MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYaani’den 23 Nisan’a özel gün logosu
GeriTeknoloji Yaani’den 23 Nisan’a özel gün logosu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
Haber Giriş: 23.04.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Yaani’den 23 Nisan’a özel gün logosu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yaani’den 23 Nisan’a özel gün logosu

Arama motoru Yaani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için giriş sayfasına bir özel gün logosu hazırladı.

Yerli tarayıcı ve arama motoru Yaani, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir logo hazırladı. Geçtiğimiz yıllarda da kullanıcılarına önemli günlerde ve yıldönümlerinde logolar hazırlayan Yaani’nin 23 Nisan için hazırladığı özel logo açılış sayfasında yer aldı. 

Yaani ana sayfasındaki özel gün logosunda, dünya çocukları resmedildi. Ulusal kıyafetleriyle salıncaklarda sallanan çocukların yer aldığı logonun üzerine tıklanmasıyla dünyanın ilk çocuk bayramı 23 Nisan'a ilişkin bilgilere ve haberlere ulaşılabiliyor.

Yaani özel logo uygulamaları ile önemli günlere ve kültürel olaylara yer vererek dikkati çekmeyi hedefliyor. Yaani kullanıcıları, özel tasarımlı bu logoların üstüne tıklayarak o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere kolayca erişebiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi