Yapay zeka evreninde Manus AI heyecanı! Dünyanın ilk tam otonom yapay zeka aracı iddiası...

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Çinli bilim insanları, dünyanın ilk tam otonom AI ajanı olarak tanıttıkları Manus AI'yi geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurmuştu. Minimal insan müdahalesiyle web siteleri oluşturmak gibi karmaşık görevleri bağımsız olarak tamamlayabilen Manus AI, yapay zeka alanında DeepSeek ve OpenAI o1 gibi modellerin önüne geçerek yeni bir soluk getiriyor.

MANUS'UN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ



tam otonom: Manus, tek bir kullanıcı komutuyla baştan sona karmaşık görevleri yönetebiliyor. Manus, geleneksel chatbotlardan farklı olarak, çok az insan müdahalesi gerektiriyor.

Görevler: Manus, özgeçmişleri sıralamak, adayları değerlendirmek ve verileri anında elektronik tablolara düzenlemek gibi işleri yapabiliyor. Ayrıca, borsada aktif olarak bulunan bir kullanıcı için stok piyasası eğilimlerini değerlendirebiliyor ve internetten bilgi topluyor.

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Web Geliştirme: İnteraktif web siteleri oluşturabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor

"BU BİR SOHBET ARACI DEĞİL"

Manus'un kurucu ortağı Yichao 'Peak' Ji Çarşamba günkü videoda “Bu sadece başka bir sohbet robotu ya da iş akışı aracı değil” dedi.

Yichao 'Peak' Ji, Manus AI için "Bu, kavrama ve uygulama arasındaki boşluğu dolduran tamamen otonom bir ajan.” ifadesinde bulundu.

KULLANICILAR OTURUMU KAPATSA DAHİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Şirket, Manus'un hisse senedi trendlerini analiz edebileceğini, web'den veri toplayabileceğini ve hatta sıfırdan etkileşimli web siteleri oluşturabileceğini söylüyor.

Manus AI, bulutta çalıştığı için kullanıcılar oturumu kapatsa bile çalışmaya devam ediyor.

GAIA TESTLERİNDE ÖNDE YER ALIYOR

Manus'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, GAIA (modelleri karşılaştırma aracı) kriterinde OpenAI'nin Deep Research modelinden daha iyi performans gösteriyor.

Şimdilik Manus'a erişim sınırlı olup, test için davetiye gerekiyor.

CLAUDE VE QWEN MODELLERİNİ KULLANIYOR

Lansman videosunda Manus'a güç veren birden fazla farklı model olduğu ima edilirken, Manus'un kurucu ortağı Yichao 'Peak' Ji, şu anda Claude 3.5 Sonnet v1 ve Alibaba'nın Finetunes (ince ayarlı) Qwen modellerini kullandığını ifade ederek duruma açıklık getirdi.

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Ji, “Manus'u inşa etmeye başladığımızda elimizde yalnızca Claude 3.5 Sonnet v1 vardı (long-CoT, yani muhakeme tokenları değil), bu nedenle çok sayıda yardımcı modele ihtiyacımız vardı. Şimdi Claude 3.7 gerçekten umut verici görünüyor, dahili olarak test ediyoruz, güncellemeleri yayınlayacağız!" açıklamalarında bulundu.

TARTIŞMALARA DA GEBE KALDI

Manus, diğer yapay zeka araçlarına göre her ne kadar bir rüya gibi görünse de eleştiri oklarının nasibini almaktan kaçamadı.



Orijinallik Soruları: Bazı kullanıcılar, Manus'ın Anthropic'in Claude3 gibi mevcut modelleri kullandığını ve orijinal olmadığını öne sürdü. Manus'un geliştiricileri, Alibaba'nın Qwen modellerinin fine-tuned versiyonlarını kullandıklarını açıkladı.

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Veri Gizliliği: Manus'un veri depolama ve erişimine ilişkin endişeler var. Çinli yetkililerin verilere erişip erişemeyeceği sorusu gündemde yer aldı.

Pazarlama Stratejileri: Manus'un sınırlı erişimle tanıtılması, bazı uzmanlar tarafından "açlık pazarlaması" olarak eleştirildi.

YAPAY ZEKA GELİŞİMİ ÜZERİNDE BÜYÜK BİR ETKİYE SAHİP OLACAK

Manus, Çin'in ABD ile yapay zeka yarışında geri durmadığına vurgu yapıyor. Manus'un, geleneksel kodlamayı değiştirebilecek bir araç olduğu düşünülürken, şeffaflık ve açıklık noktasındaki eksikliği ise şimdilik göze batan konular arasında yer alıyor.