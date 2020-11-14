XPG yeni oyuncu kasası STARKER'ı tanıttı

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen XPG STARKER, ATX formatındaki tüm anakartlarla uyumlu bir yapıda bulunuyor. Sade ön panelin iki yanındaki minimal RGB aydınlatma alanları kasanın görünümünü iyileştiriyor.

Sistemin çalışma performansını olumsuz etkileyebilecek tozların kasanın dışında tutulmasına sağlayan bir tasarıma sahip olan STARKER’da yeni bir toz filtresi yer alıyor. Raylı montaj sistemi sayesinde çıkarılıp takılmasıkolay olan filtre tasarımıyla daha sık temizlik yapılmasının teşvik edilmesi hedeflenmiş.



Kasa boyutları küçültülmüş olsa da değiştirilebilen VGA aparatı sayesinde ekran kartının dikey veya yatay olarak takılmasına imkân tanınmış. 6 adede kadar fanın takılmasına müsaade eden kasanın iç tasarımı hava akışı için yeterli. Farklı boyutta radyatörlerle de uyumlu olan XPG STARKER’ın ön tarafına 360mm, üst tarafına 280mm ve arka kısımda ise 120mm radyatör kullanılabiliyor.



