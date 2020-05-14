Yandex Navigasyon, İstanbul'un akşam trafiğini analiz etti

Dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşan yeni tip COVID-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları da hayatımızın bir parçası haline geldi. Kısıtlamaların olmadığı günlerde trafik yoğunluğunun haftadan haftaya arttığı gözlemlenirken, Yandex Navigasyon bu dönemle ilgili bir analiz hazırladı. Yandex, 1 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında sadece hafta içi ve sokağa çıkma yasağı olmayan günleri dikkate alarak 15.00-22.00 saatleri arasında meydana gelen trafik derecelerini ve trafiğin zirveye ulaştığı noktaları inceledi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarının hemen ardından, 4 Mayıs ve 11 Mayıs Pazartesi günlerinde İstanbul’un akşam trafiği yoğunluğu, 1’den 10’a kadar numaralandırılan derecelendirme sistemine göre 6 dereceyi buldu.



Yandex Navigasyon’un analizine göre İstanbul’un trafik yoğunluğundaki artış, mayıs ayında da devam ediyor. Nisan ayında akşam saatlerinde trafik yoğunluğu maksimum 5 derece seviyesindeyken, mayıs ayında 6 dereceye kadar çıktığı günler oldu. Her iki ayda da cuma ve pazartesi günleri trafik yoğunluğunun en belirgin arttığı günler olarak kayda geçti.



Genel ortalamaya bakıldığında da trafik derecesi bakımından nisan ayı ortalaması 2.8 seviyesindeyken, mayıs ayı ortalaması şu ana dek 4.7 seviyesine ulaştı.