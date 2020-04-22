XPG, XENIA Gaming Notebook’u tanıtmaya hazırlanıyor

XPG’nin ilk oyun bilgisayarı olma özelliğini taşıyan ürün, Intel ile işbirliği içerisinde tasarlandı. Kullanıcılarına üstün bir performans sunması için XENIA’da Intel Core i7 işlemciye ek olarak NVIDIA GeForce RTX ve GTX grafik kartları ile XPG’nin kendi üretimi olan SSD ve bellekler kullanıldı.

XPG ve Intel İş Birliği

Gücünü Intel’in başarılı Core i7-9750H işlemcisinden alan XPG XENIA, bu sayede kullanıcılarına Thunderbolt 3 bağlantısından ve Intel’in gelişmiş Wi-Fi 6 kablosuz teknolojisinden faydalanma imkânını sunuyor. Bunun yanında içerisinde XPG’nin saniyede 3500MB’a kadar okuma ve 3000MB’a kadar yazma hızlarına ulaşabilen SSD modeli SX8200 Pro ile yüksek hızlı 32GB DDR4 bulunan ürün, kullanıcılara hem oyunlarda hem de büyük güç gerektiren işlemlerde yüksek performans vadediyor.



15.6 inç büyüklüğünde Full HD IPS ekrana sahip olan XPG XENIA, 144Hz tazeleme hızı ve geniş görüş açısı sayesinde akıcı görüntüler ortaya koyuyor. Ürünün yalnızca 5mm genişlikteki ekran çerçevesi, ekran alanını korurken cihazın büyüklüğünü mümkün olduğunca küçültmeyi sağlamış. XENIA, yüksek performansı garantilemek için NVIDIA’nın Turing mimarisiyle tasarlanan grafik kartlarını kullanıyor. Kullanıcılar GeForce RTX 2070 Max-Q veya GTX 1660Ti olmak üzere iki farklı grafik kartına sahip modellerden ihtiyaçlarına uygun olanı seçme şansına sahipler.

XPG XENIA baştan sona oyuncular düşünülerek tasarlandı. Taşınabilir olması için büyük çaba sarf edilen XPG XENIA oyun bilgisayarı yalnızca 1,85 kilo ağırlığında ve 20,5mm kalınlığında. Ürün bu boyutlarına rağmen 10 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Ürünün RGB aydınlatmalı optik anahtarlı mekanik klavyesi ise hem üstün bir tepki süresi hem de uzun kullanım ömrü sunuyor.