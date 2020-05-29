YaaniMail: Kurumlara da e-posta hizmeti sağlayacak

Kurumsal ihtiyaçlara uygun hazırlanan iOS, Android uygulamaları ya da web üzerinden kolayca kullanılabilen servis sayesinde takvim gibi birçok özelliğe rahatlıkla erişilebiliyor. E-postaların Turkcell Veri Merkezi’ndeki sunucularda şifreli saklandığı YaaniMail, ek bir ücret talep etmeden sunduğu beyaz-kara listeleme, karantina, antivirüs, antispam ve kurumsal imza gibi yetenekleriyle de dikkat çekiyor.

Kolay erişim ve sade tasarımıyla öne çıkan YaaniMail, kurumsal müşterilerinin en çok ihtiyaç duyduğu araçları güvenilir, kolay ve ücretsiz bir şekilde sunuyor. Ücretsiz sunulan bu özellikler arasında yasal metin, imza, feragatname gibi özellikler de yer alıyor. Diğer birçok e-posta servislerinden farklı olarak kullanıcılar, YaaniMail’de antispam ve antivirüs güvenlik katmanından da ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Başka birçok e-posta servisiyle uyumlu çalıştığı için YaaniMail hizmetine kolay şekilde geçiş de yapılabiliyor.

Uzaktan kurup yönetmek kolay

YaaniMail Kurumsal e-posta servisini ister yerinde kurulum talep ederek, istenirse de bulut üzerinden anında kullanıma başlamak mümkün. Web üzerinden erişilebilen Kurumsal Yönetim Paneli ile kullanıcılar alan adlarını tanımlayıp e-posta hesaplarını kolayca oluşturmaya ve yönetmeye başlayabiliyor. Tüm bu süreçte ihtiyaç duyulması anında destek ekipleri Turkcell kalitesiyle 7/24 hizmet sunuyor.



