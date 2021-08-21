Yaklaşık İşareti Nerede, Nasıl Kullanılır Ve Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Yaklaşık İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Kasa, monitör, klavye ve fare gibi farklı donanımları ile çeşitli yazı, rakam ve sembol yazmak için kullanılan bilgisayarlar ile birçok işlem yapılabilmektedir. Klavye üzerinde üst kısım ve yan kısmında rakamlar bulunmaktadır. Rakamlar kısmında ayrıca numlock alanı bulunur. İşte hem bu alan sayesinde hem de harf bölümü sayesinde yaklaşık işareti yani tilde işareti elde edilir.

Yaklaşık İşareti Nerede, Nasıl Kullanılır ve Yapılır?

Matematiksel işlemlerde kullanılan terimlerin word, excel gibi ofis programlarında kullanımı mevcuttur. Yaklaşık işareti matematikte kullanılan ve gerçeğe en yakın ifadeyi veren değeri ifade etmektedir ve (~) sembolü ile gösterilmektedir. Aynı zamanda matematiksel olarak aşağı yukarı anlamında da kullanılır. Bu işaret bilgisayardan birkaç değişik yol ile de elde edilir.

Bilgisayar Klavyesi ile Yaklaşık İşareti Yapımı

Windows işletim sistemi olan bilgisayarda bu işareti yapmak için ALT GR tuşu ile birlikte "Ü" harfine basılır ve bu ~ işareti elde edilir. Bu iki tuş kullanılması ile elde edilen işarete aynı zamanda tilde adı da verilir.

Bu tilde yani yaklaşık işaretini elde etmenin bir diğer yolu da numlock bölgesinin altında bulunan rakamlar sayesinde yapılır. Bu işlem için öncelikle alt tuşuna basılır. Sonra sırası ile numlock altındaki sayılardan 0126 tuşlarına sırasıyla basılır. Bu işlemlerden sonra sembol elde edilir.