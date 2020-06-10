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Teknoloji
Haber Giriş: 10.06.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

XPG Primer oyuncu faresi tanıtıldı: İşte özellikleri

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XPG Primer oyuncu faresi tanıtıldı: İşte özellikleri
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Oyuncular, espor meraklıları için bileşen ve çevre birimleri üreten XPG, yeni oyuncu faresi XPG Primer'ı duyurdu. 12000 DPI çözünürlükteki optik sensörü, RGB aydınlatması ve OMRON tuşları ile dikkat çeken Primer, bakın başka hangi özelliklere sahip?

Yüksek DPI değerinin yanında çift katmanlı PBT malzemeden yapılan fare, ergonomik tasarımıyla kullanırken ve temizlerken rahatlık sağlıyor. Her iki yanı terlemeye dayanıklı tırtıklı bir lastik yüzeyle kaplı olan PRIMER kullanıcılarına tam kontrol ve rahat bir tutuş sunuyor. 

Ayrıca, sadece 98 gram ağırlığındaki farenin kablosu da oyun esnasında bir yere takılmaması ve oyuncuların hareketini kısıtlamaması için hafif olmasına dikkat edilerek ve örgülü şekilde üretilmiş. Bu sayede kullanıcılar hem fareyi farklı yüzeylerde rahatça hareket ettirebiliyor hem de hassasiyet gerektiren işlerde kolaylık elde ediyor. 

XPG Primer oyuncu faresi tanıtıldı: İşte özellikleri

XPG PRIMER gaming fare, üretiminde kullanılan OMRON tuş anahtarları sayesinde 20 milyon tıklamaya kadar kullanım ömrü sunuyor. Fare, oyuncu donanımlarının olmazsa olmazı RGB aydınlatmaya da sahip. 

Ürünün fiyatı henüz açıklanmadı.

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