XPG, GAMMIX S70 M.2 SSD isimli ürününü tanıttı

5G gibi teknolojilerin yayılması ve işlenmesi gereken veri miktarının günden güne artması nedeniyle PCIe Gen4 gibi kısa sürede yüksek miktarda veri aktarılmasına olanak sağlayan teknolojiler yeni nesil depolama cihazlarının gelişiminde önemli bir yer tutacak. Bu kapsamda üretilen GAMMIX S70, PCIe 4.0 teknolojisini kullanıyor. Saniyede 7400MB’a kadar okuma ve 6400MB’a kadar yazma hızına ulaşabilen S70, NVMe 1.4 ve Dinamik SLC Önbellek teknolojilerini destekliyor.



S70 performans bakımından SATA SSD ve PCIe 3.0 SSD’lerin önünde yer alıyor. Bununla birlikte S70 geriye dönük olarak PCIe 3.0 anakartlar ile de uyumluluğa sahip.

XPG tarafından tasarlanan CoolArmor soğutucu, teras benzeri katmanları ile daha geniş bir yüzey alanı oluşturarak ürünün daha etkin biçimde soğutulmasını mümkün kılıyor. Şirketin iddiasına göre bu soğutucu sayesinde S70 yüzde 30’a varan oranda daha serin çalışabiliyor.

Bu özelliklerinin yanında S70 geniş bir aralıktaki olası hataları tespit edip onararak doğru veri aktarımı sağlamak ve daha yüksek TBW sunmak için LDPC hata düzeltme kodu teknolojisine de sahip.

1TB ile 2TB kapasite seçenekleriyle gelen GAMMIX S70’in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise ileri bir tarihte açıklanacak.



