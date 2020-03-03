Yapay zeka dijital rapor asistanlı Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımlandı

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojideki gelişimi ve dijital dönüşümü ürün ve hizmetlerine yansıtan banka, "2019 Entegre Faaliyet Raporu"nu "Gelecek 10 Yıl" konseptiyle duyurdu.

Raporu okumak isteyen web sitesi ziyaretçileri, diyalog bazlı yapay zeka çözümü olan Dijital Rapor Asistanı sayesinde raporun içeriklerine hızla ulaşabiliyor. Dijital Rapor Asistanı, web sitesi ziyaretçilerinin rapor içeriğiyle ilgili sorularına Türkçe ve İngilizce cevap veriyor, linkler paylaşarak rapor deneyimini zenginleştiriyor.

Rapor kapsamında Garanti BBVA yönetimi de mega trendler, dönüşen iş modelleri ve kendi alanlarındaki yansımaları doğrultusunda 2030 görünümünü aktardı. Rapora ve ses kayıtlarına garantibbvafaaliyetraporu.com adresinden ulaşılabiliyor.

"Sürdürülebilir kalkınma ekseninde teknoloji ile insani değerleri bir bütün olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, son 10 yılda teknolojinin hayatlarına getirdiği hızlı dönüşümü, değişen alışkanlıkları, ihtiyaç ve beklentileri iş modellerine, ürün ve hizmetlerine sürekli olarak yansıttıklarını aktardı.

Gelecek 10 yılda da değişimin büyük bir hızla devam edeceğini, bu süreçte iş dünyasının risk ve fırsatlarının aynı oranda artacağını belirten Baştuğ, şunları kaydetti:

"Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Risk Raporu'nda iklim değişikliğiyle bağlantılı çevresel riskler, hem etki hem olasılık açısından en büyük 10 risk içinde en başta geliyor. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik günlük hayatımızın sıradan bir parçası olacak."