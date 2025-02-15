Yapay zeka Gemini geçmişi hatırlıyor

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Arkadaşınızın ya da aile üyelerinizin, daha önce söylediğiniz şeyleri hatırlamamasına sinirlendiğiniz oldu mu? Google'ın Gemini sohbet robotu ile bu sinir harbini yaşamanız gerekmeyecek.



Google, şirket blog gönderisinde Gemini'nin tüm geçmiş konuşmalarınızı hatırlayabileceğini, böylece gelecekteki yanıtlarını daha iyi çeşitlendirebileceğini duyurdu.

Geçmiş konuşmalarınızı özetleyebilecek olan Gemini, mevcut sorgunuzla ilgili olan bir noktadan referans alabilecek.



Google'a göre, böylece Gemini ile geçmiş sohbetleriniz arasında arama yapmanız da gerekmeyecek.



Tabii isterseniz, sohbet geçmişinizi silme şansınız da var. Şu anda bu özellik sadece Gemini Advanced abonelerine ve sadece İngilizce dilinde sunuluyor.



Google, bunu yakında Google Workspace Business ve Enterprise kullanıcılarına da sunacağını ve farklı diller için desteğin geleceğini de açıkladı.



Bu güzel bir gelişme, tabii ki Gemini geçmiş konuşmalarınızı kullanıp, gerçekleri saptırmadığı sürece.