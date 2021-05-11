Xml Nedir Ve Ne Amaçla Kullanılır?

XML’in çıkış tarihi Microsoft teknolojisinin çıkış tarihi ile aynı olduğu için pek çok kişi tarafından Microsoft tabanlı bir teknoloji olarak da biliniyor. Ama bu teknoloji W3C (World Wide Web Consortium) tarafından tasarlanmış olan bir veri iletişim standardıdır.

XML Nedir?

XML dili, internet tabanlı veri alışverişini gerçekleştirmeyi sağlayan platformlar arasındaki iletişimi standardize eden bir işaretleme dilidir. XML ismi, İngilizce bir kalıp olarak eXtensible Markum Language ifadesinden gelen harflerle oluşuyor. XML'nin Türkçe karşılığı olarak, Türk Dil Kurumu, genişletilebilir işaretleme dili ifadesini kullanmayı öneriyor. Ama Türkiye’de pek çok kişi bu dili XML olarak kullanıyor.

XML Ne Amaçla Kullanılır?

XML standardının teknolojisi daha ortaya çıkmadan herhangi bir yazılımda ya da veri tabanında kullanılan tüm veriler, başka bir platforma taşınması gerektiği zaman pek çok sorunla karşılaşıyordu. İletilmek istenen veri grubunda yer alan verilerin yapısını, taşınacağı diğer platformdaki yapıya uygun bir şekle getirerek karmaşık süreçleri gerektiren yorucu ve zor bir uğraştı.

Çok uzun süren veri taşıma işlemleri nedeni ile pek çok sistem arasındaki veri akışı sağlıklı bir şekilde yürütülemiyordu. Bunların dışında, tasarlanan bu fonksiyonların ve sistemlerin işlem sonuçlarının pek çok alanda kullanılması da imkansız hale geliyordu. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için geliştirilen XML teknolojisi aracılığı ile farklı sistem ve platformlar arasındaki veri akışı belli bir standart çerçevesi içinde gerçekleştirilir duruma geldi.

XML Dilinin Kullanım Yerleri

XML, dili günümüzde veri iletişimi ile ilgili pek çok alanda kullanılıyor. Günümüzde XML teknolojisi, veritabanlarının aktarılması, web siteleri için site haritası oluşturmada yazılım paketleri içerisindeki bağımlılıkların oluşturulması, dosya sistemlerinin düzenlenmesi, finansal verilerin toplanması, bilimsel içeriklerin depolanması gibi pek çok alanda kullanılır. Hayatı kolaylaştıran bu sistem, pek çok işlemi de önemli ölçüde kolaylaştırıyor.