XPG Prime yazılımı için yeni güncelleme yayınlandı

XPG, mekanik oyuncu klavyesi XPG Summoner için XPG Prime yazılımının 1.0.6 sürümünü yayınladı. Kısa bir süre önce Türkçe tuş dizilimine sahip modeliyle satışa sunulan XPG SUMMONER, fırçalanmış alüminyumdan bir gövdeye ve Cherry MX mavi tuş anahtarlarına sahip. RGB aydınlatması da bulunan ürün, üzerindeki ilave USB yuvası, ses tekerleği ve mıknatıslı bilek desteğiyle geliyor.

XPG Summoner'a yazılım desteği sunmak üzere geliştirilen XPG Prime, kullanıcılara klavyelerini özelleştirmeleri için seçenek sunuyor. RGB efektlerini ayarlama, makro dizileri kaydetme gibi işlemleri son derece basitleştiren yazılımın 1.0.6 Beta sürümü içerisinde 1003 numaralı firmware güncellemesini de barındırıyor.

Yeni sürümle kimi kullanıcıların birlikte ses tekerleği ve parlaklık ayarına ilişkin yaşadıkları sorunlar ortadan kalkıyor. Parlaklığı ayarlamak için birden fazla profil kullanılmasını ve bu profillerin yazılım veya tuş kombinasyonu yoluyla değiştirilmesini önleyen hata da bu sürümde giderilmiş. Benzer şekilde silinen bir makro dizisiyle aynı adda yeni bir makro kaydedilmesini önleyen ve bir makro kaydedildikten sonra “NaN” hatası alınmasına sebep olan hatalar da çözülmüş.



