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Teknoloji
Haber Giriş: 08.05.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Yapay zeka bir saniyeden kısa bir sürede tehdidi tespit edecek

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Yapay zeka bir saniyeden kısa bir sürede tehdidi tespit edecek
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Fortinet, tehditleri daha hızlı ortadan kaldırmak ve zaman tüketen manuel güvenlik analiz görevlerini yönetmek için kendi kendine öğrenen Derin Sinir Ağı'ndan (Deep Neural Networks, DNN) faydalanan şirket içi çözümü FortiAI'yı tanıttı.

FortiAI'ın Virtual Security Analyst ürünü, FortiGuard Labs tarafından geliştirilen çözüm, siber güvenlik tehdit istihbaratını doğrudan kurumun ağına ekleyerek gelişmiş tehditleri bir saniyeden kısa sürede tespit edebiliyor. 

KURUMLAR GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYEN BİR SAVAŞIN İÇİNDE

Güvenlik mimarları, tehditleri keşfederken ve ortadan kaldırırken aşağıdaki gibi birçok sorunla karşı karşıya kalıyor:

Siber suçlular daha da akıllı hale geliyor. Geleneksel siber tehditler devam ederken, gelişmiş tehditler, çoğunlukla yapay zeka, öğrenen makineler ve açık kaynak toplulukları üzerinden daha akıllı hale geliyor. Bu yüzden kurumlar ve savunma mekanizmaları, tehditlerin bu dönüşümü karşısında güçlük çekiyor.

Saldırı zemini genişliyor. Milyonlarca yeni uygulamalar, bulutun daha fazla benimsenmesi ve bağlı cihazlarının sayısının artması, güvenlik ekiplerinin düzgün bir şekilde korumasını ve yönetmesini gerektiren milyarlarca sınır/uç nokta oluşturuyor. Birçok potansiyel giriş noktasından ötürü şirketler tehditlere karşı zorluk yaşıyor.

Şirketler siber beceri eksikliğinden dolayı kısıtlanıyor. Siber güvenlik sektörünün karşılaştığı beceri eksikliği, kurumlar için en önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Potansiyel ve aktif tehditler arasında düzgün bir şekilde öncelik belirleyecek, araştıracak ve karşılık verecek yeterli beceriye sahip profesyonel sayısı gerekenden az. Böylece siber suçlular geleneksel güvenlik süreçlerinin ve araçlarının önüne kolayca geçebiliyorlar

FortiAI, hizmete alındığı kuruma özel olarak tehditlerin bilimsel analizinden yola çıkarak karmaşık kararlar verebilmek için insan beynindeki nöronları taklit eden ve Derin Sinir Ağları olarak da bilinen Derin Öğrenim teknolojisinden avantaj kazanıyor. FortiAI'ın yapay zekası gelişmeye devam ederken, şirketler de tehdit korumasını etkili bir şekilde dönüştürmek ve benimsemek için FortiAI'ın Virtual Security Analyst ürününden faydalanıyor. 

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde, Apple'da daha önce birçok kez bulduğu açıklar sayesinde değişik miktarlarda ödül kazanan Çayan Temel (21), şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı da ortaya çıkardı. Karşılığında firma tarafından 1,5 TL değerindeki müzik klibi hediyesiyle ödüllendirilen Temel, "Bu durumu Apple?a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum, ama gerçek" dedi.
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