal yakalılar' gibi yeni bir çalışan sınıfı oluşturuyor."

"Uzaktan çalışma artık birçok çalışan için öncelik haline geldi"

Wtech Başkanı Öney, bir araştırmada 2022'de 130 milyon yeni iş imkanı oluşacağı ve bunların 70 milyonunun robotlara, geriye kalan 60 milyon işin de yeni teknolojiler hakkında bilgi ve yetenek sahibi insanlara gideceğinin söylendiğini ifade ederek, "Bu da her yaştan insanın işlerini sürdürülebilir kılması için dijital becerilerini geliştirmesi gerektiğini gösteriyor." dedi.

Pandemi sürecinde dönüşen sektörlerden özellikle e-ticarette yüzde 160'lık bir büyüme gözlemlendiğini aktaran Öney, online mobil uygulamalar, online satış uygulamaları, telekonferans ve uzaktan eğitim uygulamalarının çok talep gördüğünü bildirdi.

Uzaktan yürütülen freelance işlere talep arttıkça "gig ekonomi" diye adlandırılan "kendi işinin patronlarının" oluşturduğu ekonominin büyüdüğünü ifade eden Öney, temassız ekonomi tarafında da önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Öney, devamla şunları kaydetti:

"Ödemeler ve satın almalar temassız gerçekleştirilmeye başladıkça da temassız ekonomi kavramları hayatımızda çok büyük yer almaya başladı. Uzaktan çalışma artık birçok çalışan için bir öncelik haline gelirken, şu anda iş gücünün en büyük neslini oluşturan Y neslinin yüzde 40'ından fazlasının iş fırsatlarını değerlendirirken her yerden çalışma esnekliğinin bir öncelik olduğunu görüyoruz.

Temassız ekonomi ve 'gig ekonomi' kavramlarının yaygınlaşmaya başladığı dijitalleşen iş dünyasında yazılım geliştiriciler, bilgisayar programcıları gibi mesleklerin başta olduğu mesleklerin yer alacağı söyleniyor. Gelişen teknoloji, değişen şartlara süratle adapte olan yeni iş modellerinin gelişmesine altyapı sunuyor. Geleneksel iş modelleri ile hayal bile edilemeyecek milyarlarca dolarlık satış rakamları, bu yeni iş modelleriyle gerçek oluyor."

"İnsansı robotlar, metal yakalılar olarak şirketlerde yerini almaya başlıyor"

Zehra Öney, tüm dünyanın "Biz nereye gidiyoruz?" diyerek geleceğe endişe içinde baktığı bu zorlu pandemi sürecinde ekonomilerin ağır darbe aldığını, buna karşın bu krizin çok güzel bir fırsata dönüştürülebileceğini söyledi.

Herkesin dilinde olan "Yapay zeka (AI) bizi ele geçirecek?" algısını kırıp yapay zekayı anlamayı, kullanmayı ve yaratmayı öğrenmeye başlamak gerektiğini ifade eden Öney, gelecek 5 yılda "geleceğin teknolojileri" diye isimlendirilen ancak günümüz teknolojilerinin en önemli yapı taşı olan bulut teknolojisi, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, 5G ve makine öğrenimi gibi alanların iş dünyası üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Tüm bu teknolojilerin entegre olacağı yeni sistemde gelecek vadeden mesleklerin genelde yaratıcılık, insan ilişkileri gerektiren iş kolları olacağını savunan Öney, şöyle konuştu:

"İnsanlar, çalışma saatlerinin yaklaşık yüzde 10 ila 20'sini tekrarlayan bilgisayar görevlerine harcıyordu. Bu da kolayca otomatikleştirilebilecek süreçlerde harcanan oldukça büyük bir zamanı göstermekteydi. Artık bu süreçler yapay zeka ve robotlar ile otomatikleştiriliyor. İnsansı robotlar, metal yakalılar olarak şirketlerde yerini almaya başlıyor. Bu dönüşüm ile de bir sürü yeni iş tanımı ortaya çıkıyor. Bunlara da 'öngörülemeyen geleceğin meslekleri' diyoruz. Bu başlık altında birçok meslek adı oluştu.

Verinin, gelecekte para kadar değerli olup para gibi kullanılacağı düşünüldüğünden veri mühendisleri, veri dedektifleri, veri yorumlayıcıları ya da veri ayıklayıcıları gibi meslekler oluştu. Gelecekte insansız hava araçları da çok kullanılmaya başlanacağı için drone operatörleri yine çok yükselişte olan bir meslek grubu olacak."

"Blockchain mimarları, karşılıklı güven sağlamada çok önemli rol oynayacak"

Wtech Başkanı Öney, Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 68'inin akıllı şehirlerde yaşayacağı ve 2021 itibarıyla da akıllı şehirler için yapılan teknoloji harcamalarının 135 milyar dolara ulaşacağını aktardı.

Akıllı şehirlerin sayısı arttıkça siber şehir analistlerinin teknolojiyi çalışır durumda tutacağını belirten Öney, "Yakın gelecekte Blockchain mimarları, karşılıklı güven sağlamada çok önemli rol oynayacak. Yapay zeka ve robot mühendisleri, 3D üretim mühendisleri, artırılmış gerçeklik geliştiricileri, artırılmış gerçeklik yolculuğu oluşturucular, sanal gerçeklik geliştiricileri, nanoteknoloji mühendisleri, iklim kontrolü mühendisleri, biyoteknologlar, yaşlanma karşıtı uygulayıcılar, gen sekanserleri, epigenetik terapistler gibi daha nice meslek gelecekte yerlerini almaya şimdiden başladı." şeklinde konuştu.



