XPG'nin yeni belleği Spectrix D50 RGB satışa sunuldu

DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, yeni bellek modeli Spectrix D50 DDR4 RGB’yi Türkiye’de satışa sundu. 32GB’a kadar kapasite seçeneği sunan ve 4800MHz gibi bir frekans hızında çalışabilen ürün

Ürün, Intel ve AMD tarafından üretilen yeni anakartlar ile Ek olarak, cihazın tüm gövdesini kaplayan yaklaşık 2mm kalınlığında bir metal soğutucu bulunuyor. Böylelikle ürünün sıcaklığı artsa da performansın düşmemesi sağlanıyor. XPG D50 RAM’ler cihazın gövdesini tamamen kaplayan sade bir metal soğutucuya sahip. Bu metal yüzeyde yer alan geometrik şekiller ve ürünün üst kısmında yer alan üçgen şeklindeki ufak RGB aydınlatma ise ürünün görünümünü farklılaştırıyor.



Ayrıca ürünün aydınlatma efektleri XPG RGB Sync yazılımı ya da önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımları üzerinden kontrol edilebiliyor.

Ürünün fiyatı ise 359 TL.



