Yapay zeka ile çalışanlar her yerde üretken olabilir

Yeni normalle birlikte değişen çalışma şartları hakkında konuşan Dell Technologies Kurumsal Çözümler Ülke Satış Lideri Ümit Yeşiltaş, "Bilgisayarlar, çalışma şekillerimizi yeniden düşünmemiz, hatta daha üretken olmak için neye ihtiyacımız olduğunu ön görmemiz için merkezi bir rol oynuyor. Günün son görüntülü görüşmesine giriş yaptığınız andan itibaren, çalışma şeklinize adapte olan bir bilgisayara ihtiyaç duyarsınız. Tam da bu nedenle, bir yandan sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru ilerlerken daha akıllı çalışma, daha uzun pil ömrü, güçlü hoparlörler, kompakt tasarımlar ve özel iletişim desteği sunan yenilikleri ülkemize getirmeye çalışıyoruz" dedi.



Profesyonellerin iş hayatında talep ettikleri cihazlar hakkında bilgi veren Yeşiltaş, "Taşınabilirlik ile üretkenlik özelliklerini doğru şekilde dengeleyerek sunabilmek kritik öneme sahip. Profesyoneller, cihazlarını açtıklarında işlerini yapabilmek adına gereken tüm özelliklerin tek bir cihazda mevcut olduğunu bilmek istiyor," dedi.



Yeşiltaş sözlerine şu şekilde sürdürdü: "İnsanlar daha küçük ayak izine sahip daha büyük ekranlar, kusursuz arama kalitesi için sağlam hoparlörler, hareket halindeyken Wi-Fi'den 5G'ye geçebilme becerisi ve performansı optimize edip arka plan gürültüsünü ortadan kaldırarak nihayetinde her yerde daha akıllı ve daha hızlı çalışabilmelerini sağlayacak yerleşik yapay zeka becerileri istiyor.”



Profesyoneller; Latitude, Precision ve OptiPlex cihazlarında bulunan Yapay Zeka (AI) tabanlı otomatikleştirilmiş optimizasyon teknolojisi Dell Optimizer ile daha akıllıca çalışabiliyor. Yerleşik yazılım, her bir kullanıcının nasıl çalıştığını öğrenir ve ellerindeki en önemli göreve odaklanabilmelerine yardımcı olmak için kullanıcıların davranışlarına adapte oluyor. Genel uygulama performansını geliştirmek, daha hızlı oturum açma ve güvenli kilitleme sağlamak, görüntülü görüşmelerde yankıyı ortadan kaldırmak, çevre gürültüsünü azaltmak ve pil ömrünü uzatmak üzere perde arkasında çalışıyor.



Yeni Dell Workforce Persona QuickStart ile BT departmanları, uzaktan çalışanlardan içerik oluşturuculara ve mühendislere kadar çalışan ihtiyaçlarını, çalışma tarzını ve konumunu en iyi şekilde destekleyecek cihazları dağıtılmak üzere belirleyebilir.

Dell Technologies on Demand portföyünün bir parçası olan Dell PCaaS ile büyük girişimlerden küçük işletmelere kadar tüm şirketler, çalışma sermayesinin yönetimine yardımcı olması için Dell'in bilgisayarlarına, desteğine ve yazılımlarına makul, tahmin edilebilir maliyetlerlerle erişebilir. İşletmeler, filolarını en yeni bilgisayarlarla 36 ayda bir tazeleyebilir.



Latitude, Precision ve OptiPlex portföylerinden oluşan yeni cihazlar, geri dönüştürülmüş malzemeleri, sürdürülebilir ambalajları, enerjiyi verimli kullanan tasarımları ve EPEAT Gold tescilleriyle Dell'in sürdürülebilirliğe bağlı kalma ilkesini ileri taşıyor.