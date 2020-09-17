XPG Gammix S50 Lite tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri
XPG, GAMMIX S50 Lite modeli yeni PCIe Gen 4x4 M.2 2280 SSD’sini duyurdu. Gelişen teknoloji ve git gide artan veri boyutları sebebiyle PCIe Gen4 arabirimi depolama cihazları için hayati önemde bir araç haline gelecek. XPG tarafından geliştirilen S50 Lite, bu kapsamda tanıtılan bir ürün oldu.
SMI tarafından geliştirilen yeni SM2267 kontrol yongasını kullanan S50 Lite, PCIe Gen4 arabirimi ve NVMe 1.4 teknolojileri ile saniyede 3900MB’a kadar okuma 3200MB’a kadar yazma hızlarına ulaşabiliyor. Ayrıca, 490K/540K IOPS rasgele okuma ve yazma değerlerine ulaşabilen Şirketin iddiasına göre S50 Lite, soğutucusu bulunmayan ürünlere kıyasla yüzde 20’ye varan oranda daha serin çalışıyor.
Dinamik SLC önbellek, LDPC hata düzeltme kodu, RAID desteği, AES 256-bit şifreleme gibi teknolojilere de sahip olan ürün PCIe 3.0 platformlarda da çalışıyor.
1 TB ve 2 TB olarak iki ayrı kapasite seçeneğiyle satışa sunulacak olan GAMMIX S50 Lite’ın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise ileri bir tarihte ilan edilecek.
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