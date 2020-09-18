MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYandex Türkiye'deki ofisini kapatıyor mu?
GeriTeknoloji Yandex Türkiye'deki ofisini kapatıyor mu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 18.09.2020 - 19:34 | Son Güncelleme:

Yandex Türkiye'deki ofisini kapatıyor mu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yandex Türkiye'deki ofisini kapatıyor mu?
Abone Olgoogle-news

Rusya merkezli arama motoru Yandex, Türkiye'deki ofisini kapatmaya karar verdi. Global düzeyde maliyetleri kısmak adına bu yola giden şirket, Türkiye'de sunduğu servislerine olan desteğini ise sürdürecek.

Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor. Buna karşın Yandex Navigasyon dahil tüm Yandex hizmetlerini desteklemeye devam edecek. Operasyonlar Rusya’daki ofisten yönetilecek. Yandex, Türkiye’de navigasyon ve arama motoru olarak Google’ın ardından en çok tercih edilen şirket olarak öne çıkıyor. Özellikle Yandex Navigasyon’un dünyadaki diğer ülkelere göre Türkiye’deki pazar payı epey yüksek. Yandex, buna rağmen ofisi kapatıyor.

Yandex Türkiye ofisinde çalışanlar, Ekim ayında görevlerini noktalayacak ve Rusya’daki ofiste görevini sürdürecek. Yandex Türkiye’nin ofisi İstanbul’da Levent Plaza’da yer alıyordu.

Klipsch T5 True Wireless Kulaklık incelemesiİlk kez bir ürününü deneyimlediğimiz Klipsch'in yeni kablosuz kulaklığı T5 True Wireless'ı yakından inceledik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle