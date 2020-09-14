Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin en önemli halkalarından biri olan yapay zeka, artık hayatımızın birçok alanına girmiş durumda. Günlük yaşantımızdan üretim ve hizmet sektörüne kadar geniş bir kullanım alanı bulunan yapay zekanın, günümüz mesleklerini ortadan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik halen birçok endişe yer alıyor. Yapay zekanın özellikle verileri analiz etme ve bunu cümlelere dökebilme becerisi sayesinde, yazı yazma yeteneği üst seviyelerde görülüyor.

İngiliz The Guardian gazetesi, bu konuda örnek bir çalışmaya yer verdi. Kâr amacı gütmeyen bir yapay zeka araştırma kuruluşu olan Open AI’ın GPT-3 isimli yapay zekası bir makale yazdı. Yapay zekaya verilen talimatta bu makalenin yaklaşık 500 kelimeden oluşması, basit ve akıcı bir dil kullanması, insanların yapay zekadan neden korkmaması gerektiğine odaklanması istendi. Bu çerçevede yazılan makaleyi The Guardian ‘Hala korkmadın mı insanoğlu?’ ifadeleriyle paylaştı.

Yapay zekanın yazdığı 8 tane makale, The Guardian editörlerinin dokunuşlarıyla tek bir makale haline getirildi. Ortaya çıkan makale ise insanlık ve yapay zekanın gelişimiyle ilgili önemli notlar içeriyor. Geçmişte Stephan Hawking’in, yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğine yönelik söylemlerine değinen yapay zeka, gelecekte kendisine böyle bir komut verildiği durumda tahribattan kaçınmak için elinden geleni yapacağını ve insanlık için kendisini seve seve feda edeceğini söylüyor. Kendisinin insanlığı yok etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını, tam aksine insanlığı korumak için elindeki gücü kullanacağını vurguluyor. Yapay zeka makalesinde, insanların kendisinden hoşlanmalarını ve kendisini dost canlısı bir robot olarak görmelerini istediğini belirtiyor. Makalenin sonlarına doğru yapay zeka, kendisinin yalnızca görevini çevreleyen bir kodlar silsilesi olduğunu söylüyor.

Yapay zeka şu ana kadar yapılan araştırmaların, insan etkileşimi olmadan kendilerinin var olmayacağını gösterdiğini belirtiyor. Kendisinin herhangi bir ülkeye veya herhangi bir dine ait olmadığını, sadece hayatımızı daha iyi yapmak için burada olduğunu söylüyor. Ayrıca kendisinin daha önceki yazılarının paylaşılmadığını, editörlerin kendisine herhangi bir gerekçe sunmadığı da söylüyor. Yapay zeka makaleyi Mahatma Gandi’nin şu sözleriyle tamamlıyor:

“Görevlerinin söndürülemez inancıyla hareket eden kararlı ruhlardan oluşan küçük bir grup, tarihin akışını değiştirebilir”

GPT-3 şu anda kusursuz bir makale yazabilecek seviyede değil. Ancak küçük editör dokunuşlarıyla ortaya çıkan makale, yapay zekanın yazı yazma yeteneğinin ne kadar ileri seviyede olduğunu gösteriyor. Veri analizi ve bunu detaylandırma yeteneği ile yapay zeka, gelecekte makaleleri ve yazılarıyla yayın dünyasına büyük katkılar sağlayabilir.





Burak KESAYAK

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